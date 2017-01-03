Невероятный роман или легкий флирт, волнующая встреча или расставание – что приготовили звезды в наступающем году? Секрет успешных отношений таится в вашей уверенности и готовности идти на эмоциональный риск, а детали расскажет любовный гороскоп на 2017 год по знакам Зодиака.

ОВЕН (21 марта — 20 апреля)

Покровитель вашего знака Марс заряжает внутренней энергией и побуждает стремиться к цели – а значит, год в целом обещает быть радостным и динамичным. Хотя в плане чувств события в самом его начале могут развиваться на удивление неторопливо. Что происходит? Возможно, вы не решаетесь закончить какие-то прежние отношения, втайне надеясь как-то совместить перемены, происходящие в вашей жизни, и старую привязанность. Похоже, этому роману уже не хватает огня: вы желаете большего и движетесь вперед, а отношения остаются на месте. Ближе к середине лета обстановка явно изменится к лучшему: вы ощутите настоящую страсть, появится долгожданное предвкушение счастливого совместного будущего. Вполне может оказаться, что речь пойдет все о том же романе, в котором вы сумеете пересмотреть все то, что вас уже не устраивало. Но очень может быть, вам встретится и новая любовь. Как бы то ни было, вплоть до ноября происходящее будет вас только вдохновлять и радовать, да и дальнейшие перспективы вас не разочаруют.

ТЕЛЕЦ (21 апреля — 20 мая)

Похоже, любовный гороскоп на 2017 год приготовил для вас тему выбора. Возможно, вы просто хотите убедиться, что нашли наилучший вариант, прежде чем брать на себя серьезные обязательства в отношениях. Уже в январе вы можете ощутить, что ваше увлечение заставляет вас зайти дальше, чем вы планировали, однако вы настолько захвачены происходящим, что и не думаете о том, чтобы выйти из игры. Самым разумным было бы взять паузу, чтобы по-новому оценить ваш роман и почувствовать себя увереннее. Говорят, что самое ценное в жизни — это опыт, и на этот раз вы в полной мере сумеете им воспользоваться. В начале июля приготовьтесь принять для себя целый ряд важных решений — не только о том, что происходит с вашим романом сейчас, но и относительно будущего. Уже в октябре вы сможете убедиться, что были правы и полностью управляете ходом событий. Ваши чувства останутся по-прежнему яркими и волнующими, однако вы больше не боитесь потерять над ними контроль. Новые правила игры вам настолько понравятся, что вы будете не прочь подумать о совместных планах и на следующий год.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая — 21 июня)

Готовы ли вы к тому, чтобы в личной жизни прямо сейчас взять на себя четкие обязательства? Похоже, что не очень. Два главных события произойдут на небосводе ближе к концу 2017 года: Юпитер и Сатурн поменяют знаки — и вы ощутите последствия. А в данный момент Сатурн намекает, что вы воспринимаете свой роман как-то чересчур серьезно. Возможно, вы и планировали заложить фундамент для будущего, но все-таки чувствуете, что вам не хватает свободы. Чтобы донести эту мысль до партнера, может потребоваться большая часть года, однако у вас все получится, и вы ощутите облегчение. На самом деле вашим отношениям это пойдет только на пользу: ослабив эмоциональный напор, вы скорее достигните желаемого. Конец года выглядит многообещающе. К этому моменту вы уже пересмотрите правила игры, и сможете с новым оптимизмом обратиться к будущему. Меркурий, ваш покровитель, окажется в секторе небосвода, который отвечает за любовь, и встретится там с самой Венерой. Можно ли мечтать о более приятном свидании?

РАК (22 июня — 22 июля)

События, происходящие в вашей личной жизни, в начале года не сулят серьезных перемен, и только с приходом осени пейзаж радикально изменится. В октябре Юпитер перемещается в любовный сектор вашего гороскопа, а вскоре к нему присоединятся небесные любовники Марс и Венера. Даже если до той поры ваши свидания выглядели, как нечастые встречи в кафе, то теперь между вами может почти мгновенно возникнуть бурное и страстное чувство, по-настоящему важное для обоих. Ну а если ваш роман уже в разгаре, приготовьтесь к тому, что любовь вспыхнет с новой силой, а отношения — готовы вы к этому или нет — могут подняться на совершенно иной уровень. Властный Юпитер не знает ограничений — за исключением тех, что устанавливает Сатурн: в конце года он может слегка остудить страсти и предложить вам задуматься о том, каким вы хотите видеть ваш роман в перспективе.

