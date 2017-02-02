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Отношения

Любовь и секс, психология отношений в семье, секреты успешной карьеры и высокой самооценки - узнавайте больше о себе и своих близких.

02 февраля 2017

«Не волноваться, а волновать»: 20 цитат о любовницах

Роковые и страстные. Несчастные и отчаянные. Подлые и коварные. Весь спектр тайных соблазнительниц в звездных высказываниях

«Счастлив, кто может жену любить, как любовницу, и несчастлив, кто любовнице позволяет любить себя, как мужа». Василий Ключевский

«Есть женщины, которые годятся только в любовницы и больше ни во что». Федор Достоевский

«Неспособность сделать из своей жены любовницу доказывает лишь неполноценность мужа. Надо уметь обрести в одной женщине всех». Оноре Де Бальзак

20 цитат о любовницах

«Жена угольщика почетней любовницы государя». Жан-Жак Руссо

«Знаете, любовница — это такая нетерпеливая молодая женщина, которая немножко действует вам на нервы». Анна Гавальда

«Любовниц чаще всего отличают жертвенность, готовность безраздельно отдать себя любимому и нежная заботливость. Такие отношения, противопоставленные алчности законного брака, и причинили твердыням супружества более всего разрушений». Теодор Драйзер

«Супруги ужинают, любовники обедают. Если увидите парочку в бистро в полдень, попробуйте щелкнуть фотоаппаратом – нарветесь на неприятности. Попробуйте сделать то же самое с другой парочкой вечером – вам улыбнутся и примут картинные позы под вашей вспышкой». Фредерик Бегбедер

«Женщины говорят о любви и молчат о любовниках, мужчины — наоборот: говорят о любовницах, но молчат о любви». Марина Цветаева

«Пусть сами женщины скажут, что они предпочитают: будить в мужчинах возвышенную любовь или пылкую страсть?» Александр Дюма

«Женщины не ищут красивых мужчин. Женщины ищут мужчин, обладающих красивыми женщинами. Поэтому уродливая любовница — это роковая ошибка». Милан Кундера

20 цитат о любовницах

«Любовница и ведьма. Одно стоит другого». Марина Цветаева

«Любовницы и царственное положение — вот атрибуты власти». Оноре де Бальзак

«Любовница знает, что ее мужчина — врун, тогда как жена лишь догадывается». Джон Апдайк

«Французы ревнуют к своим любовницам, а не к своим женам». Джованни Казанова

«Любовь, которую удовлетворяет любовница, имеет пределы, ее владения и силы ограничены, она неизбежно пресыщается. Владения же сердца бесконечны». Оноре де Бальзак

20 цитат о любовницах

«Любовница — непременная принадлежность жизни всякого начинающего художника в Париже. Человека, у которого есть любовница, уважают его собратья». Сомерсет Моэм

«Все отвергнутые любовники должны иметь право на вторую попытку — с кем-нибудь другим». Мэй Уэст

«Разлученные помимо воли любовники похоже безвозвратно теряют дар речи». Уильям Шекспир

«Как хорошо, что после занятий любовью не остается следов. Лицо не зеленеет, волосы не обвисают. А ведь Бог вполне мог сделать, чтобы так и было. И тогда конец. Никакой надежды». Дафна де Морье

«А почему женщинам всегда нужны мужья других женщин? А почему конокрады всегда предпочитают объезженную лошадь дикой?» Бернард Шоу

«Не волноваться, а волновать». Мэрилин Монро

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