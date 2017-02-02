День всех влюбленных мы отмечаем только раз, в середине февраля — но наши желания не подчиняются официальным датам. Сексуальный гороскоп для каждого знака подскажет, как превратить любой календарный день в праздник для души и тела.

Овен

21 марта — 20 апреля

Похоже, вы чувствуете себя как восторженная девочка, которая вдруг оказалась в магазине, полном чудесных игрушек: сексуальный гороскоп на февраль приготовил вам столько ярких соблазнов! К тому же вы ощущаете особый душевный подъем, растет уверенность в себе — и это именно то, что нужно, чтобы быть привлекательной в глазах противоположного пола. Какие есть варианты? Завести новое знакомство, закрутить роман или пуститься в любовную авантюру — для вас, кажется, нет ничего невозможного. Если вы еще в поиске идеального партнера, звезды напоминают: количество не означает качество. Не стесняйтесь проявить разборчивость.

Телец

21 апреля — 20 мая

В последние дни вы так привыкли решать самого разного рода проблемы, что немного забыли об удовольствиях — а ведь они тоже порой нуждаются в разумном менеджменте. Желания всегда требуют своего: если их слишком долго не слышать и задвигать на задний план, в самый неожиданный момент они могут прорвать плотину. К тому же природное жизнелюбие Тельцов всегда подогревает тягу к наслаждениям: после долгого воздержания есть риск попасть в любовную зависимость — «сорваться», как после жесткой диеты. Сексуальный гороскоп на февраль дает рациональный совет: попробуйте планомерно включать любовные свидания в ваш деловой распорядок. Сначала это может показаться непривычным, но результат вас удивит.

Близнецы

21 мая — 21 июня

В начале года все ваше внимание захвачено грандиозными планами: возможно, вас вдохновляет какой-то проект с далекими перспективами, да и в текущих делах вы на позитиве. Ваша интуиция отчетливо вас направляет, подсказывая решения, которые принесут максимальную прибыль. А что же происходит в интимной сфере желаний и чувств? Сейчас здесь тоже действует «принцип первого впечатления»: если между вами сразу же не проскочила искра, дальше просто не стоит понапрасну тратить свое время. Зато февральские звезды будут особо благосклонны к тем, кто только ищет свою пару: человек, с которым вы захотите быть вместе, скорее всего, останется в вашей жизни надолго.

Рак

22 июня — 22 июля

Февральские звезды, похоже, намерены взять вас врасплох: только вы приготовились разобрать привычные дела, спокойно заняться собственным комфортом и бытом — неожиданные события, как нарочно, выбивают вас из колеи. Причем речь идет не о проблемах и неприятностях, а скорее о неожиданных перспективах, которые одновременно и увлекают, и таят в себе риск. Вы надеялись, что с окончанием новогодних вечеринок жизнь наконец войдет в размеренный ритм? Но карнавал продолжается, и кто-то из ваших новых знакомых способен на годы вперед изменить вашу личную жизнь. Иногда так совпадает: slow sex и резкие перемены судьбы, которым нет смысла сопротивляться.

Лев

23 июля — 23 августа

Все ваши знакомые и поклонники будто сговорились: в свой адрес вы слышите только комплименты. Но все-таки в вас достаточно здравомыслия, чтобы понимать: за самыми красивыми словами вполне может скрываться самый элементарный расчет. Сексуальный гороскоп на февраль подтверждает: сейчас все эти хитрые игры не для вас — вы прекрасно знаете себе цену и не нуждаетесь в дополнительной подпитке собственного эго. В постоянной паре или еще в поиске — вы имеете полное право сосредоточиться исключительно на своих интересах и никому не стараться «сделать приятно». Звезды на вашей стороне, и с вашим избранником вы остаетесь в полной гармонии.

Дева

24 августа — 23 сентября

Февральский ветер несет в себе дух обновления, а для рациональных Дев это означает только одно: в личную жизнь придется вносить необходимые коррективы. Не стоит сразу принимать это в штыки. Каждому из нас очень полезно время от времени делать апгрейд собственным чувствам. Чего вы на самом деле хотите для своей пары? Насколько происходящее между вами отвечает вашим желаниям? Что может сделать вашу интимную жизнь более насыщенной, умножить удовольствие? Сексуальный гороскоп на февраль напоминает мудрое изречение: «Лодка становится управляемой только тогда, когда начинают работать весла». Воспользуйтесь шансом сменить курс, иначе вам придется плыть против течения.

Весы

24 сентября — 23 октября

Что может быть приятнее для Весов, чем ощущение гармонии? Только волшебный, легкий дух любви и творчества! После череды бурных событий на личном фронте для вас наконец наступает счастливый период, который даст вам возможность вздохнуть свободнее и поочередно насладиться всем, что вы любите. Очень вероятно, что для начала вам все-таки придется проявить аккуратность и четкость, чтобы расставить акценты в прежних отношениях. А если пришла пора, то и их завершить. Но ни о чем не жалейте: ваш новый возлюбленный умеет угадывать ваши самые заветные желания.

Скорпион

24 октября — 22 ноября

Вы полагаетесь только на себя, уверены в собственных силах и стараетесь не терять лицо, даже если вас захлестывают эмоции. Во всех житейских ситуациях такое ваше кредо работает безошибочно, но что вы скажете, если речь идет о вашей интимной жизни? Похоже, сейчас вам лучше немного сбавить обороты и прислушаться к тому, кто говорит вам не о сексе, а о такой смешной и нелепой вещи, как нежность или даже любовь. Позвольте себе отпустить контроль и дать свободу вашим ощущениям. Если потом между вами что-то и пойдет не так, вы всегда сумеете восстановить нейтральную позицию.

Стрелец

23 ноября — 21 декабря

Ваше либидо выходит на максимум: вас увлекают ваши планы, вам ничего не стоит провести сутки без сна, занимаясь каким-нибудь сумасшедшим проектом, вы горите энтузиазмом и желанием реализовать новые идеи. Но самое интересное то, как вы используете такую невероятную энергию по ее прямому назначению — в вашей интимной жизни. Если вы еще в поиске, то почему пока не решаетесь завести бесшабашный роман? Если вы уже в паре, то почему стесняетесь рассказать своему партнеру о самых горячих фантазиях? Отбросьте сомнения: какую бы смелость вы себе ни позволили, февральские звезды на вашей стороне.

Козерог

22 декабря — 20 января

Иногда очень сильные чувства подсказывают правильное и даже единственно возможное решение… а иногда толкают на неверный путь. Похоже, сейчас вам стоит сосредоточиться, чтобы не потерять голову от неожиданно нахлынувших эмоций и избежать непоправимых поступков. Если вы уже в паре, то, поддавшись мимолетному влечению, вы рискуете поставить под вопрос ваши отношения. А если вы еще в поиске, то февральские звезды не советуют вам оценивать новый роман дороже, чем то удовольствие, которое может подарить незапланированный секс безо всяких дальнейших обязательств.

Водолей

21 января — 20 февраля

Вы не привыкли жить по правилам и, более того, наслаждаетесь той природной творческой силой, которая позволяет вам взрывать шаблоны и действовать наперекор общепринятым нормам. Сейчас вам можно только позавидовать: именно такую свободу действия вам и предоставляют февральские звезды. Но все-таки проявите внимание: лишь от вас зависит, в свою ли пользу вы сможете обратить выпавший вам романтический шанс. Если с этим мужчиной вы планируете остаться вместе надолго, спокойно и планомерно займитесь тем, что удержит вас вместе не только в постели.

Рыбы

21 февраля — 20 марта