ЛЕВ (23 июля — 23 августа)

В цикле солнечных и лунных затмений, проходящих через знаки Зодиака, снова настал черед Льва: в ближайшие два года вас ждут события, несущие перемены — в том числе и в личной жизни. Первое из них произойдет в феврале и может показаться не слишком значительным. Однако оно дает вам повод задуматься: а стоит ли продолжать прежний путь? В конце августа вы можете ощутить, что лучше остановиться или даже повернуть вспять. Такая ситуация почти наверняка вас рассердит: как можно отступать после всего того, чего вы уже добились! И все же, когда происходят затмения, спорить со звездами не имеет смысла: вы чувствуете, что вас буквально подталкивают к решению, не оставляя альтернативы. После затянувшихся на несколько дней сомнений, вы решаетесь на то, что следовало предпринять еще несколько месяцев назад. И это самый правильный выбор: перемены, пусть и вынужденные, таят в себе новые перспективы и в конечном итоге обязательно пойдут вам во благо. В конце декабря Сатурн-ограничитель, проведя целый год в любовном секторе вашего гороскопа, наконец-то его покинет. Возможно, его миссия была лишь в том, чтобы придать большей стабильности вашим отношениям — и теперь она выполнена. Вы тотчас же ощутите прилив легкости и чувство свободы, о которой летом могли лишь мечтать. И вместо того, чтобы сожалеть о навязанном выборе, преисполнитесь оптимизма.

ДЕВА (24 августа — 23 сентября)

Любовный гороскоп на 2017 год приготовил для вас важные события. Хотя в январе вы вряд ли точно себе представляете, что именно делать со своим нынешним романом. Может быть, лучше все оставить, как есть, и посмотреть, что получится? Вы можете двигаться по пути наименьшего сопротивления до февраля, когда заметите, что отношения переходят в новую фазу. Возможно, у вас появится новый советчик, способный взглянуть на происходящее со стороны и побудить вас заняться проблемами, на которые вы до сих пор закрывали глаза. Назревшие вопросы не из тех, на которые можно ответить сходу. Потребуется длительное обсуждение: этот непростой процесс должен вас научить тому, чтобы смотреть на ситуацию шире, просчитывать последствия на долгий срок, а не пытаться избавиться лишь от текущей проблемы. К концу апреля вы проделаете серьезную работу, наградой за которую станут более крепкие отношения. С этого момента дела будут идти все лучше, а конец лета окажется просто восхитительным и запомнится вам надолго. В конце года Сатурн переместится в любовный сектор вашего гороскопа и властно пожелает внести в ситуацию еще больше определенности. Что ж, за предыдущие десять месяцев вам удалось преодолеть немалый путь, и теперь вы готовы связать себя более серьезными обязательствами.

ВЕСЫ (24 сентября — 23 октября)

Первая половина года обещает пройти под знаком романа, недостатки которого, похоже, перешивают его плюсы. Вы заботитесь о вашем партнере, а собственные потребности по привычке ставите на второй план. Проблема в том, что в отношения вы вкладываетесь целиком, а взамен получаете куда меньше. В апреле вы понимаете, что сделали все возможное, и к началу июня решаете, наконец, заняться собой. Если эти отношения отвечают вашим интересам, тем лучше, однако тратить время и силы только на них вы больше не намерены. Лето обещает пройти чуть спокойнее: у вас появится время на другие дела. Но вдруг, совершенно неожиданно, вы встречаете человека, которого знали раньше — и между вами тотчас проскакивает искра. Неужели тогда вы просто не разглядели этот роман? И выйдет ли что-либо из второй попытки? А может быть, вы просто ищете утешения после всех сложностей, от которых так устали в первой половине года? Так или иначе, сейчас вы ощущаете себя гораздо более счастливой, хотя и не спешите демонстрировать ваш новый роман знакомым и друзьям. К концу октября первый порыв страсти может остыть, и вы не будете настаивать на продолжении. Все же самое важное в том, что эта история позволила вам вновь ощутить себя любящей и любимой.

