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Отношения

Любовь и секс, психология отношений в семье, секреты успешной карьеры и высокой самооценки - узнавайте больше о себе и своих близких.

01 января 2017Козырева Юна

Сексуальный гороскоп на январь

Sex-прогноз для всех знаков Зодиака

В самом начале нового года всякий день наступает, будто в первый раз. А значит, можно то и дело загадывать желания! Сексуальный гороскоп для каждого знака подскажет, как осуществить самые интимные из них.

Сексуальный гороскоп на январь

Овен

(21 марта — 20 апреля)

О чем вы хотите поговорить? Только не о сексе – похоже, для вас в начале года слова уступают место чувственным жестам, эмоциям и интуиции. Именно сейчас вам будет проще оказаться на одной волне с любимым, предугадать его желания, попасть в единый ритм дыхания и выразить свои ощущения языком тела. Завязать глаза шелковым платком и заняться любовью? Сексуальный гороскоп на январь намекает, что это может стать отличной идеей. Если вы уже в паре, то без лишних слов просто наслаждайтесь близостью. Но если в этом месяце ваш роман только вспыхнет, постарайтесь все же не слишком терять голову: опьянение страстью может вскоре рассеяться.

Телец

(21 апреля — 20 мая)

Как приятно осознавать, чего вы хотите, и главное – быть уверенной, что вы это получите! Январские звезды уверенно держат ваше либидо на высокой отметке, а природная прагматичность Тельцов позволяет вам трезво оценивать отношения и добиваться того (или тех), кого вы желаете. Если в вашей паре ранее что-то и мешало сексуальной гармонии, то сейчас вы способны разрешить любую проблему к взаимному удовольствию. А если вы еще в поиске, романтический шанс могут вам подарить дружеские связи. Вы встретите кого-то в общей компании или же вдруг увлечетесь давним знакомым? Сексуальный гороскоп на январь дает ясный совет: не пропускайте ни одной новогодней вечеринки.

Близнецы

(21 мая — 21 июня)

Что-то пошло не так? Ничего страшного – просто покровитель вашего знака Меркурий всю первую неделю января пробудет в своей ретроградной фазе, что вносит неразбериху в любые отношения. Но это все поправимо: даже если со временем вам уже не захочется продолжать текущий роман, уже во второй декаде января звезды вам приготовили не одну волнующую альтернативу. Кстати, чувственная Венера окажется в том секторе вашего гороскопа, который отвечает за работу и деловые связи. Внезапный служебный роман, интрижка с клиентом или деловым партнером? Чтобы все получилось, как вы хотите, сохраняйте уверенность в себе.

Рак

(22 июня — 22 июля)

Азарт, головокружение, внезапная вспышка чувств – похоже, январские звезды больше всего располагают вас к тому, чтобы неожиданно влюбиться. Например, романтическая встреча может ждать в дороге, если вы куда-то отправляетесь на зимних каникулах. Секс с незнакомцем в далеком городе или интрижка с лыжным инструктором на курорте? И это тоже очень возможный вариант! Такое приключение может вам подарить массу незабываемых эмоций, однако вряд ли станет началом серьезного романа. А если вы уже в отношениях, есть шанс, что они перейдут на новый уровень благодаря полнолунию, которое произойдет в вашем знаке 12 января.

Сексуальный гороскоп на январь

Лев

(23 июля — 23 августа)

Пушистые сугробы, заснеженные пейзажи за окном, уютное потрескивание дров в дачном камине – неторопливые дни в начале января создают идеальное настроение, чтобы заняться любовью в стиле slow sex. Да, представителям вашего знака свойственен яркий, чувственный темперамент, но в этом месяце вам хочется спрятать когти, просто понежиться в объятиях любимого – и в этом тоже есть обаяние, грация дикой кошки. Если вы еще в поиске, новая встреча позволит вам ощутить себя более защищенной – не только в эмоциональном, но также, возможно, и в финансовом плане. А если вы уже в паре, не стесняйтесь еще и еще раз повторить своему партнеру слова желания и любви.

Дева

(24 августа — 23 сентября)

Что может быть лучше – небесные любовники Марс и Венера практически весь январь проведут в том секторе вашего гороскопа, который отвечает за романтические отношения. Чего бы вы ни желали в любви или сексе, можете быть уверены: звезды помогут осуществить любые ваши фантазии. Этот месяц совсем не подходит для того, чтобы «побыть наедине с собой», предаваясь мечтаниям. Встречайтесь, флиртуйте, соблазняйте – необходимую энергию для этого вам гарантирует общительный Меркурий. Даже если вы не потратите ни копейки на новые наряды или эффектный макияж, вы все равно не останетесь в одиночестве.

