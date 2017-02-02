«Не волноваться, а волновать»: 20 цитат о любовницах

«Счастлив, кто может жену любить, как любовницу, и несчастлив, кто любовнице позволяет любить себя, как мужа». Василий Ключевский «Есть женщины, которые годятся только в любовницы и больше ни во что». Федор Достоевский «Неспособность сделать из своей жены любовницу доказывает лишь неполноценность мужа. Надо уметь обрести в одной женщине всех». Оноре Де Бальзак

«Жена угольщика почетней любовницы государя». Жан-Жак Руссо «Знаете, любовница — это такая нетерпеливая молодая женщина, которая немножко действует вам на нервы». Анна Гавальда «Любовниц чаще всего отличают жертвенность, готовность безраздельно отдать себя любимому и нежная заботливость. Такие отношения, противопоставленные алчности законного брака, и причинили твердыням супружества более всего разрушений». Теодор Драйзер «Супруги ужинают, любовники обедают. Если увидите парочку в бистро в полдень, попробуйте щелкнуть фотоаппаратом – нарветесь на неприятности. Попробуйте сделать то же самое с другой парочкой вечером – вам улыбнутся и примут картинные позы под вашей вспышкой». Фредерик Бегбедер «Женщины говорят о любви и молчат о любовниках, мужчины — наоборот: говорят о любовницах, но молчат о любви». Марина Цветаева «Пусть сами женщины скажут, что они предпочитают: будить в мужчинах возвышенную любовь или пылкую страсть?» Александр Дюма «Женщины не ищут красивых мужчин. Женщины ищут мужчин, обладающих красивыми женщинами. Поэтому уродливая любовница — это роковая ошибка». Милан Кундера

«Любовница и ведьма. Одно стоит другого». Марина Цветаева «Любовницы и царственное положение — вот атрибуты власти». Оноре де Бальзак «Любовница знает, что ее мужчина — врун, тогда как жена лишь догадывается». Джон Апдайк «Французы ревнуют к своим любовницам, а не к своим женам». Джованни Казанова «Любовь, которую удовлетворяет любовница, имеет пределы, ее владения и силы ограничены, она неизбежно пресыщается. Владения же сердца бесконечны». Оноре де Бальзак