10 простых шагов, чтобы добиться успеха в любом деле

1. Визуализируйте цель

Этот прием знаком каждому, кто когда-нибудь занимался спортивной гимнастикой: чтобы освоить снаряд «бревно» и удержать равновесие, лучше всего смотреть на его крайнюю точку. Ваша главная цель придает вам импульс: если вы держите ее в поле зрения, то все ваше поведение даже неосознанно будет выстраиваться так, чтобы направить вас к желанному результату. Но только при одном важном условии: вы должны действительно этого хотеть. Чем лучше вы будете знать себя и свои желания, тем больше у вас шансов на успех.

2. Оцените риски

Каждое новое дело предполагает несколько вариантов развития событий – как благоприятных для реализации вашей задачи, так и не очень. Еще на начальной стадии проекта постарайтесь рассмотреть максимальное количество возможных гипотез: что может пойти не так, чем вы можете себя подстраховать, и как будете действовать в таких обстоятельствах? Очень полезно будет изложить свои мысли на бумаге в виде схемы.

3. Определите стратегию

На двух предыдущих этапах вы уже собрали достаточно информации, чтобы выстроить общий план действий. Пожалуй, это наиболее трудоемкий участок пути при разработке нового проекта: здесь необходимо не только держать в уме всю задачу в целом, но и распределить ее выполнение по конкретным срокам. Составьте ясный график, занесите его в свой органайзер и регулярно заглядывайте туда, чтобы отметить уже сделанное или внести коррективы.

4. Заручитесь поддержкой

Не обязательно делать все своими руками! Даже если вы решили бросить курить или научиться танцевать свинг, это будет проще и приятнее сделать в хорошей компании. В личных делах друзья как минимум поддержат вашу мотивацию, а в профессиональных вам точно потребуется экспертный совет или помощь надежной команды. Не пожалейте времени, чтобы изучить характер и компетенции каждого из ее возможных участников, а также выслушать его мнение – так вы сможете поручить правильную миссию правильному человеку.

5. Контролируйте бюджет

Очень часто денежный вопрос вызывает больше всего переживаний. Именно поэтому с системой финансового контроля лучше определиться с самого начала. Какими средствами вы располагаете? Сколько готовы вложить в ваш проект? Какой суммой готовы рисковать и на какие сроки? Есть ли резервные источники? Каков желаемый результат, и когда вы планируете на него выйти? Помните: четкий финансовый план – основа не только делового успеха, но и вашего душевного спокойствия.

6. Начните с тестов

Если вы планируете сменить профессию – попробуйте себя в новом деле на волонтерской основе; если хотите «с нуля» через год пробежать марафон – начните хотя бы с ежедневных быстрых прогулок. Оценить ваши собственные ресурсы или понять, как будет работать ваша бизнес-схема, лучше еще до того, как вы полностью включитесь в проект.

7. Сконцентрируйтесь на 100%

Старт нового проекта – это очень вдохновляющий момент, если до этого вы провели всю необходимую подготовку. Держите в поле зрения вашу цель, четко следуйте разработанному плану и не забывайте отмечать выполненные этапы. Ваша сосредоточенность и энтузиазм обязательно умножат ваши силы!

8. Используйте личную «зону эффективности»

Любой проект требует времени – а ваша энергия не бесконечна, поэтому необходимо научиться разумно ее распределять. Если в течение дня вам предстоит выполнить несколько разнородных задач, самые сложные лучше запланировать на те часы, когда вам легче всего сосредоточиться, и вы наиболее продуктивны. Если вы – «жаворонок», начинайте день с решения самых важных вопросов, а остальными можно будет заняться по мере поступления. А если с утра вам нужно время, чтобы «раскачаться» – займитесь сначала несложными текущими делами, которые не требуют поиска решений.

9. Отметьте завершение проекта

Это очень важный момент: если вы хорошо подготовились и добросовестно следовали плану, вас ждет заслуженный успех! Это событие нужно отметить – и вовсе не обязательно шампанским. К примеру, если вы привели собственное тело в желанную форму – обязательно наденьте новое платье или отправляйтесь на пляж. А если вы сдали бизнес-проект – будет полезно закрепить на бумаге позитивные отзывы заказчиков или партнеров. Не пропустите такую возможность усилить свое резюме и укрепить самооценку.

10. Подумайте о том, чему вы научились