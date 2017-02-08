Какой из знаков Зодиака станет лучшим любовником в 2017 году?

Ваш партнер Овен

Мужчина-Овен — активный завоеватель и охотник, огромное удовольствие ему доставляет покорение и соблазнение пассии. Его возбуждает любовная игра, и чем более амбициозна цель, тем активнее он включает свою фантазию, чтобы получить желаемое. Знаток приключений, он готов завести роман на одну ночь — а иногда может показаться, что он их просто коллекционирует. В отношениях он предпочтет прямоту: чтобы его соблазнить, нет смысла ходить вокруг да около или говорить намеками — Овен их просто не поймет! Поэтому не стесняйтесь сказать ему, чего вы хотите: такой мужчина мечтает об активной партнерше, которая не станет скрывать свое желание. Проявите напор, покажите мужскую часть своего темперамента — с такой любовницей Овен точно не заскучает! В 2017 году идеальная совместимость со знаками: Лев или Стрелец

Ваш партнер Телец

Мечта такого мужчины — суперженственная и заботливая партнерша, с которой можно создать надежную пару, чтобы жить спокойно и счастливо. Телец знает толк в удовольствиях, поэтому будет рад, если его женщина тоже ценит радости жизни и, например, умеет вкусно готовить. Кстати, рядом с ним о диетах можно не беспокоиться: мягкие, женственные формы Тельцу по вкусу. Чтобы его покорить, покажите, что с вами ему будет приятно и комфортно. Он любит природу, поэтому отличным фоном для ваших свиданий может стать городской парк или какой-то красивый пейзаж. В любви Телец не станет спешить и предпочтет, чтобы роман развивался своим чередом. Он ненавидит, чтобы его торопили! Также не стоит его дразнить: рядом с любимой он ревнивец и собственник. В 2017 году идеальная совместимость со знаками: Дева или Козерог.

Ваш партнер Близнецы

Его возбуждает доля провокации — образ девушки-сорванца, андрогинный стиль или ультракороткая стрижка. Такого мужчину очарует любовница с легким характером, живым умом и готовностью к приключениям. Не стоит требовать у него обручальное кольцо сразу же после первых свиданий: Близнецам нужна свобода и время на размышление. Однако ничто не мешает вам немного его подразнить: такой мужчина всегда готов оценить остроумную шутку, да и сам способен рассмешить до слез. Такой любовник может показаться немного легкомысленным, но на самом деле он всегда анализирует отношения, и сексуальная страсть для него, скорее всего, не станет важнее рассудка. В 2017 году идеальная совместимость со знаками: Водолей или Весы.

Ваш партнер Рак

Он счастлив, когда ощущает женскую заботу, да и сам готов на все, чтобы защитить женщину-дитя. Мужчина-Рак способен потерять голову от беззащитной, немного мечтательной девушки, рядом с которой он будет внимательным и нежным партнером. Тем лучше, если вы захотите семью и детей — такая перспектива ему понравится. Но только тогда приготовьтесь к роли хранительницы домашнего очага: Рак должен быть абсолютно уверен, что его тылы надежно обеспечены. Такой любовник — большой собственник, он плохо переносит одиночество, но чтобы его соблазнить, понадобится немало времени: вашему избраннику наверняка будет необходимо убедиться в том, что он не ошибся с выбором. В 2017 году идеальная совместимость со знаками: Скорпион или Рыбы.

Ваш партнер Лев

Про таких говорят: «Роскошный мужчина!». Однако и сам он всегда оценит блестящую женщину, знающую толк в элегантности и люксовых брендах. Чтобы ощущать себя наравне с таким партнером, лучше иметь сильную личность и большие амбиции — эти черты возбуждают мужчину-Льва не меньше, чем женственность и сексуальность. Поражайте его, дарите подарки, не стесняйтесь назначить свидание в самом престижном и изысканном месте. В ответ ваш любовник тоже непременно захочет произвести на вас впечатление: духи, украшения и море цветов — он знает, что такое «ухаживать красиво»! Скорее всего, Лев будет очень верным партнером, хотя в любовной игре ему порой не мешает проявить чуть больше фантазии и воображения. В 2017 году идеальная совместимость со знаками: Овен или Стрелец.

