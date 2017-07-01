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    01 июля 2017Козырева Юна

    Ночной дозор: сексуальный гороскоп на июль

    Sex-прогноз для всех знаков Зодиака

    Летние ночи пролетают очень быстро: сексуальный гороскоп для каждого знака подскажет, как и с кем их будет лучше провести.

    ОВЕН (21 марта — 20 апреля)

    Спокойствие, только спокойствие? Похоже, сексуальный гороскоп на июль начинается примерно под таким девизом. Если вы в паре, то вам не на что пожаловаться в плане отношений – хотя вы не возражали бы против того, чтобы добавить в них сексуального драйва. Используйте эти летние ленивые дни, чтобы побыть вдвоем или – если вы в поиске – повидаться с друзьями. К концу месяца звезды вновь придут в движение: решительный Марс поднимет градус эмоций – и результат наверняка порадует вашего партнера.

    Ваш идеальный любовник: Водолей – его вкус к новизне для вас в этом месяце придется как нельзя кстати.

    сексуальный гороскоп

    ТЕЛЕЦ (21 апреля — 20 мая)

    Июльские звезды обещают добавить остроты событиям вашей личной жизни: новая встреча или новый сексуальный опыт вряд ли позволят вам заскучать. Воспользуйтесь этим подъемом сексуальной энергии прямо сейчас, потому что уже в конце месяца ваше либидо может взять небольшую паузу. Если вы в паре, ваши отношения можно назвать скорее романтическими, нежели страстными – но почему бы не соединить два в одном?

    Ваш идеальный любовник: Лев способен проявить такой темперамент, от которого вам сейчас так легко потерять голову!

    БЛИЗНЕЦЫ (21 мая — 21 июня)

    Июльские звезды вряд ли оставят вас без внимания: жизненная энергия на подъеме, либидо растет, ваш смех звучит особенно заразительно – и это настроение неуловимо передается всем окружающим. Если вы уже в паре, июль может для вас настоящим медовым месяцем. А если вы еще в поиске, вас может ждать целая череда романов на один вечер. Или на одну ночь – если вы этого захотите.

    Ваш идеальный партнер: Стрелец, известный любитель экзотических приключений, к которым в этом месяце вас так влечет.

    РАК (22 июня — 22 июля)

    Сексуальный гороскоп на июль был бы вполне позитивным, если бы не многочисленные заботы, которыми полна ваша голова. Работа, проблемы друзей, домашние хлопоты – похоже, сейчас вы не очень настроены на релакс. Жаль, потому что хороший секс – это громоотвод, который прекрасно снимает последствия стресса. Подумайте о такой «терапии».

    Ваш идеальный партнер: Лев, одно присутствие которого сейчас создает между вами «линию высокого напряжения».

    ЛЕВ (23 июля — 23 августа)

    Вы появились на свет под летними звездами – и сейчас инициатива на вашей стороне. Многие из нас в недели, которые предшествуют дню рождения, ощущают смутное беспокойство – а у Львов любой избыток энергии очень быстро переходит в сексуальное поле. Не бойтесь проявить «звериную» сторону своего характера в постели – ваш партнер ее просто обожает.

    Ваш идеальный партнер: Весы – родившийся под этим знаком мужчина в этом месяце с удовольствием последует за вами повсюду, куда вас позовут ваши сексуальные фантазии.

    сексуальный гороскоп

    ДЕВА (24 августа — 23 сентября)

    В этом июле звезды очень мягко намекают: расслабьтесь! Венера, Меркурий и Юпитер приготовили для вас целую череду в чем-то, может быть, нелепых, а в чем-то – очень приятных любовных эпизодов. В ближайшие несколько недель просто дайте заслуженный отпуск нейронам своего мозга, развлекайтесь и получайте удовольствие.

    Ваш идеальный партнер: Рак – его природная нежность и мягкий характер сейчас могут дать вам то самое чувство безопасности, без которого вам непросто достичь наслаждения.

