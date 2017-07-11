Свершилось: вы встретили его — идеал мужчины. Однако выбирать свадебное платье еще рано, для начала нужно произвести первое впечатление. Успех первого свидания почти не зависит от того, насколько вы подходите друг другу. Как говорил один нью-йоркский доктор-сват: «Один танец, один поцелуй, один взгляд, — это все, что дано. И всего один шаг и два варианта: «вместе жили душа в душу» или «это тот мужчина, с которым мы ходили куда-то». Чтобы первое свидание не стало последним, важно уяснить несколько базовых правил.

Держаться уверенно

Нервничать на первом свидании — абсолютно нормально. Хуже, когда от волнения появляются ужимки, суета в движениях и безудержный словесный поток. Нет никаких особых лайфхаков, как излучать уверенность в себе. Ведите себя естественно, будьте собой — это самый верный путь выглядеть по-хорошему раскованно и обаятельно.

Одеться к месту

Как ведет себя мужчина на первом свидании? Он изучает вас с головы до ног, хотя может не подавать виду. Женщина, как правило, стремится предстать перед кавалером во всем блеске сразу. Тут действуют два золотых правила. Первое: лучше быть разодетой, чем раздетой — оставьте простор для его фантазий. Второе: подбирайте гардероб по ситуации — каблуки для прогулки на яхте может позволить себе только Бейонсе. Гоняться за трендами тоже не всегда уместно. Выбирайте ту одежду, в которой вы сможете чувствовать себя уверенно, привлекательно и сообразно месту встречи.

Отнеситесь с вниманием к выбору аромата

90% того, что вы выражаете, не связано с речью. Это то, как вы поправляете волосы, откидываетесь на спинку стула, звук вашего голоса и, конечно, парфюм. Бытует мнение, что сладкие ванильные ароматы служат лучшими афродизиаками. Однако не все мужчины любят сильные запахи. Для первого свидания отдайте предпочтение чему-то более ненавязчивому. Пусть ваш аромат будет манким, но не доминирует в пространстве.

Не будьте занудой

Как вести себя на первом свидании? Первое и самое важное: не грузите мужчину своими проблемами, эта встреча должна запомниться и вам, и ему как яркое позитивное событие посреди серых будней. Девушка, с которой легко и весело, вызывает желание искать с нею встреч снова и снова. Выбирайте легкие темы для разговора, заполняйте паузы вопросами о его интересах, не говорите слишком много о себе. Жалобы на начальника и больную спину оставьте до лучших времен, когда этот мужчина станет частью вашей жизни.

Снимите розовые очки

Каким бы мачо ни оказался свежеиспеченный избранник, будьте сразу начеку. Не приукрашивайте образ мужчины, репетируя мысленно свадебный вальс. Будьте внимательны к тому, что он говорит: это поможет пролить свет на его натуру и намерения к вам и вдобавок узнать больше о нем, проявить искреннюю заинтересованность и скрыть собственное волнение. Старайтесь больше слушать, чем говорить.

Позвольте ему заплатить за вас

Не будьте жертвой эмансипации — позвольте кавалеру поухаживать за вами и оплатить счет. Не нужна ему ваша независимость, он просто хочет быть галантным. Впоследствии можете настаивать на «немецком счете» с условием, что с этой инициативой выступите вы, а не он: в противном случае смело давайте отставку этому идейному борцу за денежные знаки.

Как вести себя после первого свидания