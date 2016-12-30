#1. Начнем с емкого описания нашего «ценного приза». Речь идет о гениях. И это не метафора. Либеральные и независимые мужчины-Водолеи полны решимости сделать мир лучше. Они изобретательные и оригинальные, удивительные и творческие, интеллектуальные и гуманные, с оттенком легкого безумия и эксцентрики, свойственной неординарным личностям. Еще одна страсть — путешествия, причем, в необычные, экзотические и труднодоступные места. Он чувствует себя первопроходцем, во всех смыслах этого слова.

Как понять мужчину-Водолея

#2. Итак, ваше первое препятствие — «массовка». Его очень сложно застать в одиночестве — на работе, в повседневной жизни он постоянно окружен многочисленными людьми. Придется «работать на публику» и пробудить его интерес несмотря на отвлекающие факторы. #3. Вам нужно продемонстрировать ему, что вы являетесь человеком принципа. Водолей придерживается определенного этического кодекса, который имеет для него колоссальное значение. Поэтому ему нравятся женщины, которые умеют отстаивать выбранные позиции, даже если они ему не очень близки. Для него важно, что у вас есть свои принципы, и вы не станете от них легко отказываться. #4. Ваше следующее амплуа — женщина-загадка. В отличие от прямолинейного мужчины-Козерога Водолею импонирует неизвестность и тайна. Он любит скрытных женщин, которые держат свои карты близко к груди и не чувствуют потребность раскрывать все интимные подробности характера на первой встрече. #5. Как понять мужчину-Водолея? Речь идет об очень свободолюбивом человеке. Ему важно знать, что он может приходить и уходить из дома, когда захочет, и не будет испытывать при этом давление со стороны партнерши. Даже не пытайтесь его ревновать или контролировать, он быстро даст спутнице-собственнице от ворот поворот. И дело не в его склонности к полигамии (а Водолеи, действительно, одни из самых неверных супругов), а в том, что он нуждается в персональном пространстве.

Мужчина-Водолей: как понять, что он влюблен

#6. Водолей не может долго усидеть на одном месте и довольно часто меняет и работодателей, и даже социальные группы. Обычно, с возрастом он становится более основательным и решает немного притормозить, но если мы говорим о молодом мужчине — придется поторопиться, чтобы завоевать его расположение или хотя бы номер телефона, ведь очень скоро он сможет сорваться с места и просто сбежать. #7. Как понять, что ты нравишься мужчине-Водолею? Определить это, действительно, довольно сложно. Вы быстро заметите насколько ласковым и заинтересованным он может быть с людьми, с которыми едва знаком — он показывает привязанность почти всем. В погоне за любовью Водолея женщины оказываются в ловушке, предполагая, что он испытывал сильные чувства к ним, когда на самом деле это совсем не так. #8. Нужно быть готовой и к тому, что уже на первой встрече или свидании такой зодиакальный «кувшинчик» выльет на вас все свои житейские проблемы, причем, сделает это в свойственной ему манере — абсолютно беззаботно. Слушайте и проявляйте сочувствие, но даже не думайте отвечать ему тем же. Водолеи ненавидят выслушивать проблемы и беды других. Лучше просто выразите сожаление и смените тему.

Как понять, что ты нравишься мужчине-Водолею