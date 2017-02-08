Какой из знаков Зодиака станет лучшим любовником в 2017 году?

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Не забудьте заглянуть в гороскоп своего мужчины: какой представитель Зодиака окажется лучшим любовником в этом году?
Мужчина-Овен — активный завоеватель и охотник, огромное удовольствие ему доставляет покорение и соблазнение пассии. Его возбуждает любовная игра, и чем более амбициозна цель, тем активнее он включает свою фантазию, чтобы получить желаемое. Знаток приключений, он готов завести роман на одну ночь — а иногда может показаться, что он их просто коллекционирует. В отношениях он предпочтет прямоту: чтобы его соблазнить, нет смысла ходить вокруг да около или говорить намеками — Овен их просто не поймет! Поэтому не стесняйтесь сказать ему, чего вы хотите: такой мужчина мечтает об активной партнерше, которая не станет скрывать свое желание. Проявите напор, покажите мужскую часть своего темперамента — с такой любовницей Овен точно не заскучает!
В 2017 году идеальная совместимость со знаками: Лев или Стрелец
Мечта такого мужчины — суперженственная и заботливая партнерша, с которой можно создать надежную пару, чтобы жить спокойно и счастливо. Телец знает толк в удовольствиях, поэтому будет рад, если его женщина тоже ценит радости жизни и, например, умеет вкусно готовить. Кстати, рядом с ним о диетах можно не беспокоиться: мягкие, женственные формы Тельцу по вкусу. Чтобы его покорить, покажите, что с вами ему будет приятно и комфортно. Он любит природу, поэтому отличным фоном для ваших свиданий может стать городской парк или какой-то красивый пейзаж. В любви Телец не станет спешить и предпочтет, чтобы роман развивался своим чередом. Он ненавидит, чтобы его торопили! Также не стоит его дразнить: рядом с любимой он ревнивец и собственник.
В 2017 году идеальная совместимость со знаками: Дева или Козерог.
Его возбуждает доля провокации — образ девушки-сорванца, андрогинный стиль или ультракороткая стрижка. Такого мужчину очарует любовница с легким характером, живым умом и готовностью к приключениям. Не стоит требовать у него обручальное кольцо сразу же после первых свиданий: Близнецам нужна свобода и время на размышление. Однако ничто не мешает вам немного его подразнить: такой мужчина всегда готов оценить остроумную шутку, да и сам способен рассмешить до слез. Такой любовник может показаться немного легкомысленным, но на самом деле он всегда анализирует отношения, и сексуальная страсть для него, скорее всего, не станет важнее рассудка.
В 2017 году идеальная совместимость со знаками: Водолей или Весы.
Он счастлив, когда ощущает женскую заботу, да и сам готов на все, чтобы защитить женщину-дитя. Мужчина-Рак способен потерять голову от беззащитной, немного мечтательной девушки, рядом с которой он будет внимательным и нежным партнером. Тем лучше, если вы захотите семью и детей — такая перспектива ему понравится. Но только тогда приготовьтесь к роли хранительницы домашнего очага: Рак должен быть абсолютно уверен, что его тылы надежно обеспечены. Такой любовник — большой собственник, он плохо переносит одиночество, но чтобы его соблазнить, понадобится немало времени: вашему избраннику наверняка будет необходимо убедиться в том, что он не ошибся с выбором.
В 2017 году идеальная совместимость со знаками: Скорпион или Рыбы.
Про таких говорят: «Роскошный мужчина!». Однако и сам он всегда оценит блестящую женщину, знающую толк в элегантности и люксовых брендах. Чтобы ощущать себя наравне с таким партнером, лучше иметь сильную личность и большие амбиции — эти черты возбуждают мужчину-Льва не меньше, чем женственность и сексуальность. Поражайте его, дарите подарки, не стесняйтесь назначить свидание в самом престижном и изысканном месте. В ответ ваш любовник тоже непременно захочет произвести на вас впечатление: духи, украшения и море цветов — он знает, что такое «ухаживать красиво»! Скорее всего, Лев будет очень верным партнером, хотя в любовной игре ему порой не мешает проявить чуть больше фантазии и воображения.
В 2017 году идеальная совместимость со знаками: Овен или Стрелец.
Его девиз — «всему свое место», а потому такой мужчина мечтает о милой, достойной девушке, скорее отличной хозяйке, чем обольстительной гейше или завоевательнице сердец. Он хочет видеть рядом с собой надежную спутницу жизни, а в будущем — прекрасную мать. Чтобы его покорить, покажите, что прекрасно знаете его вкусы и с удовольствием их разделяете. Ваш партнер будет очень ценить деликатные знаки привязанности: его тревожный характер постоянно заставляет его испытывать сомнения — в том числе и в самом себе. Знайте, что в отношениях он склонен себя винить, часто — на пустом месте, и поэтому не стесняйтесь лишний раз побаловать своего любовника и доставить ему удовольствие.
