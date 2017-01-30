5 правил фэн-шуй: приметы и талисманы на счастье и любовь в 2017-м

Зажгите красные свечи

2017 год сопровождает энергия довольно скандальной, если верить китайскому учению, летящей звезды под номером три. Особенно, это касается тех, чья спальня (или кровать в спальне) находится на западе. Чтобы справиться с вредной энергий ссор, склок, скандалов, избежать развода и судебных разбирательств стоит поставить к квартире красные свечи и усилить освещение в спальне. А если на западе расположена входная дверь, поставьте около нее что-нибудь алое.

Приручите дракона

Проводите больше времени в северо-восточной части квартиры — это направление отвечает в 2017 году за любовь и сексуальные отношения. А если вы верите китайским приметам и хотите действовать наверняка — заведите дома не котика или рыбок, а дракона (ну или по крайней мере календарик с его изображением) и пустите его к себе в спальню.

Никуда не переезжайте

Специалисты по фэн-шуй предупреждают: если вы думаете о переезде — лучше повремените. А если уж смены геопозиции не избежать — избегайте тех квартир, входная дверь которых расположена на юге. С южным сектором дома вообще стоит быть очень внимательным — в 2017 году он станет сосредоточением негативной энергии, чтобы ее успокоить и нивелировать, старайтесь не включать здесь слишком яркий свет, громко смеяться и не пускайте сюда домашних животных.

Хлопайте дверью

Вернемся к вам в спальню. Если вы чувствуете, что в личной жизни все складывается успешно, то старайтесь чаще открывать и закрывать дверь в комнату — по восточным поверьям такое простое действие возбуждает позитивную энергию.

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