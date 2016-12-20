13 обещаний, которые изменят вашу жизнь в 2017 году

1. Вставайте пораньше. 90% успешных людей, которые чувствуют себя максимально комфортно по жизни, встают рано. И это неоспоримый факт. Заставьте утро работать на вас и ваши желания и используйте с умом и наслаждением время до приезда в офис, где за телефонными звонками, встречами и решением проблем часы пролетают молниеносно. 2. Слушайте внимательно. Дайте волю вашему природному любопытству, активно развивайте навыки слушания и живо интересуйтесь тем, что говорят другие. «Присутствуйте» при разговоре — своим внешним видом, взглядом, жестами, языком тела — дайте собеседнику понять, что вам важно то, что происходит здесь и сейчас.

3. Пейте воду. В том числе, до утреннего чая или кофе. Особенно важно потреблять достаточное количество жидкости в первой половине дня — это поможет не только активировать обмен веществ, но и заставит почувствовать себя более бодрым и энергичным, и настроит на «позитивный лад». 4. «Спасибо» — волшебное слово. Говорите его всегда и везде. Вы удивитесь, как легко оно открывает двери даже самых закрытых сердец, особенно, если вы произносите его искренне и со всей теплотой. Попробуйте проверить «эффект спасибо» прямо сейчас и поблагодарите свое отражение в зеркале, вашу семью, любимого, питомца, коллегу или босса. 5. Будьте готовы к конфликтным ситуациям. Думаете, это ложка дегтя в нашей праздничной резолюции? Вовсе нет. Любое разногласие между людьми дает возможность узнать для себя нечто новое, стать мудрее и лучше управлять собственной жизнью. Будьте готовы к конфликтам, а не поддавайтесь слепым эмоциям. 6. Посвящайте время персональным проектам и хобби. Личные дела с большой вероятностью будут проигнорированы, если вы устали после долгого рабочего дня. Обязательно выделайте время для того, к чему лежит душа и страсть. 7. Проводите время с семьей качественно. Общайтесь во время ужина, читайте сказки на ночь детям, играйте в настольные игры или даже приготовьте вместе завтрак, чтобы начать день с осознания того, что вы посвятили его самым важным людям.

8. Помогайте другим. Учеными доказано — любая помощь (семье, друзьям и людям, с которыми вас мало, что связывает) не только заряжает очень полезной и правильной энергией, но и продлевает жизнь. Исследования, опубликованные Американской ассоциацией здравоохранения, показывают: люди, которые имеют привычку помогать другим, надежно защищены от негативного воздействия стресса и его последствий. 9. Говорите правду. И ничего кроме правды. Нет более изнурительного и затратного по энергии и нервам занятия, чем лгать, а затем стараться на этом вранье не попасться. По мнению психолога Роберта Фельдмана, за самой банальной ложью лежит стремление избежать неудобную правду и желание казаться лучше, чем ты есть на самом деле. Любое вранье сопряжено с нашими страхом, отсутствием самоуважения и ошибочной концепцией успеха. 10. Окружайте себя яркими, харизматичными и счастливыми людьми. Старайтесь избегать общения с токсичными личностями, а это могут не только враги, но и друзья. Если проблемы другого человека всегда важнее ваших; если «друг» звонит только, когда ему плохо; если он уверен, что против него все вечно готовят какие-то заговоры и, вообще, ополчился весь мир... Бегите! Такой человек будет действовать на вас и вашу жизнь подобно энергетическому вампиру.