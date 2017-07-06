10 простых шагов, чтобы добиться успеха в любом деле

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Запомним несколько шагов, которые помогут достичь цели
Этот прием знаком каждому, кто когда-нибудь занимался спортивной гимнастикой: чтобы освоить снаряд «бревно» и удержать равновесие, лучше всего смотреть на его крайнюю точку. Ваша главная цель придает вам импульс: если вы держите ее в поле зрения, то все ваше поведение даже неосознанно будет выстраиваться так, чтобы направить вас к желанному результату. Но только при одном важном условии: вы должны действительно этого хотеть. Чем лучше вы будете знать себя и свои желания, тем больше у вас шансов на успех.
Каждое новое дело предполагает несколько вариантов развития событий – как благоприятных для реализации вашей задачи, так и не очень. Еще на начальной стадии проекта постарайтесь рассмотреть максимальное количество возможных гипотез: что может пойти не так, чем вы можете себя подстраховать, и как будете действовать в таких обстоятельствах? Очень полезно будет изложить свои мысли на бумаге в виде схемы.
На двух предыдущих этапах вы уже собрали достаточно информации, чтобы выстроить общий план действий. Пожалуй, это наиболее трудоемкий участок пути при разработке нового проекта: здесь необходимо не только держать в уме всю задачу в целом, но и распределить ее выполнение по конкретным срокам. Составьте ясный график, занесите его в свой органайзер и регулярно заглядывайте туда, чтобы отметить уже сделанное или внести коррективы.
Не обязательно делать все своими руками! Даже если вы решили бросить курить или научиться танцевать свинг, это будет проще и приятнее сделать в хорошей компании. В личных делах друзья как минимум поддержат вашу мотивацию, а в профессиональных вам точно потребуется экспертный совет или помощь надежной команды. Не пожалейте времени, чтобы изучить характер и компетенции каждого из ее возможных участников, а также выслушать его мнение – так вы сможете поручить правильную миссию правильному человеку.
Очень часто денежный вопрос вызывает больше всего переживаний. Именно поэтому с системой финансового контроля лучше определиться с самого начала. Какими средствами вы располагаете? Сколько готовы вложить в ваш проект? Какой суммой готовы рисковать и на какие сроки? Есть ли резервные источники? Каков желаемый результат, и когда вы планируете на него выйти? Помните: четкий финансовый план – основа не только делового успеха, но и вашего душевного спокойствия.
Если вы планируете сменить профессию – попробуйте себя в новом деле на волонтерской основе; если хотите «с нуля» через год пробежать марафон – начните хотя бы с ежедневных быстрых прогулок. Оценить ваши собственные ресурсы или понять, как будет работать ваша бизнес-схема, лучше еще до того, как вы полностью включитесь в проект.
Старт нового проекта – это очень вдохновляющий момент, если до этого вы провели всю необходимую подготовку. Держите в поле зрения вашу цель, четко следуйте разработанному плану и не забывайте отмечать выполненные этапы. Ваша сосредоточенность и энтузиазм обязательно умножат ваши силы!
Любой проект требует времени – а ваша энергия не бесконечна, поэтому необходимо научиться разумно ее распределять. Если в течение дня вам предстоит выполнить несколько разнородных задач, самые сложные лучше запланировать на те часы, когда вам легче всего сосредоточиться, и вы наиболее продуктивны. Если вы – «жаворонок», начинайте день с решения самых важных вопросов, а остальными можно будет заняться по мере поступления. А если с утра вам нужно время, чтобы «раскачаться» – займитесь сначала несложными текущими делами, которые не требуют поиска решений.
Это очень важный момент: если вы хорошо подготовились и добросовестно следовали плану, вас ждет заслуженный успех! Это событие нужно отметить – и вовсе не обязательно шампанским. К примеру, если вы привели собственное тело в желанную форму – обязательно наденьте новое платье или отправляйтесь на пляж. А если вы сдали бизнес-проект – будет полезно закрепить на бумаге позитивные отзывы заказчиков или партнеров. Не пропустите такую возможность усилить свое резюме и укрепить самооценку.
Самое ценное в жизни – это опыт (при этом не так уж и важно – позитивный или негативный). Закончив проект, не забудьте поздравить себя, а затем вспомнить и проанализировать каждую из его составляющих. Какие приемы себя оправдали, а что оказалось для вас неожиданностью? Что нового вы узнали о себе, и на какие сильные стороны сможете опираться в дальнейшем? Этот момент размышлений и выводов будет очень полезен перед тем, как в вас проснется желание вновь идти вперед и приступить к новому делу!