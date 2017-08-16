Почему мужчина игнорирует женщину, которая ему нравится

«Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей» — некоторые активно применяют эту формулу, в том числе и по отношению к тем, кто им самим по-настоящему интересен. Это одна, но не единственная причина, объясняющая странное поведение представителей сильного пола.

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Недостаточно идеален?

Итак, почему же мужчина игнорирует женщину, которая ему нравится? Это может быть вызвано честностью по отношению к себе. Мужчина понимает, что не готов к серьезному роману, и увеличивает дистанцию, дабы заморозить свои чувства. Понятно, что справиться с этим — непростая задача, поэтому барышня порой не может взять в толк, что происходит: симпатия в ее адрес очевидна, но развития сюжета не наступает. Еще одна причина, лестная для девушек, но не решающая проблему, — сомнения, что он не слишком для вас хорош. Это веский довод, почему мужчина избегает женщину, которая ему нравится. Боязнь быть неинтересным, риск не выдержать конкуренции, опасения за свою финансовую несостоятельность превращают вашего потенциального бойфренда в осторожного и холодного.

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Не готов быть первым

Сюда же можно отнести страх быть непринятым в своих ухаживаниях, тем более если «кавалер» сильно влюблен. Так что, задаваясь вопросом, почему мужчина все-таки игнорирует любимую женщину, не исключайте, что он просто боится быть отвергнутым. Боязливость может лежать в основе и пассивности. Вдруг перед вами тип, предпочитающий быть ведомым, тот, кто не может проявить инициативу? При таком раскладе ответ на вопрос, почему мужчина избегает женщину, которая ему нравится, будет печальным — потому что желает, чтобы она сыграла на опережение.

И хочется, и колется

Да, и мы забыли про версию под названием «Сомнения». Вы нравитесь ему, но он не уверен, что ему нужно сейчас с кем-то встречаться. Он взвешивает «за» и «против», пытается прислушаться к себе. Это может раздражать, ведь никому не понравится такая медлительность, но, согласитесь, подобная тщательность является хорошим признаком. Вопрос лишь в некоем балансе обеих сторон, в том, как долго он будет разбираться с собой и намерениями на ваш счет. Все хорошо в меру, так ведь? И, кстати, есть один важный нюанс. Он может медлить, потому что несвободен и уже связан отношениями. Найдет ли он силы освободиться и начать новую страницу своей жизни? Здесь, как пишут в соцсетях, «все сложно». И вам решать, форсировать ли положение или все-таки предоставить это ему.

Своя игра