«Так странно и отчаянно»: 20 цитат о том, что значит любить

«Любовь бежит от тех, кто гонится за нею, а тем, кто прочь бежит, кидается на шею». Уильям Шекспир «Красота нужна нам, чтобы нас любили мужчины; а глупость — чтобы мы любили мужчин». Коко Шанель «Тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит». Михаил Булгаков

«Настоящая любовь никогда не умрет». Стивен Кинг «У всех народов существует такая поговорка: «С глаз долой — из сердца вон». Я же утверждаю, что нет ничего более ложного на свете. Чем дальше от глаз, тем ближе к сердцу. Пребывая в изгнании на чужбине, мы любовно лелеем в памяти любую малость, напоминающую об отчизне. Тоскуя в разлуке с тем, кого любим, в каждом прохожем на улице видим мы дорогие черты». Пауло Коэльо «Есть два пути избавить вас от страдания: быстрая смерть и продолжительная любовь». Фридрих Ницше «Влюбленный мужчина — это тот, кто любит смотреть на уснувшую женщину и время от времени наслаждаться ею». Фредерик Бегбедер «Если ты любишь что-то — отпусти. Если оно твое — оно вернется». Габриэль Гарсиа Маркес «Между любовью и сексом большая разница: секс снимает чувство неловкости, любовь его порождает». Вуди Аллен «Любовь — лучшая косметика. Но косметику купить легче». Ив Сен-Лоран

«Кому-то не хватает одной женщины, и он переключается на пятую, десятую. А другому не хватает жизни, чтобы любить одну-единственную». Константин Хабенский «Любовь побеждает все, кроме бедности и зубной боли». Мэй Уэст «Женщина — это отражение мужчины. Если любить ее до безумства, она станет им». Брэд Питт «Твое обнаженное тело должно принадлежать тому, кто полюбит твою обнаженную душу». Чарли Чаплин «Любовь — бесценный дар. Это единственная вещь, которую мы можем подарить и все же она у тебя остается». Лев Толстой