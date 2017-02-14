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Любовь и секс, психология отношений в семье, секреты успешной карьеры и высокой самооценки - узнавайте больше о себе и своих близких.

14 февраля 2017

«Так странно и отчаянно»: 20 цитат о том, что значит любить

Формулы успеха для великих чувств от великих людей

«Любовь бежит от тех, кто гонится за нею, а тем, кто прочь бежит, кидается на шею». Уильям Шекспир

«Красота нужна нам, чтобы нас любили мужчины; а глупость — чтобы мы любили мужчин». Коко Шанель

«Тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит». Михаил Булгаков

20 цитат о том, что значит любить

«Настоящая любовь никогда не умрет». Стивен Кинг

«У всех народов существует такая поговорка: «С глаз долой — из сердца вон». Я же утверждаю, что нет ничего более ложного на свете. Чем дальше от глаз, тем ближе к сердцу. Пребывая в изгнании на чужбине, мы любовно лелеем в памяти любую малость, напоминающую об отчизне. Тоскуя в разлуке с тем, кого любим, в каждом прохожем на улице видим мы дорогие черты». Пауло Коэльо

«Есть два пути избавить вас от страдания: быстрая смерть и продолжительная любовь». Фридрих Ницше

«Влюбленный мужчина — это тот, кто любит смотреть на уснувшую женщину и время от времени наслаждаться ею». Фредерик Бегбедер

«Если ты любишь что-то — отпусти. Если оно твое — оно вернется». Габриэль Гарсиа Маркес

«Между любовью и сексом большая разница: секс снимает чувство неловкости, любовь его порождает». Вуди Аллен

«Любовь — лучшая косметика. Но косметику купить легче». Ив Сен-Лоран

20 цитат о том, что значит любить

«Кому-то не хватает одной женщины, и он переключается на пятую, десятую. А другому не хватает жизни, чтобы любить одну-единственную». Константин Хабенский

«Любовь побеждает все, кроме бедности и зубной боли». Мэй Уэст

«Женщина — это отражение мужчины. Если любить ее до безумства, она станет им». Брэд Питт

«Твое обнаженное тело должно принадлежать тому, кто полюбит твою обнаженную душу». Чарли Чаплин

«Любовь — бесценный дар. Это единственная вещь, которую мы можем подарить и все же она у тебя остается». Лев Толстой

20 цитат о том, что значит любить

«Любовь не выносит безжалостного анализа. Если ее постоянно проверять, разбирать по косточкам, сравнивать, подносить к свету, она захиреет и постепенно умрет». Софи Лорен

«Честно говоря, мне не нужен тот, кто видит во мне только хорошее, мне нужен тот, кто видит во мне и плохое, но, при этом, все еще хочет быть со мной». Мэрилин Монро

«Любовь — не зеркальный пруд, в который можно вечно глядеться. У нее есть приливы и отливы. И обломки кораблей, потерпевших крушение, и затонувшие города, и осьминоги, и бури, и ящики с золотом, и жемчужины... Но жемчужины — те лежат совсем глубоко». Эрих Мария Ремарк

«Говорят, любовь — самый выгодный вклад, чем больше отдаешь, тем больше получаешь в ответ. Не в том дело: любовь — самый уникальный вклад — чем больше ее даришь, тем больше рождается в вас самих. Если бы все это понимали, насколько легче было бы жить!» Одри Хепберн

«Любовь есть сама жизнь, но не жизнь неразумная, страдальческая и гибнущая, а жизнь блаженная и бесконечная». Лев Толстой


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