    ВЕСЫ (24 сентября — 23 октября)

    Если вы еще в поиске, июль приготовил вам немало волнующих свиданий и встреч. А если уже в паре, то можете рассчитывать на новый подъем и яркую вспышку вашей чувственности. Летнюю атмосферу влюбленности создает Нептун – небесный идеалист и романтик. Под его надежным «прикрытием» позвольте себе немного полетать в облаках и не задавайтесь слишком серьезными вопросами.

    Ваш идеальный партнер: Лев или Овен – представители каждого из этих знаков сейчас способны вам подарить то уникальное сочетание страсти и нежности, в котором вы так нуждаетесь.

    СКОРПИОН (24 октября — 22 ноября)

    Похоже, вы решили сами себе поставить вызов: ни разу не ложиться спать в одиночестве! Либидо, ваша сексуальная энергия, под влиянием июльских звезд проявляет себя так активно, что даже среди дня вы ощущаете на коже следы чувственных ласк. Если вам предлагают билет в дальнее путешествие – не сомневайтесь. Только лучше дождаться конца месяца – и сразу в аэропорт.

    Ваш идеальный партнер: Близнецы или Лев – взаимное притяжение с представителями этих знаков сейчас работает и на физическом, и на духовном уровне.

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября — 21 декабря)

    Если в своих постах вы любите ставить тэги, то сейчас, похоже, самое время вспомнить такой: #менявсехотят. Июльские звезды вовсе не имеют в виду никакой вульгарности: если вы уже в паре, у вас есть шанс как будто вновь пережить ваше первое свидание и самую первую ночь. А если вы еще в поиске, приготовьтесь к настоящему марафону романов на один вечер: вам вряд ли захочется остановить этот круговорот удовольствий.

    Ваш идеальный партнер: Близнецы – сейчас представитель этого знака может оказаться единственным мужчиной, которого вам захочется видеть рядом с собой на протяжении всего лета.

    сексуальный гороскоп

    КОЗЕРОГ (22 декабря — 20 января)

    Вам кажется, что аромат любви витает в летнем воздухе буквально повсюду – однако вы не торопитесь перевести эти ощущения на телесный уровень. Возможно, в ваших текущих отношениях секс кажется вам слишком приземленным занятием? Но в этом-то и парадокс: ведь знаком Козерога управляет стихия Земли. Попробуйте стиль slow sex: эротический массаж и нежные, чувственные ласки снимут все противоречия.

    Ваш идеальный партнер: Рак – в этом месяце вы с удивительной точностью можете оказаться на одной длине волны.

    ВОДОЛЕЙ (21 января — 20 февраля)

    Вы обожаете новизну, и в этом плане сексуальный гороскоп на июль приготовил для вас все необходимое. Если вы еще в поиске, за чередой бесконечных летних вечеринок и встреч в шумных компаниях вы даже не вспомните об одиночестве. А если вы уже в паре, то сможете продемонстрировать своему мужчине настоящий интимный мастер-класс. На отсутствие зажигательных идей вы никогда не жаловались – а он точно не будет разочарован.

    Ваш идеальный партнер: Весы или Близнецы – между вами и представителями этих знаков сейчас возможен контакт на уровне инстинктов и самых тайных, невысказанных желаний.

    РЫБЫ (21 февраля — 20 марта)

    Похоже, этим летом интриги Венеры и Марса так разогревают вашу постель, что вам невольно хочется… найти себе местечко попрохладней. Возможно, дело в каких-то незавершенных сюжетах из прошлого, которые мешают вам целиком отдаться новым отношениям? Или вы еще не решаетесь признаться себе в том, чего хотите от будущего? Вы правы, что не стоит притворяться в постели – тем более, что ближайшие недели все расставят по своим местам.

    Ваш идеальный партнер: Дева или Рак – представители этих знаков совсем не похожи друг на друга, зато каждый способен по-своему вас поддержать и окружить нежностью.

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