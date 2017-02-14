Великие цитаты о любви

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Лучшие цитаты на вечную тему — о любви
Нет ничего приятнее, чем говорить о любви. Чтобы избежать пафоса, избитых фраз и клише советуем обратиться к высказываниям тех, чьи афоризмы стали знаком своего времени. Они такие же разные, как люди, которые произнесли эти слова. В обзоре ELLE — лучшие цитаты о любви.
Любовь — это когда хочешь переживать с кем—то все четыре времени года. Когда хочешь бежать с кем-то от весенней грозы под усыпанную цветами сирень, а летом собирать ягоды и купаться в реке. Осенью вместе варить варенье и заклеивать окна от холода. Зимой — помогать пережить насморк и долгие вечера… Рэй Брэдбери
Без любви жить легче. ...Но без нее нет смысла. Л.Н. Толстой
Кому-то не хватает одной женщины, и он переключается на пятую, десятую. А другому не хватает жизни, — чтобы любить одну-единственную. Константин Хабенский
Двое не идеальных встретили друг друга... Полюбили... И стали идеальными друг для друга... Виталий Гиберт
Старость не может защитить от любви, но любовь легко защитит от старости. Коко Шанель
Неразделенная любовь так же отличается от любви взаимной, как заблуждение от истины. Жорж Санд
Безответная любовь не унижает человека, а возвышает его. А.С. Пушкин
Любить — значит перестать сравнивать. Бернар Грассе
Любовь побеждает все, кроме бедности и зубной боли. Марина Цветаева
Когда любишь, то такое богатство открываешь в себе! Даже не верится, что ты так умеешь любить. А. П. Чехов
Любовь умирает. Величайшая трагедия жизни состоит не в том, что люди гибнут, а в том, что они перестают любить. С. Моэм
Женщина священна; женщина, которую любишь, — священна вдвойне. Александр Дюма
Любовь неподвластна логике человека, дабы тот не возгордился своим разумом. Александр Невзоров
Все может отдать мужчина своему верному другу, — все, только не ту женщину, которую любит. Генрих Ибсен
Любовь – это то единственное, что обостряет ум, будит творческую фантазию, то, что очищает нас и освобождает. Пауло Коэльо
Дарить любовь гораздо важнее, чем ее получать. Одри Хепберн
Любовь одна, но подделок под нее — тысячи. Франсуа Ларошфуко
Любовь, а не немецкая философия служит объяснением этого мира. Оскар Уайльд
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