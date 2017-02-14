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Любовь и секс, психология отношений в семье, секреты успешной карьеры и высокой самооценки - узнавайте больше о себе и своих близких.

14 февраля 2017Плотникова Дарья

Великие цитаты о любви

Лучшие цитаты на вечную тему — о любви

Нет ничего приятнее, чем говорить о любви. Чтобы избежать пафоса, избитых фраз и клише советуем обратиться к высказываниям тех, чьи афоризмы стали знаком своего времени. Они такие же разные, как люди, которые произнесли эти слова. В обзоре ELLE — лучшие цитаты о любви.

Великие цитаты о любвиФОТОgetty images

Великие цитаты про любовь

Любовь — это когда хочешь переживать с кем—то все четыре времени года. Когда хочешь бежать с кем-то от весенней грозы под усыпанную цветами сирень, а летом собирать ягоды и купаться в реке. Осенью вместе варить варенье и заклеивать окна от холода. Зимой — помогать пережить насморк и долгие вечера… Рэй Брэдбери

Без любви жить легче. ...Но без нее нет смысла. Л.Н. Толстой

Кому-то не хватает одной женщины, и он переключается на пятую, десятую. А другому не хватает жизни, — чтобы любить одну-единственную. Константин Хабенский

Двое не идеальных встретили друг друга... Полюбили... И стали идеальными друг для друга... Виталий Гиберт

Старость не может защитить от любви, но любовь легко защитит от старости. Коко Шанель

Великие цитаты о любвиФОТОgetty images

Неразделенная любовь так же отличается от любви взаимной, как заблуждение от истины. Жорж Санд

Безответная любовь не унижает человека, а возвышает его. А.С. Пушкин

Любить — значит перестать сравнивать. Бернар Грассе

Любовь побеждает все, кроме бедности и зубной боли. Марина Цветаева

Когда любишь, то такое богатство открываешь в себе! Даже не верится, что ты так умеешь любить. А. П. Чехов

Любовь умирает. Величайшая трагедия жизни состоит не в том, что люди гибнут, а в том, что они перестают любить. С. Моэм

Женщина священна; женщина, которую любишь, — священна вдвойне. Александр Дюма

Великие цитаты о любвиФОТОgetty images

Любовь неподвластна логике человека, дабы тот не возгордился своим разумом. Александр Невзоров

Все может отдать мужчина своему верному другу, — все, только не ту женщину, которую любит. Генрих Ибсен

Любовь – это то единственное, что обостряет ум, будит творческую фантазию, то, что очищает нас и освобождает. Пауло Коэльо

Дарить любовь гораздо важнее, чем ее получать. Одри Хепберн

Любовь одна, но подделок под нее — тысячи. Франсуа Ларошфуко

Любовь, а не немецкая философия служит объяснением этого мира. Оскар Уайльд

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