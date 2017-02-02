«Оскар – 2017» главная кинопремия года
Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Прогноз на 2017 год от Александра Литвина
Какая историческая эпоха вам к лицу? тест ELLE
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Отношения

Любовь и секс, психология отношений в семье, секреты успешной карьеры и высокой самооценки - узнавайте больше о себе и своих близких.

02 февраля 2017Козырева Юна

Сексуальный гороскоп на февраль

Sex-прогноз для всех знаков Зодиака

День всех влюбленных мы отмечаем только раз, в середине февраля — но наши желания не подчиняются официальным датам. Сексуальный гороскоп для каждого знака подскажет, как превратить любой календарный день в праздник для души и тела.

Сексуальный гороскоп на февраль

Овен

21 марта — 20 апреля

Похоже, вы чувствуете себя как восторженная девочка, которая вдруг оказалась в магазине, полном чудесных игрушек: сексуальный гороскоп на февраль приготовил вам столько ярких соблазнов! К тому же вы ощущаете особый душевный подъем, растет уверенность в себе — и это именно то, что нужно, чтобы быть привлекательной в глазах противоположного пола. Какие есть варианты? Завести новое знакомство, закрутить роман или пуститься в любовную авантюру — для вас, кажется, нет ничего невозможного. Если вы еще в поиске идеального партнера, звезды напоминают: количество не означает качество. Не стесняйтесь проявить разборчивость.

Телец

21 апреля — 20 мая

В последние дни вы так привыкли решать самого разного рода проблемы, что немного забыли об удовольствиях — а ведь они тоже порой нуждаются в разумном менеджменте. Желания всегда требуют своего: если их слишком долго не слышать и задвигать на задний план, в самый неожиданный момент они могут прорвать плотину. К тому же природное жизнелюбие Тельцов всегда подогревает тягу к наслаждениям: после долгого воздержания есть риск попасть в любовную зависимость — «сорваться», как после жесткой диеты. Сексуальный гороскоп на февраль дает рациональный совет: попробуйте планомерно включать любовные свидания в ваш деловой распорядок. Сначала это может показаться непривычным, но результат вас удивит.

Близнецы

21 мая — 21 июня

В начале года все ваше внимание захвачено грандиозными планами: возможно, вас вдохновляет какой-то проект с далекими перспективами, да и в текущих делах вы на позитиве. Ваша интуиция отчетливо вас направляет, подсказывая решения, которые принесут максимальную прибыль. А что же происходит в интимной сфере желаний и чувств? Сейчас здесь тоже действует «принцип первого впечатления»: если между вами сразу же не проскочила искра, дальше просто не стоит понапрасну тратить свое время. Зато февральские звезды будут особо благосклонны к тем, кто только ищет свою пару: человек, с которым вы захотите быть вместе, скорее всего, останется в вашей жизни надолго.

Сексуальный гороскоп на февраль

Рак

22 июня — 22 июля

Февральские звезды, похоже, намерены взять вас врасплох: только вы приготовились разобрать привычные дела, спокойно заняться собственным комфортом и бытом — неожиданные события, как нарочно, выбивают вас из колеи. Причем речь идет не о проблемах и неприятностях, а скорее о неожиданных перспективах, которые одновременно и увлекают, и таят в себе риск. Вы надеялись, что с окончанием новогодних вечеринок жизнь наконец войдет в размеренный ритм? Но карнавал продолжается, и кто-то из ваших новых знакомых способен на годы вперед изменить вашу личную жизнь. Иногда так совпадает: slow sex и резкие перемены судьбы, которым нет смысла сопротивляться.

Лев

23 июля — 23 августа

Все ваши знакомые и поклонники будто сговорились: в свой адрес вы слышите только комплименты. Но все-таки в вас достаточно здравомыслия, чтобы понимать: за самыми красивыми словами вполне может скрываться самый элементарный расчет. Сексуальный гороскоп на февраль подтверждает: сейчас все эти хитрые игры не для вас — вы прекрасно знаете себе цену и не нуждаетесь в дополнительной подпитке собственного эго. В постоянной паре или еще в поиске — вы имеете полное право сосредоточиться исключительно на своих интересах и никому не стараться «сделать приятно». Звезды на вашей стороне, и с вашим избранником вы остаетесь в полной гармонии.

Дева

24 августа — 23 сентября

Февральский ветер несет в себе дух обновления, а для рациональных Дев это означает только одно: в личную жизнь придется вносить необходимые коррективы. Не стоит сразу принимать это в штыки. Каждому из нас очень полезно время от времени делать апгрейд собственным чувствам. Чего вы на самом деле хотите для своей пары? Насколько происходящее между вами отвечает вашим желаниям? Что может сделать вашу интимную жизнь более насыщенной, умножить удовольствие? Сексуальный гороскоп на февраль напоминает мудрое изречение: «Лодка становится управляемой только тогда, когда начинают работать весла». Воспользуйтесь шансом сменить курс, иначе вам придется плыть против течения.