СКОРПИОН (24 октября — 22 ноября)

В личном плане начало года подарит вам большой сюрприз, исполнив одно из заветных желаний. Вам уже казалось, что этой мечте не суждено сбыться, а теперь, когда она стала реальностью, вы немного растеряны. Возможно, вы даже не готовы себе признаться, что действительно желали чего-то подобного. Неужели мечта оказалась ярче действительности? Как бы то ни было, для вас очевидно, что теперь ваша жизнь может радикально преобразиться. Сейчас вам кажется, что будущее никоим образом от вас не зависит, и это одновременно манит и пугает. Звезды дают совет: не пытайтесь просчитать все заранее, выбирайте не умом, а сердцем. Верным будет любой путь, если он ведет к счастью! Начиная с мая, и на протяжении всех остальных месяцев года Венера и Марс не раз будут вам намекать на возможность волнующих романтических приключений. Каждый из этих эпизодов сулит интересные встречи и дает определенные шансы — хотя какие конкретно, понятно не до конца, и это лишь подстегивает ваш азарт. Только однажды на горизонте может появиться что-то потенциально серьезное, но вы, скорее всего, предпочтете спустить ситуацию на тормозах, оставаясь друзьями.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября — 21 декабря)

В начале года вам страстно хочется обновления: ваш нынешний роман, похоже, утратил для вас обаяние свежести. Вам кажется, что необходимо решить, в какое русло направить его дальше — либо подумать о замене. Причина вашего нетерпения — возникшее напряжение между Юпитером и Ураном. Конфликт планет побуждает вас искать выход из текущей ситуации — неважно, плохой или хорошей в реальности. В вашем характере — действовать, как только у вас возникла такая идея, и только потом вы можете обнаружить, что зашли слишком далеко. В марте и апреле вы можете попытаться вернуть все назад, загладить излишнюю резкость — однако и здесь есть риск переборщить с эмоциями. Лишь к маю все, наконец, успокоится — и полученный урок пойдет вам на пользу. Если вы еще раз соберетесь выяснить отношения в сентябре, то разговор будет уже гораздо более продуктивным.

КОЗЕРОГ (22 декабря — 20 января)

Сравните два варианта развития событий. Первый: приступая к строительству новой жизни, вы хотите сделать свой нынешний роман основой ее фундамента, ее несущей опорой. Второй вариант: уже выстроив свое будущее, вы хотите украсить его этим романом, словно брильянтом, который ложится в подобающую оправу. Что вы выберите? При кажущемся сходстве речь идет о совершенно разных концепциях. В одном случае вы стремитесь к полному единению с любимым, в другом — видите лишь союз людей, преследующих общие интересы и цели. Ближайшей весной вам предстоит выдержать немало споров на эту тему. К началу лета, возможно, из них возникнет целый ряд неожиданных решений. Дайте себе время на размышление, ищите ответы, не торопясь: это лучше, чем согласиться на быстрый вариант, который в итоге окажется ошибочным.

ВОДОЛЕЙ (21 января — 20 февраля)

В любовном плане год может оказаться весьма бурным: грядут солнечные и лунные затмения как в вашем собственном знаке, так и в том, который символизирует вашего партнера. Затмения часто указывают на разрыв с прошлым, на внезапное вступление в игру новых факторов, на вынужденные перемены. В некоторых случаях они могут закрыть пути назад, намекая на то, что ваша связь не столь крепка, как могло бы показаться на первый взгляд. Один из таких сигналов прозвучит в феврале — но так тихо и ненавязчиво, что вы едва ли его услышите, если не прислушаетесь специально. Однако его посыл будет вполне однозначным: вам предстоит действовать, и как можно скорее. Совсем не обязательно, что в отношениях придется поставить точку, однако некоторые их аспекты, безусловно, нужно будет изменить. Может быть, ваш партнер не горит желанием совершить вместе с вами следующий шаг? Такая позиция заставляет задуматься: по-прежнему ли вы идете вместе одной дорогой? И если да, то комфортен ли выбранный темп для обоих? Один из вас может подталкивать отношения к определенной цели, в то время как другой этой цели надеется избежать. Попробуйте хорошенько обсудить между собой эти вопросы.

РЫБЫ (21 февраля — 20 марта)