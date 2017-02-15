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Отношения

Любовь и секс, психология отношений в семье, секреты успешной карьеры и высокой самооценки - узнавайте больше о себе и своих близких.

15 февраля 2017

20 цитат из «Секса в большом городе», помогающих жить 

Вдохновляющие мысли о том, как не терять вкус к жизни

Наступающее межсезонье — пора меланхолии и философских настроений. Не потеряться в потоке собственных размышлений о смысле жизни вообще и об отношениях с мужчинами в частности помогут мудрые выводы четырех знаменитых подруг из культового сериала «Секс в большом городе». Этот неунывающий квартет знает все о женских проблемах, но самое главное — решает их играючи, остроумно, поднимая самооценку. К прочтению рекомендуется!

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«Незамужней женщине порой не так просто идти по жизни, поэтому очень осторожно нужно относиться к выбору туфель. Ведь они помогают скрасить нам этот нелегкий путь».

«Поход за покупками помогает женщине раскрыть творческий потенциал».

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«Чтобы найти идеального мужчину, нужно самой его родить».

«Мужчину, совершающего отчаянный поступок, обычно считают романтичным. Женщину — сумасшедшей».

«Я поняла, что быть красивым — это все равно, что иметь квартиру с видом на парк. Это несправедливо и, как правило, достается тем, кто заслуживает это меньше всего».

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«Чужое мнение абсолютно неважно. Никто не знает, что происходит за закрытыми дверями».

«Некоторые женщины не созданы для того, чтобы их приручили. Они созданы быть свободными, пока не встретят кого-то похожего, чтобы быть свободными вместе».

«Сказать «люблю» не сложно. Трудности начинаются потом».

«Пока ты не замужем, весь мир как шведский стол!».

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«Сны — это отличный способ экспериментировать. Это как покупать платье, но оставлять на них ценники».

«Мужчина, у которого много женщин, не называется «потаскун». Он просто опытный любовник».

«Когда секс потрясающий, это дезориентирует и человек начинает воображать, что и отношения прекрасны».

«Хуже одиночества в 30 может быть только одиночество в 20».

«Чтобы избавиться от одной пагубной страсти, нужно переключиться на еще более пагубную».

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«Умопомрачительный секс — это прекрасно, но все же приятно, когда у песни есть мелодия, которую можно напеть».

«Нормально — это среднее между тем, что ты хочешь, и тем, что ты можешь получить».

«Мне пришлось признать, что в жизни одни женщины изначально лучше других. И этот факт не изменить ни покупкой туфель, ни диетой, ни выпечкой пирогов. У меня не будет идеальных волос, я не смогу носить белое, не пачкаясь, возглавлять комитеты, подписывать официальные письма, но я от этого не хуже».

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«Если кто-то не оправдал ваших ожиданий, это вовсе не значит, что их не нужно любить».

«Стране лучше, если в Белом доме привлекательный мужчина. Смотрите, как было при Никсоне: никто не хотел его иметь, так он имел всю страну».

«Мой цинизм мне подсказывает, что оптимизм продается лучше».

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