В 2017 году идеальная совместимость со знаками: Телец или Козерог.
Прирожденный эстет, он наслаждается всем, что красиво и гармонично. В своих мечтах он видит рядом с собой очаровательную девушку, хорошую жену и чуткую любовницу. Мужчина-Весы не переносит ссор и бытовых раздоров, он убежден, что счастье — это когда тебя во всем понимают или хотя бы стремятся понять. Чтобы очаровать представителя этого знака, окружите его атмосферой хорошего настроения, волнующей чувственности и удовольствия. Пусть каждое ваше свидание будет похоже на праздник! В ответ ваш любовник сделает все, чтобы ваши отношения были романтичными и безоблачно счастливыми. Когда на душе у него легко, он может быть совершенно неотразимым!
В 2017 году идеальная совместимость со знаками: Близнецы или Водолей.
Увлекающаяся натура, настоящий пассионарий, Скорпион готов посвятить своей страсти любое время и силы. Точно так же он относится и к сексу, вкладывая в это занятие всю свою энергию. В отношениях его не смущают трудности — наоборот, любовные вызовы его только стимулируют и побуждают к подвигам. Особенно привлекательной ему покажется женщина, которая проявит яркий интеллект и одновременно окружит себя атмосферой таинственности. Выбирайте для себя сексуальные образы и ароматы, заставьте работать его фантазию: такой партнер обожает игру в кошки-мышки. Если дело дойдет до серьезных чувств, ваш любовник отдаст им себя без остатка. Но более всего опасайтесь задеть его ревность — тогда обиды, гнев и подозрения рискуют стать тяжелым наваждением.
В 2017 году идеальная совместимость со знаками: Рак или Рыбы.
Веселый и беззаботный по своей натуре, он хочет, чтобы и в любви все решалось просто и без всяких затруднений. Быть рядом с таким партнером приятно и легко — главное, чтобы и у вас был жизнерадостный характер! Мужчина-Стрелец — прирожденный оптимист, ему по вкусу дух приключений. Его покорит та женщина, которая сможет сделать его жизнь более увлекательной и наполненной, откроет горизонты, познакомит с новыми местами, удовольствиями или людьми. Отношения с таким любовником должны быть открытыми, честными и основанными на взаимном доверии. Если его авантюрный дух все еще соблазняет завести интрижку на стороне — значит, он пока еще не нашел свою половинку. А когда сомнений в этом не останется, он будет очень верным.
В 2017 году идеальная совместимость со знаками: Овен или Лев.
Представителю этого знака более всего нужна стабильность, он хочет быть уверенным в отношениях, чтобы вложиться в них целиком. Для него прекрасной спутницей будет девушка с амбициями, умом и решительным характером — рядом с ней Козерог почувствует себя в надежных руках и четких рамках. Чтобы соблазнить такого партнера, не заботьтесь о кокетливых нарядах — ему гораздо больше по вкусу классика и простота. Говорите о своих желаниях спокойно и конкретно — такое общение его обнадежит. Любовник-Козерог способен очень долго сохранять привязанность и сильные чувства — а если встретит взаимность, то на всю жизнь. Тогда ему будут не страшны любые испытания. Но в повседневной жизни его чувства все-таки стоит поберечь: Козерог может очень страдать от нахлынувших эмоций.
В 2017 году идеальная совместимость со знаками: Телец или Дева.
Его легко встретить на премьере фильма или спектакля, в компании или на вечеринке — он обожает общаться и заводить новые знакомства. Водолей будет рад видеть рядом с собой спутницу с независимым и ярким характером. Хорошо, если вы разделяете его взгляды и всегда готовы его удивить чем-то неожиданным! Такой мужчина нуждается в том, чтобы ощущать, что он любим, но при этом его потребность в свободе понимают и не ограничивают. В любви он не переносит банальных сценариев, а в сексе готов всякий раз открывать для себя любимую заново. Больше всего его вдохновляет новизна, поэтому представителя этого знака вряд ли можно назвать самым верным в мире любовником.
В 2017 году идеальная совместимость со знаками: Близнецы или Весы.
Он готов проводить долгие часы в сладких мечтах о прекрасном будущем. А чтобы быть счастливым в реальной жизни, ему нужно любить, ощущать себя нужным своей любимой и быть уверенным, что это взаимно. Девушка его мечты обладает мягким характером, очень привязана к нему, романтична и увлечена творчеством. Чтобы соблазнить такого мужчину, не стесняйтесь говорить ему о своей любви! Чем полнее будет ваше слияние и чем нежнее ласки, тем вернее он потеряет от вас голову. Такой любовник будет готов осыпать вас сентиментальными признаниями или дорогими сердцу подарками, полными тайных символических смыслов. Если такие романтические отношения вам по душе, он не захочет с вами расставаться даже на минуту.
В 2017 году идеальная совместимость со знаками: Рак или Рыбы.
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