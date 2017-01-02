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Отношения

Любовь и секс, психология отношений в семье, секреты успешной карьеры и высокой самооценки - узнавайте больше о себе и своих близких.

02 января 2017

Страсти накаляются: что ждать от года Петуха в любви?

Интригующий? Требовательный? Романтичный? Как сложится 2017 год для представителей восточного гороскопа

В соответствии с китайским поверьями, то, как складывается тот или иной год, во многом зависит от характеристики животного-талисмана и его повадок. Петух — один из самых кокетливых и очаровательных представителей восточного гороскопа. Он «дружен» с теми, кого привлекает красота и роскошь. Это год позеров, которые любят выставлять чувства напоказ и преподносят отношения в лучшем свете, даже если на проверку они очень далеки от идеала. Один из любовных девизов этого года: «Внешность бывает обманчива». Одно можем гарантировать — скучно и пресно в год Петуха не бывает. Приготовьтесь к любовным переворотов и, возможно, целой армии любовников.

что ждать от года Петуха в любви

Крыса

В этом году ваша любовь воскреснет из пепла, чувства «оправятся» после тяжелого падения, а перед вами откроются новые сексуальные горизонты. Не пасуйте! Вперед! Если хотите сохранить действующий союз — придется все переиграть, стать изобретательнее, поменяться ролями или взять новый курс.

Деревянная Крыса (1984): семейные узы в этом году станут еще крепче.

Огненная Крыса (1936, 1996): наведите порядок в своей жизни (это касается не только платяных шкафов, но и отношений), решите правовые вопросы с партнером.

Земляная Крыса (1948, 2008): вы познакомитесь с человеком, который вас многому научит, поможет продвинуться вперед и воспрянуть духом.

Металлическая Крыса (1960): вам предстоит непростая задача — найти баланс между заоблачными идеями и реальностью.

Водяная Крыса (1972): прислушайтесь к своей интуиции и научитесь доверять партнеру.

Бык

После непростых решений, принятых в 2016 году, главная задача 2017-го — поиски компромисса. Сейчас вы переживает сложный эмоциональный этап и должны серьезно задуматься о его последствиях. Любовь — наиболее уязвимая сфера для этого знака, и его представители (в любом возрасте) часто оказываются в ловушке коварных соблазнителей.

Деревянный Бык (1985): любовь настолько сильна, что вы задумываетесь о создании семьи; вам предстоит поменяться ролями, многому научиться и путешествовать.

Огненный Бык (1937, 1997): в вашей жизни появится большая любовь (или верный друг), и этот человек поможет вам расплатиться по счетам.

Земляной Бык (1949, 2009): расставьте приоритеты и помните о том, что претензии к близким людям могут плохо сказаться на здоровье. У вас появится шанс искупить грехи.

Металлический Бык (1961): год предназначен для того, чтобы изменить направление в жизни и решить, где и с кем вы хотите жить.

Водяной Бык (1973): пришло время оформить свои отношения. Это год прогресса!

Тигр

Петух вдохновляет Тигра на новые идеи, смену работы и компании. Это время для закладки фундамента долгосрочных и стабильных отношений. Для того, чтобы постичь новые глубины любви, Тигры обратятся к тантре и Камасутре.

Древесный Тигр (1974): пришло время мобилизовать все свои чувства! Вас ждет свидание, которое поможет понять, в каком направлении повернуть жизнь.

Огненный Тигр (1986): в паре возникнут серьезные конфликты, которые можно решить на семейном совете.

Земляной Тигр (1938, 1998): путешествие в этом году может стать судьбоносным.

Металлический Тигр (1950): никогда не позно узнаеть, что такое любовь с первого взгляда!

Водяной Тигр (1962): после диких скачков и шалостей Обезьяны время обрести душевный покой.

что ждать от года Петуха в любви?

Кролик

Приготовьтесь к тому, что боевой дух Петуха перевернет все с ног на голову. Смена постоянного партнера (в том числе по причине измены) и неожиданные поступки друзей заставят по-новому посмотреть на свое окружение.

Деревянный Кролик (1975): год системных изменений в личной, эмоциональной и семейной жизни. Любовь измененит форму и стиль.