Сексуальный гороскоп на февраль

Весы

24 сентября — 23 октября

Что может быть приятнее для Весов, чем ощущение гармонии? Только волшебный, легкий дух любви и творчества! После череды бурных событий на личном фронте для вас наконец наступает счастливый период, который даст вам возможность вздохнуть свободнее и поочередно насладиться всем, что вы любите. Очень вероятно, что для начала вам все-таки придется проявить аккуратность и четкость, чтобы расставить акценты в прежних отношениях. А если пришла пора, то и их завершить. Но ни о чем не жалейте: ваш новый возлюбленный умеет угадывать ваши самые заветные желания.

Скорпион

24 октября — 22 ноября

Вы полагаетесь только на себя, уверены в собственных силах и стараетесь не терять лицо, даже если вас захлестывают эмоции. Во всех житейских ситуациях такое ваше кредо работает безошибочно, но что вы скажете, если речь идет о вашей интимной жизни? Похоже, сейчас вам лучше немного сбавить обороты и прислушаться к тому, кто говорит вам не о сексе, а о такой смешной и нелепой вещи, как нежность или даже любовь. Позвольте себе отпустить контроль и дать свободу вашим ощущениям. Если потом между вами что-то и пойдет не так, вы всегда сумеете восстановить нейтральную позицию.

Стрелец

23 ноября — 21 декабря

Ваше либидо выходит на максимум: вас увлекают ваши планы, вам ничего не стоит провести сутки без сна, занимаясь каким-нибудь сумасшедшим проектом, вы горите энтузиазмом и желанием реализовать новые идеи. Но самое интересное то, как вы используете такую невероятную энергию по ее прямому назначению — в вашей интимной жизни. Если вы еще в поиске, то почему пока не решаетесь завести бесшабашный роман? Если вы уже в паре, то почему стесняетесь рассказать своему партнеру о самых горячих фантазиях? Отбросьте сомнения: какую бы смелость вы себе ни позволили, февральские звезды на вашей стороне.

Сексуальный гороскоп на февраль

Козерог

22 декабря — 20 января

Иногда очень сильные чувства подсказывают правильное и даже единственно возможное решение… а иногда толкают на неверный путь. Похоже, сейчас вам стоит сосредоточиться, чтобы не потерять голову от неожиданно нахлынувших эмоций и избежать непоправимых поступков. Если вы уже в паре, то, поддавшись мимолетному влечению, вы рискуете поставить под вопрос ваши отношения. А если вы еще в поиске, то февральские звезды не советуют вам оценивать новый роман дороже, чем то удовольствие, которое может подарить незапланированный секс безо всяких дальнейших обязательств.

Водолей

21 января — 20 февраля

Вы не привыкли жить по правилам и, более того, наслаждаетесь той природной творческой силой, которая позволяет вам взрывать шаблоны и действовать наперекор общепринятым нормам. Сейчас вам можно только позавидовать: именно такую свободу действия вам и предоставляют февральские звезды. Но все-таки проявите внимание: лишь от вас зависит, в свою ли пользу вы сможете обратить выпавший вам романтический шанс. Если с этим мужчиной вы планируете остаться вместе надолго, спокойно и планомерно займитесь тем, что удержит вас вместе не только в постели.

Рыбы

21 февраля — 20 марта

«Человек предполагает, а жизнь располагает» — вот таким философским девизом советуют вам вооружиться февральские звезды. На протяжении нескольких предыдущих месяцев ваши любовные отношения заставили вас пережить столько сильных чувств и эмоций, так серьезно поработать над собой, что сейчас ваши выводы и решения кажутся вам единственно возможными. К счастью, судьба всегда оставляет за собой право нас нежданно порадовать и удивить. В паре вы или еще только в поиске, формула «секс исключительно ради секса» обещает вам нечто намного большее.

Материалы по темам

«Не волноваться, а волновать»: 20 цитат о любовницахПолезные гаджеты января

ELLE проекты

Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить
Бьюти-советы знаменитостей8 секретов красоты от супермоделей
Вторая половинаЖены и подруги самых богатых мужчин в мире
Что с ними не так8 красавиц, которым не везет в любви

Читайте также

Психология2017: чего ждать в год Петуха?
ПсихологияКаким знакам Зодиака повезет в 2017 году
Любовь и сексЛюбовный гороскоп на 2017 год
ПсихологияНумерологический прогноз на 2017 год

ELLE рекомендует

Звездный стильКак молоды мы были: звезды, по чьей красоте мы ностальгируем
Красота5-дневная детокс-диета Гвинет Пэлтроу
ПрактикаКак правильно маскировать несовершенства кожи
ПрактикаС чем носить кожаные брюки

Лучшее на Elle

Любовь и сексСексуальный гороскоп на февраль
КиноФильм недели: «Идеальные незнакомцы»
ПрактикаЛунный календарь стрижек на февраль
ПсихологияДважды не извиняются: 10 малоизвестных правил хорошего тона
ПрактикаТонко подмечено: как выбрать украшения под свитер
КиноСкоро в кино: 10 премьер февраля
ЕдаПолезные свойства меда
ПрактикаПрограмма минимум: базовый гардероб 2017 года
КиноДорога к «Оскару»: фавориты и обиженные
Практика15 идеальных средств для ухода за кожей зимой
ЕдаКак приготовить спагетти?
ЗвездыСпелись: самые успешные кинопары Голливуда
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

5 простых правил, которые помогут наладить сексуальную жизнь

Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.