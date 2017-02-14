«Так странно и отчаянно»: 20 цитат о том, что значит любить

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Формулы успеха для великих чувств от великих людей
«Любовь бежит от тех, кто гонится за нею, а тем, кто прочь бежит, кидается на шею». Уильям Шекспир
«Красота нужна нам, чтобы нас любили мужчины; а глупость — чтобы мы любили мужчин». Коко Шанель
«Тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит». Михаил Булгаков
«Настоящая любовь никогда не умрет». Стивен Кинг
«У всех народов существует такая поговорка: «С глаз долой — из сердца вон». Я же утверждаю, что нет ничего более ложного на свете. Чем дальше от глаз, тем ближе к сердцу. Пребывая в изгнании на чужбине, мы любовно лелеем в памяти любую малость, напоминающую об отчизне. Тоскуя в разлуке с тем, кого любим, в каждом прохожем на улице видим мы дорогие черты». Пауло Коэльо
«Есть два пути избавить вас от страдания: быстрая смерть и продолжительная любовь». Фридрих Ницше
«Влюбленный мужчина — это тот, кто любит смотреть на уснувшую женщину и время от времени наслаждаться ею». Фредерик Бегбедер
«Если ты любишь что-то — отпусти. Если оно твое — оно вернется». Габриэль Гарсиа Маркес
«Между любовью и сексом большая разница: секс снимает чувство неловкости, любовь его порождает». Вуди Аллен
«Любовь — лучшая косметика. Но косметику купить легче». Ив Сен-Лоран
«Кому-то не хватает одной женщины, и он переключается на пятую, десятую. А другому не хватает жизни, чтобы любить одну-единственную». Константин Хабенский
«Любовь побеждает все, кроме бедности и зубной боли». Мэй Уэст
«Женщина — это отражение мужчины. Если любить ее до безумства, она станет им». Брэд Питт
«Твое обнаженное тело должно принадлежать тому, кто полюбит твою обнаженную душу». Чарли Чаплин
«Любовь — бесценный дар. Это единственная вещь, которую мы можем подарить и все же она у тебя остается». Лев Толстой
«Любовь не выносит безжалостного анализа. Если ее постоянно проверять, разбирать по косточкам, сравнивать, подносить к свету, она захиреет и постепенно умрет». Софи Лорен
«Честно говоря, мне не нужен тот, кто видит во мне только хорошее, мне нужен тот, кто видит во мне и плохое, но, при этом, все еще хочет быть со мной». Мэрилин Монро
«Любовь — не зеркальный пруд, в который можно вечно глядеться. У нее есть приливы и отливы. И обломки кораблей, потерпевших крушение, и затонувшие города, и осьминоги, и бури, и ящики с золотом, и жемчужины... Но жемчужины — те лежат совсем глубоко». Эрих Мария Ремарк
«Говорят, любовь — самый выгодный вклад, чем больше отдаешь, тем больше получаешь в ответ. Не в том дело: любовь — самый уникальный вклад — чем больше ее даришь, тем больше рождается в вас самих. Если бы все это понимали, насколько легче было бы жить!» Одри Хепберн
«Любовь есть сама жизнь, но не жизнь неразумная, страдальческая и гибнущая, а жизнь блаженная и бесконечная». Лев Толстой
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