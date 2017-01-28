2017: чего ждать в год Петуха?

Новый год по китайскому календарю наступит 28 января и пройдет под знаком Петуха. Птица с задорным характером, громким голосом и ярким, заметным оперением – такими же, как обещают предсказания, будут и главные черты предстоящих 12 месяцев. На Востоке принято считать, что в целом это время особенно благоприятно для тех, кто выбирает прямые пути и не стремится усложнять события, настроен добросовестно трудиться и по зернышку складывать фундамент своего благополучия, в словах и поступках остается верным себе и честным с окружающими. Кроме того, стихия Нового года – это стихия Огня, а значит, у нас есть шанс пролить свет на какие-то темные стороны собственной жизни, освободиться от них и устроить яркий костер из давних проблем, которые мешают двигаться к успеху и процветанию. Так выглядят общие прогнозы – а чего ждать в год Петуха представителям других восточных знаков?

Родившихся под знаком Крысы в этом году ждут многие благоприятные события, которыми обязательно нужно воспользоваться – в том числе можно рассчитывать на то, что они принесут заметный финансовый выигрыш. Знак Быка также ожидает много сюрпризов. Происходящее зачастую может оказаться для вас неожиданным, однако пугаться этого не нужно: в каждой из таких ситуаций обязательно будет заложен позитивный ключ, который откроет путь к успеху. Те, кто родился под знаком Тигра, в год Петуха всегда смогут рассчитывать на помощь друзей – что бы ни происходило, вы можете в первую очередь поделиться с теми, кто вам по-настоящему предан, получить действенную поддержку или наилучший совет.

Драконы в год Огненного Петуха смогут ощутить себя на высоте: вас ждут прекрасные новости в самых разных областях жизни, мощный профессиональный рост и многообещающие проекты, которые заложат основу вашего развития и благополучия на много лет вперед. Для родившиеся под знаком Змеи в наступающем году откроются интересные карьерные возможности – год Огненного Петуха обещает вам более высокую должность или новую, более престижную работу. Знак Лошади ждут несколько ярких личных достижений, улучшится ситуация с деньгами. Однако приготовьтесь действовать с холодной головой, когда столкнетесь с переменами, скорее всего – по работе. Залог победы в такой ситуации – не поддаваться обидам, справиться с раздражительностью и не желать окружающим зла. Родившимся под знаком Козы стоит уделить особое внимание бюджету. Год Огненного Петуха запланировал для вас заметные расходы, с которыми могут не согласиться ваши близкие или друзья. Вы можете воспользоваться или нет их советами вести себя разумнее, однако постарайтесь не превращать обсуждение в ссору и помните, что в конечном итоге ответственность за принятые решения целиком ложится на вас.

Для знака Обезьяны наступающий год обещает быть позитивным во многих областях, но больше всего их порадуют перемены, которые произойдут в личной жизни – готовьтесь влюбляться, но от любви не теряйте голову! Родившиеся под знаком Петуха смогут себя ощутить по-настоящему хозяевами положения: если вы захотите, вам удастся разрешить любую проблему и обратить любое событие в свою пользу. Мало того, что наступающий год умножит ваши собственные силы, в нужный момент вы также сможете рассчитывать на неожиданную помощь и покровительство влиятельных персон. Кот, Заяц или Кролик – с каким бы из этих животных вы ни ощущали наибольшее внутреннее родство, в наступающем году особенно вам пригодится такое качество, как чуткость, а при необходимости – и умение быстро бежать или приземляться на все четыре конечности. Иногда Огненный Петух проявляет свой задиристый характер: приготовьтесь справиться с вызовами, особенно – в материальном плане.