Огненный Кролик (1987): год залечит болезненные раны — вы либо найдете поддержку друг в друге, либо спокойно, не мешая, продолжите движение в разных направлениях.

Земляной Кролик (1939, 1999): год созерцания и предостережений.

Металлический Кролик (1951, 2011): «Все, что вам нужно — это только любовь», — поет Петушок Кролику. Настало время отыграться над бывшими партнерами.

Водяной Кролик (1963): год заставит сердце биться чаще. Оживите поток любовной энергии с помощью Кундалини-йоги или путешествия на Дальний Восток.

Дракон

Петух просто обожает Дракона — стимулирует его и вдохновляет. Лучшего времени, чтобы сказать: «Да, согласна!» просто не придумаешь. Союз, заключенный в этом году, будет для Дракона крепким и счастливым. Одиночкам Петух подарит приятное знакомство в первые месяцы года — не пренебрегайте эти шансом. В новом человеке есть много хороших качеств, которые, возможно, вы сразу не заметите.

Деревянный Дракон (1964): вы как магнит притягиваете внимание противоположного пола.

Огненный Дракон (1976): любовь — награда за настойчивости.

Земляной Дракон (1988): свадебный ветер дует в вашу сторону — не упирайтесь.

Металлический Дракон (1940, 2000): возможен переезд во имя любви.

Водяной Дракон (1952): вторая половинка изменит ваш взгляд на мир и будет вдохновлять вас.

Змея

Петух дает вам шанс восстановить утраченные связи с близкими, друзьями и бывшими возлюбленными. Вы вновь почувствуете приятное сексуальное покалывание внизу живота («порхание бабочек») от избытка желания и чувств, хотя были уверены, что оно давно исчезло. Если же вы состоите в отношениях, в этом году стоит быть менее импульсивной. Сохраняйте спокойствие, сделайте глубокий вдох и не срывайтесь по пустякам.

Деревянная Змея (1965): любовь принесет в жизнь новые привычки и традиции. Вас ждут приключения.

Огненная Змея (1977): если не признаете свою ошибку — будете чувствовать на себе последствия года Обезьяны весь петушиный цикл.

Земляная Змея (1989): в этом году возьмите на себя новые семейные обязанности.

Металлическая Змея (1941, 2001): ваша миссия на год Петуха — во всем помогать любимому.

Водяная Змея (1953): перед вами открываются двери новых больших возможностей.

что ждать от года Петуха в любви?

Лошадь

Вы должны окончательно проститься с теми возможностями, которые остались в 2016 году без внимания. Поезд ушел, и его уже не догнать. Не отчаивайтесь и продолжайте движение своим ходом, возможно, на пути вам встретиться человек, ради которого вы захотите сменить выбранное направление.

Деревянная Лошадь (1954): подумайте о смене работы — она сулит эмоциональный подъем и романтическое знакомство.

Огненная Лошадь (1966): вы медленно, но верно вступаете в отношения, которые станут ключом к вашей эмоциональной стабильности.

Земляная Лошадь (1978): перестаньте витать в облаках — твердо встаньте на землю в новых подковах и лишь потом смотрите на небо.

Металлическая Лошадь (1990): ведите диалог с любимым — так вы сможете выйти на новый уровень отношений и сформировать надежное партнерство, чтобы успешно развиваться вместе.

Водяная Лошадь (1942, 2002): займитесь йогой или медитацией — это добавит жизни и отношениям необходимой гармонии.

Коза

Хорошие новости — после долгих усилий и потраченных нервов, вы, наконец, сможете достичь прогресса в жизни. Важным событием года может стать воссоединение с бывшим партнером или появление анонимного кандидата, который приятно удивит вас своими подарками и романтическими признаниями.

Деревянная Коза (1955): прогресс медленный, но существенный. Возникшие в первой трети года ситуации изменят все семейные планы.

Огненная Коза (1967): в отношении любви вы совершите квантовый скачок. Вы чувствуете себя так, будто прямо из тюрьмы получили возможность облетать весь мир.

Земляная Коза (1979): на пути появится человек из прошлого — это отличный шанс очистить карму.