Весы

(24 сентября — 23 октября)

В постоянной паре или еще только в поиске – для Весов начальный месяц года выводит тему любви и отношений на первый план. Скорее всего, речь не идет о внезапной и бурной страсти – просто приготовьтесь посвятить интимным вопросам максимум внимания и душевных сил. Если ваш роман еще на старте, вам понадобится время, чтобы лучше узнать своего партнера – и с помощью слов, и физически. Не торопитесь, действуйте рассудительно и спокойно – и тогда наверняка все сложится хорошо. А если вы уже встречаетесь, какой-то совместный проект поможет вам сблизиться по-новому. Бизнес, путешествие или обустройство квартиры – все это очень хорошо. Но лучше всего вместе освоить новую сексуальную практику или перелистать Камасутру.

Скорпион

(24 октября — 22 ноября)

Похоже, вопреки январским холодам, новый год для Скорпионов начинается жарко. Сексуальный гороскоп на январь складывается из новых, неожиданных даже для вас самой желаний, стремления к удовольствиям и романтическим приключениям. Ваше либидо разогревает огненный Марс – и окружающие не смогут этого не заметить. Если вы еще в поиске, ни в чем себе не отказывайте: шансы на новый яркий роман очень велики. Но если вы в постоянной паре, постарайтесь поберечь своего партнера: ваше обжигающий шарм рискует вызвать в нем не менее жгучую ревность. Чтобы сгладить его подозрения, в постели возьмите инициативу на себя.

Сексуальный гороскоп на январь

Стрелец

(23 ноября — 21 декабря)

В первую неделю января, похоже, кто-то пытается вас поссорить. Виновник разлада – ретроградный Меркурий, который мешает адекватно оценивать ваши отношения, видеть партнера таким, как есть, и верно понимать его намерения. Стоит ли удивляться, если и в постели при этом удовольствия не прибавится? Переживания может усилить встреча с каким-то давним знакомым, воспоминания о прошлом романе, а может быть, и сожаления о том, что тогда не сложилось… Но такие мысли – вовсе не сигнал к расставанию, а всего лишь повод пересмотреть прошлое и сделать выводы. Возьмите паузу, сходите на массаж, подарите себе красивое белье: начиная со второй декады января, вы найдете ему достойное применение.

Козерог

(22 декабря — 20 января)

Похоже, вам просто необходимо освежить свои ощущения: конец декабря был очень напряженным и на время заставил вас забыть о себе и собственных желаниях. Чтобы вновь «зарядить батарейки», лучше всего подойдет путешествие – романтическое для двоих или полное приключений для тех, кто мечтает о встрече. Не обязательно уезжать совсем далеко, главное – завязать общение с попутчиками, среди которых наверняка окажется тот, кого вы найдете особенно интересным. Обратите внимание на события, которые совпадут с полнолунием 12 января: для Козерогов они могут означать важные изменения в личной жизни. Впрочем, скоропалительные выводы делать тоже не стоит: сначала посмотрите, насколько вас устраивает ваш секс.

Водолей

(21 января — 20 февраля)

Несколько первых январских дней Водолей проведет в компании обольстительной Венеры – и это будет очень вдохновляющим началом года. Развлечения, увлечения и новые знакомства – все приносит вам удовольствие и возбуждает вашу чувственность. Сначала вы поймете, что вам просто приятно вместе проводить время и заниматься любовью, но вскоре Венера переместится в финансовый сектор вашего гороскопа – а значит, вы можете ожидать приятных подарков, совместных покупок и прочих материальных доказательств ваших отношений. Впрочем, в середине месяца несколько связанных с деньгами эпизодов могут представить вам ситуацию в ином ракурсе. Все сомнения разрешит новолуние 28 января: если этот роман себя исчерпал, вы с легким сердцем откроетесь новым отношениям.

Рыбы

(21 февраля — 20 марта)

Нужно ли считать хороший секс достаточным поводом для продолжения знакомства? Похоже, сейчас вы в этом не совсем уверены. Планета любви Венера 4 января переходит в ваш знак, делая ваше обаяние неотразимым и предоставляя вам такой выбор поклонников, который ограничен лишь вашим желанием. Любовник, который захочет присвоить себе все ваше внимание целиком, скорее рискует вас утомить и даже вызвать раздражение. Вы наслаждаетесь сексом, но вам не менее приятно заниматься собой, своими увлечениями и внешностью. Вы абсолютно правы: такой благоприятный расклад звезд нужно использовать, чтобы доставить себе удовольствие, а заодно и залечить душевные раны от кое-каких прежних иллюзий.

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