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Отношения

Любовь и секс, психология отношений в семье, секреты успешной карьеры и высокой самооценки - узнавайте больше о себе и своих близких.

30 января 2017

5 правил фэн-шуй: приметы и талисманы на счастье и любовь в 2017-м

В соответствии с китайскими учениями Огненный Петух влияет на циркуляцию энергии в пространстве. Как настроить ее на позитивный лад?

Зажгите красные свечи

Зажгите красные свечи

2017 год сопровождает энергия довольно скандальной, если верить китайскому учению, летящей звезды под номером три. Особенно, это касается тех, чья спальня (или кровать в спальне) находится на западе. Чтобы справиться с вредной энергий ссор, склок, скандалов, избежать развода и судебных разбирательств стоит поставить к квартире красные свечи и усилить освещение в спальне. А если на западе расположена входная дверь, поставьте около нее что-нибудь алое.

Приручите дракона

Приручите дракона

Проводите больше времени в северо-восточной части квартиры — это направление отвечает в 2017 году за любовь и сексуальные отношения. А если вы верите китайским приметам и хотите действовать наверняка — заведите дома не котика или рыбок, а дракона (ну или по крайней мере календарик с его изображением) и пустите его к себе в спальню.

Никуда не переезжайте

Специалисты по фэн-шуй предупреждают: если вы думаете о переезде — лучше повремените. А если уж смены геопозиции не избежать — избегайте тех квартир, входная дверь которых расположена на юге. С южным сектором дома вообще стоит быть очень внимательным — в 2017 году он станет сосредоточением негативной энергии, чтобы ее успокоить и нивелировать, старайтесь не включать здесь слишком яркий свет, громко смеяться и не пускайте сюда домашних животных.

Хлопайте дверью

Вернемся к вам в спальню. Если вы чувствуете, что в личной жизни все складывается успешно, то старайтесь чаще открывать и закрывать дверь в комнату — по восточным поверьям такое простое действие возбуждает позитивную энергию.

Купите фарфоровую статуэтку

Купите фарфоровую статуэтку

Стекло и фарфор — два материала, которые в фэн-шуй отвечают за исполнение желаний. Подумайте о сокровенном и поставьте статуэтку или вазу в северном углу комнаты, для усиления эффекта можно нарисовать на дне знак бесконечность или восьмерку.

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