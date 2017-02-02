«Не волноваться, а волновать»: 20 цитат о любовницах

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Роковые и страстные. Несчастные и отчаянные. Подлые и коварные. Весь спектр тайных соблазнительниц в звездных высказываниях
«Счастлив, кто может жену любить, как любовницу, и несчастлив, кто любовнице позволяет любить себя, как мужа». Василий Ключевский
«Есть женщины, которые годятся только в любовницы и больше ни во что». Федор Достоевский
«Неспособность сделать из своей жены любовницу доказывает лишь неполноценность мужа. Надо уметь обрести в одной женщине всех». Оноре Де Бальзак
«Жена угольщика почетней любовницы государя». Жан-Жак Руссо
«Знаете, любовница — это такая нетерпеливая молодая женщина, которая немножко действует вам на нервы». Анна Гавальда
«Любовниц чаще всего отличают жертвенность, готовность безраздельно отдать себя любимому и нежная заботливость. Такие отношения, противопоставленные алчности законного брака, и причинили твердыням супружества более всего разрушений». Теодор Драйзер
«Супруги ужинают, любовники обедают. Если увидите парочку в бистро в полдень, попробуйте щелкнуть фотоаппаратом – нарветесь на неприятности. Попробуйте сделать то же самое с другой парочкой вечером – вам улыбнутся и примут картинные позы под вашей вспышкой». Фредерик Бегбедер
«Женщины говорят о любви и молчат о любовниках, мужчины — наоборот: говорят о любовницах, но молчат о любви». Марина Цветаева
«Пусть сами женщины скажут, что они предпочитают: будить в мужчинах возвышенную любовь или пылкую страсть?» Александр Дюма
«Женщины не ищут красивых мужчин. Женщины ищут мужчин, обладающих красивыми женщинами. Поэтому уродливая любовница — это роковая ошибка». Милан Кундера
«Любовница и ведьма. Одно стоит другого». Марина Цветаева
«Любовницы и царственное положение — вот атрибуты власти». Оноре де Бальзак
«Любовница знает, что ее мужчина — врун, тогда как жена лишь догадывается». Джон Апдайк
«Французы ревнуют к своим любовницам, а не к своим женам». Джованни Казанова
«Любовь, которую удовлетворяет любовница, имеет пределы, ее владения и силы ограничены, она неизбежно пресыщается. Владения же сердца бесконечны». Оноре де Бальзак
«Любовница — непременная принадлежность жизни всякого начинающего художника в Париже. Человека, у которого есть любовница, уважают его собратья». Сомерсет Моэм
«Все отвергнутые любовники должны иметь право на вторую попытку — с кем-нибудь другим». Мэй Уэст
«Разлученные помимо воли любовники похоже безвозвратно теряют дар речи». Уильям Шекспир
«Как хорошо, что после занятий любовью не остается следов. Лицо не зеленеет, волосы не обвисают. А ведь Бог вполне мог сделать, чтобы так и было. И тогда конец. Никакой надежды». Дафна де Морье
«А почему женщинам всегда нужны мужья других женщин? А почему конокрады всегда предпочитают объезженную лошадь дикой?» Бернард Шоу
«Не волноваться, а волновать». Мэрилин Монро
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