20 цитат из «Секса в большом городе», помогающих жить 

Наступающее межсезонье — пора меланхолии и философских настроений. Не потеряться в потоке собственных размышлений о смысле жизни вообще и об отношениях с мужчинами в частности помогут мудрые выводы четырех знаменитых подруг из культового сериала «Секс в большом городе». Этот неунывающий квартет знает все о женских проблемах, но самое главное — решает их играючи, остроумно, поднимая самооценку. К прочтению рекомендуется!

«Незамужней женщине порой не так просто идти по жизни, поэтому очень осторожно нужно относиться к выбору туфель. Ведь они помогают скрасить нам этот нелегкий путь». «Поход за покупками помогает женщине раскрыть творческий потенциал».

«Чтобы найти идеального мужчину, нужно самой его родить». «Мужчину, совершающего отчаянный поступок, обычно считают романтичным. Женщину — сумасшедшей». «Я поняла, что быть красивым — это все равно, что иметь квартиру с видом на парк. Это несправедливо и, как правило, достается тем, кто заслуживает это меньше всего».

«Чужое мнение абсолютно неважно. Никто не знает, что происходит за закрытыми дверями». «Некоторые женщины не созданы для того, чтобы их приручили. Они созданы быть свободными, пока не встретят кого-то похожего, чтобы быть свободными вместе». «Сказать «люблю» не сложно. Трудности начинаются потом». «Пока ты не замужем, весь мир как шведский стол!».

«Сны — это отличный способ экспериментировать. Это как покупать платье, но оставлять на них ценники». «Мужчина, у которого много женщин, не называется «потаскун». Он просто опытный любовник». «Когда секс потрясающий, это дезориентирует и человек начинает воображать, что и отношения прекрасны». «Хуже одиночества в 30 может быть только одиночество в 20». «Чтобы избавиться от одной пагубной страсти, нужно переключиться на еще более пагубную».

«Умопомрачительный секс — это прекрасно, но все же приятно, когда у песни есть мелодия, которую можно напеть». «Нормально — это среднее между тем, что ты хочешь, и тем, что ты можешь получить». «Мне пришлось признать, что в жизни одни женщины изначально лучше других. И этот факт не изменить ни покупкой туфель, ни диетой, ни выпечкой пирогов. У меня не будет идеальных волос, я не смогу носить белое, не пачкаясь, возглавлять комитеты, подписывать официальные письма, но я от этого не хуже».