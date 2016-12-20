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Отношения

Любовь и секс, психология отношений в семье, секреты успешной карьеры и высокой самооценки - узнавайте больше о себе и своих близких.

20 декабря 2016

13 обещаний, которые изменят вашу жизнь в 2017 году

Бросить курить, похудеть или выучить французский? Безусловно, важно и почетно. Но, будем реалистами — есть масса прекрасных целей, достичь которые и превратить в полезные привычки гораздо легче и эффективнее

1. Вставайте пораньше. 90% успешных людей, которые чувствуют себя максимально комфортно по жизни, встают рано. И это неоспоримый факт. Заставьте утро работать на вас и ваши желания и используйте с умом и наслаждением время до приезда в офис, где за телефонными звонками, встречами и решением проблем часы пролетают молниеносно.

2. Слушайте внимательно. Дайте волю вашему природному любопытству, активно развивайте навыки слушания и живо интересуйтесь тем, что говорят другие. «Присутствуйте» при разговоре — своим внешним видом, взглядом, жестами, языком тела — дайте собеседнику понять, что вам важно то, что происходит здесь и сейчас.

13 обещаний, которые изменят вашу жизнь в 2017 году

3. Пейте воду. В том числе, до утреннего чая или кофе. Особенно важно потреблять достаточное количество жидкости в первой половине дня — это поможет не только активировать обмен веществ, но и заставит почувствовать себя более бодрым и энергичным, и настроит на «позитивный лад».

4. «Спасибо» — волшебное слово. Говорите его всегда и везде. Вы удивитесь, как легко оно открывает двери даже самых закрытых сердец, особенно, если вы произносите его искренне и со всей теплотой. Попробуйте проверить «эффект спасибо» прямо сейчас и поблагодарите свое отражение в зеркале, вашу семью, любимого, питомца, коллегу или босса.

5. Будьте готовы к конфликтным ситуациям. Думаете, это ложка дегтя в нашей праздничной резолюции? Вовсе нет. Любое разногласие между людьми дает возможность узнать для себя нечто новое, стать мудрее и лучше управлять собственной жизнью. Будьте готовы к конфликтам, а не поддавайтесь слепым эмоциям.

6. Посвящайте время персональным проектам и хобби. Личные дела с большой вероятностью будут проигнорированы, если вы устали после долгого рабочего дня. Обязательно выделайте время для того, к чему лежит душа и страсть.

7. Проводите время с семьей качественно. Общайтесь во время ужина, читайте сказки на ночь детям, играйте в настольные игры или даже приготовьте вместе завтрак, чтобы начать день с осознания того, что вы посвятили его самым важным людям.

13 обещаний, которые изменят вашу жизнь в 2017 году

8. Помогайте другим. Учеными доказано — любая помощь (семье, друзьям и людям, с которыми вас мало, что связывает) не только заряжает очень полезной и правильной энергией, но и продлевает жизнь. Исследования, опубликованные Американской ассоциацией здравоохранения, показывают: люди, которые имеют привычку помогать другим, надежно защищены от негативного воздействия стресса и его последствий.

9. Говорите правду. И ничего кроме правды. Нет более изнурительного и затратного по энергии и нервам занятия, чем лгать, а затем стараться на этом вранье не попасться. По мнению психолога Роберта Фельдмана, за самой банальной ложью лежит стремление избежать неудобную правду и желание казаться лучше, чем ты есть на самом деле. Любое вранье сопряжено с нашими страхом, отсутствием самоуважения и ошибочной концепцией успеха.

10. Окружайте себя яркими, харизматичными и счастливыми людьми. Старайтесь избегать общения с токсичными личностями, а это могут не только враги, но и друзья. Если проблемы другого человека всегда важнее ваших; если «друг» звонит только, когда ему плохо; если он уверен, что против него все вечно готовят какие-то заговоры и, вообще, ополчился весь мир... Бегите! Такой человек будет действовать на вас и вашу жизнь подобно энергетическому вампиру.

13 обещаний, которые изменят вашу жизнь в 2017 году

11. Заправляйте кровать. Не знаем, как именно это работает, но ученые установили, что аккуратно заправленная утром кровать запускает цепную реакцию — помогает легче и быстрее завести другие полезные привычки.

12. Медитируйте. Это практика помогает очистить ум, научится быть благодарным, обрести спокойствие и найти внутренний баланс. Несколько минут медитации в день помогают увидеть жизнь в перспективе и гораздо яснее сформулировать цели и то, как их достичь.

13. Прощайте. Научитесь отпускать обиды — это значит, что прошлое больше над вами не довлеет, и можно спокойно и уверенно смотреть в будущее и не быть никак (в том числе ментально) связанным с человеком, который причинил вам боль. Счастливые люди живут без обид.

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