Ваш партнер Дева

Его девиз — «всему свое место», а потому такой мужчина мечтает о милой, достойной девушке, скорее отличной хозяйке, чем обольстительной гейше или завоевательнице сердец. Он хочет видеть рядом с собой надежную спутницу жизни, а в будущем — прекрасную мать. Чтобы его покорить, покажите, что прекрасно знаете его вкусы и с удовольствием их разделяете. Ваш партнер будет очень ценить деликатные знаки привязанности: его тревожный характер постоянно заставляет его испытывать сомнения — в том числе и в самом себе. Знайте, что в отношениях он склонен себя винить, часто — на пустом месте, и поэтому не стесняйтесь лишний раз побаловать своего любовника и доставить ему удовольствие. В 2017 году идеальная совместимость со знаками: Телец или Козерог.

Ваш партнер Весы

Прирожденный эстет, он наслаждается всем, что красиво и гармонично. В своих мечтах он видит рядом с собой очаровательную девушку, хорошую жену и чуткую любовницу. Мужчина-Весы не переносит ссор и бытовых раздоров, он убежден, что счастье — это когда тебя во всем понимают или хотя бы стремятся понять. Чтобы очаровать представителя этого знака, окружите его атмосферой хорошего настроения, волнующей чувственности и удовольствия. Пусть каждое ваше свидание будет похоже на праздник! В ответ ваш любовник сделает все, чтобы ваши отношения были романтичными и безоблачно счастливыми. Когда на душе у него легко, он может быть совершенно неотразимым! В 2017 году идеальная совместимость со знаками: Близнецы или Водолей.

Ваш партнер Скорпион

Увлекающаяся натура, настоящий пассионарий, Скорпион готов посвятить своей страсти любое время и силы. Точно так же он относится и к сексу, вкладывая в это занятие всю свою энергию. В отношениях его не смущают трудности — наоборот, любовные вызовы его только стимулируют и побуждают к подвигам. Особенно привлекательной ему покажется женщина, которая проявит яркий интеллект и одновременно окружит себя атмосферой таинственности. Выбирайте для себя сексуальные образы и ароматы, заставьте работать его фантазию: такой партнер обожает игру в кошки-мышки. Если дело дойдет до серьезных чувств, ваш любовник отдаст им себя без остатка. Но более всего опасайтесь задеть его ревность — тогда обиды, гнев и подозрения рискуют стать тяжелым наваждением. В 2017 году идеальная совместимость со знаками: Рак или Рыбы.

Ваш партнер Стрелец

Веселый и беззаботный по своей натуре, он хочет, чтобы и в любви все решалось просто и без всяких затруднений. Быть рядом с таким партнером приятно и легко — главное, чтобы и у вас был жизнерадостный характер! Мужчина-Стрелец — прирожденный оптимист, ему по вкусу дух приключений. Его покорит та женщина, которая сможет сделать его жизнь более увлекательной и наполненной, откроет горизонты, познакомит с новыми местами, удовольствиями или людьми. Отношения с таким любовником должны быть открытыми, честными и основанными на взаимном доверии. Если его авантюрный дух все еще соблазняет завести интрижку на стороне — значит, он пока еще не нашел свою половинку. А когда сомнений в этом не останется, он будет очень верным. В 2017 году идеальная совместимость со знаками: Овен или Лев.

Ваш партнер Козерог

Представителю этого знака более всего нужна стабильность, он хочет быть уверенным в отношениях, чтобы вложиться в них целиком. Для него прекрасной спутницей будет девушка с амбициями, умом и решительным характером — рядом с ней Козерог почувствует себя в надежных руках и четких рамках. Чтобы соблазнить такого партнера, не заботьтесь о кокетливых нарядах — ему гораздо больше по вкусу классика и простота. Говорите о своих желаниях спокойно и конкретно — такое общение его обнадежит. Любовник-Козерог способен очень долго сохранять привязанность и сильные чувства — а если встретит взаимность, то на всю жизнь. Тогда ему будут не страшны любые испытания. Но в повседневной жизни его чувства все-таки стоит поберечь: Козерог может очень страдать от нахлынувших эмоций. В 2017 году идеальная совместимость со знаками: Телец или Дева.

Ваш партнер Водолей

Его легко встретить на премьере фильма или спектакля, в компании или на вечеринке — он обожает общаться и заводить новые знакомства. Водолей будет рад видеть рядом с собой спутницу с независимым и ярким характером. Хорошо, если вы разделяете его взгляды и всегда готовы его удивить чем-то неожиданным! Такой мужчина нуждается в том, чтобы ощущать, что он любим, но при этом его потребность в свободе понимают и не ограничивают. В любви он не переносит банальных сценариев, а в сексе готов всякий раз открывать для себя любимую заново. Больше всего его вдохновляет новизна, поэтому представителя этого знака вряд ли можно назвать самым верным в мире любовником. В 2017 году идеальная совместимость со знаками: Близнецы или Весы.

Ваш партнер Рыбы