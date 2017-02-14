Великие цитаты о любви

Нет ничего приятнее, чем говорить о любви . Чтобы избежать пафоса, избитых фраз и клише советуем обратиться к высказываниям тех, чьи афоризмы стали знаком своего времени. Они такие же разные, как люди, которые произнесли эти слова. В обзоре ELLE — лучшие цитаты о любви.

Любовь — это когда хочешь переживать с кем—то все четыре времени года. Когда хочешь бежать с кем-то от весенней грозы под усыпанную цветами сирень, а летом собирать ягоды и купаться в реке. Осенью вместе варить варенье и заклеивать окна от холода. Зимой — помогать пережить насморк и долгие вечера… Рэй Брэдбери

Без любви жить легче. ...Но без нее нет смысла. Л.Н. Толстой

Кому-то не хватает одной женщины, и он переключается на пятую, десятую. А другому не хватает жизни, — чтобы любить одну-единственную. Константин Хабенский

Двое не идеальных встретили друг друга... Полюбили... И стали идеальными друг для друга... Виталий Гиберт

Старость не может защитить от любви, но любовь легко защитит от старости. Коко Шанель