Металлическая Коза (1943, 2003): начало бурным и очень эмоциональным отношениям с долгосрочной перспективой положено!

Водяная Коза (1943): представится шанс восстановить утраченные семейные связи и вновь заняться «строительством» домашнего очага

Обезьяна

В любви необходимо установить перемирие, чтобы избежать потери ценной энергии ци. Вы вновь обретете веру в себя, силу воли и настойчивость, чтобы воплотить в жизнь семейные планы в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Древесная Обезьяна (1944, 2004): добро пожаловать в золотую семилетку! Присмотритесь внимательно к тому, с кем хотите разделить это ценное время.

Огненная Обезьяна (1956) равномерно распределяйте время между партнером и работой.

Земляная Обезьяна (1968): любой минимальный спор или недоразумение может стать началом непримиримого конфликта — проявите в чувствах чудеса дипломатии.

Металлическая Обезьяна (1980): любовь в этом году будет тесно связана с сильным альтруистическим порывом.

Водяная Обезьяна (1992): оставьте в прошлом токсичные отношения и откройте для себя новые горизонты.

что ждать от года Петуха в любви?

Петух

Из-за отъезда близкого человека (это может быть любовник, друг или родственник) внутри вас образуется «пустая ниша», на которую претендует отрицательный герой, который решил воспользоваться этой слабостью. Не поддавайтесь его влиянию и ищите для себя более позитивную альтернативу. Этот год станет в некотором роде судьбоносным, про такие моменты часто говорят «он разделил жизнь на «до» и «после»».

Деревянный Петух (1945): встреча с бывшим возлюбленным может изменить ваше мировоззрение.

Огненный Петух (1957): вы кардинальным образом меняете ритм и образ жизни.

Земляной Петух (1969): событие с участием вашего близкого друга или зарубежная поездка зададут новое направление жизни.

Металлический Петух (1981): восстановите утерянные связи с семьей, станьте неотъемлемой частью большого клана - и почувствуете прилив любви и благодарности.

Водяной Петух (1993): любимый человек сильно вас удивит, поддавшись эмоциям Петушок решает завести маленьких «цыплят».

Собака

Наступает весьма позитивный и полезный год, хотя без сильных сексуальных волнений и некоторой эмоциональной турбулентности (свойственной этим представителям) не обойтись. Это время дано вам для того, чтобы заботиться и баловать того, кого любите. Если речь идет о новых отношениях — забудьте о застенчивости. Год будет хороши при условии, что вы сделаете все сами и согласитесь с предложенными обстоятельствами. Главное здесь — диалог с партнером.

Деревянная Собака (1994): год прощания с прошлым. Прислушайтесь к чужим советам.

Огненная Собака (1946): предательство года Обезьяны нанесло вам болезненные раны. Лучший способ исцеления — хорошая компания друзей.

Земляная Собака (1958): отношения прошлого получат новый сильный импульс.

Металлическая Собака (1970): год наполнен чувством собственного достоинства.

Водяная Собака (1982): год сексуальных откровений, духовного поиска и реализации утопий.

Кабан

Вместе с вашим партнером или супругом вы строите счастливые долгосрочные планы — и это один из самых приятных моментов. Сообщите о своих намерениях Вселенной — она полна возможностей. Вместе с тем, на пути возникает немало соблазнов — остерегайтесь их и не кормите пустыми обещаниями того, кто пытается покорить ваше сердце. Если же вы одиноки — будьте осторожны с мимолетными отношениями, которые могут не оправдать ваших ожиданий.

Деревянный Кабан (1995): любовь посетит вас неожиданно, и ради нее вы готовы пойти на компромисс со своими принципами.

Огненный Кабан (1947): избавьтесь, наконец, от багажа прошлого и научитесь расставлять приоритеты.

Земляной Кабан (1959): год для принятия сильных и смелых решений.

Металлический Кабан (1971): возможно радостное прибавление в семье.

Водяной Кабан (1983): отношения, которые разрушали вашу личность и довлели над вами, модернизируются — воспользуйтесь этим моментом и установите жесткие границы дозволенного.

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