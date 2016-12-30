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Вам предстоит задача не из простых — привлечь внимание одного из самых непредсказуемых знаков зодиака. Приготовьтесь удивлять и удивляться
#1. Начнем с емкого описания нашего «ценного приза». Речь идет о гениях. И это не метафора. Либеральные и независимые мужчины-Водолеи полны решимости сделать мир лучше. Они изобретательные и оригинальные, удивительные и творческие, интеллектуальные и гуманные, с оттенком легкого безумия и эксцентрики, свойственной неординарным личностям. Еще одна страсть — путешествия, причем, в необычные, экзотические и труднодоступные места. Он чувствует себя первопроходцем, во всех смыслах этого слова.
Как понять мужчину-Водолея
#2. Итак, ваше первое препятствие — «массовка». Его очень сложно застать в одиночестве — на работе, в повседневной жизни он постоянно окружен многочисленными людьми. Придется «работать на публику» и пробудить его интерес несмотря на отвлекающие факторы.
#3. Вам нужно продемонстрировать ему, что вы являетесь человеком принципа. Водолей придерживается определенного этического кодекса, который имеет для него колоссальное значение. Поэтому ему нравятся женщины, которые умеют отстаивать выбранные позиции, даже если они ему не очень близки. Для него важно, что у вас есть свои принципы, и вы не станете от них легко отказываться.
#4. Ваше следующее амплуа — женщина-загадка. В отличие от прямолинейного мужчины-Козерога Водолею импонирует неизвестность и тайна. Он любит скрытных женщин, которые держат свои карты близко к груди и не чувствуют потребность раскрывать все интимные подробности характера на первой встрече.
#5. Как понять мужчину-Водолея? Речь идет об очень свободолюбивом человеке. Ему важно знать, что он может приходить и уходить из дома, когда захочет, и не будет испытывать при этом давление со стороны партнерши. Даже не пытайтесь его ревновать или контролировать, он быстро даст спутнице-собственнице от ворот поворот. И дело не в его склонности к полигамии (а Водолеи, действительно, одни из самых неверных супругов), а в том, что он нуждается в персональном пространстве.
Мужчина-Водолей: как понять, что он влюблен
#6. Водолей не может долго усидеть на одном месте и довольно часто меняет и работодателей, и даже социальные группы. Обычно, с возрастом он становится более основательным и решает немного притормозить, но если мы говорим о молодом мужчине — придется поторопиться, чтобы завоевать его расположение или хотя бы номер телефона, ведь очень скоро он сможет сорваться с места и просто сбежать.
#7. Как понять, что ты нравишься мужчине-Водолею? Определить это, действительно, довольно сложно. Вы быстро заметите насколько ласковым и заинтересованным он может быть с людьми, с которыми едва знаком — он показывает привязанность почти всем. В погоне за любовью Водолея женщины оказываются в ловушке, предполагая, что он испытывал сильные чувства к ним, когда на самом деле это совсем не так.
#8. Нужно быть готовой и к тому, что уже на первой встрече или свидании такой зодиакальный «кувшинчик» выльет на вас все свои житейские проблемы, причем, сделает это в свойственной ему манере — абсолютно беззаботно. Слушайте и проявляйте сочувствие, но даже не думайте отвечать ему тем же. Водолеи ненавидят выслушивать проблемы и беды других. Лучше просто выразите сожаление и смените тему.
Как понять, что ты нравишься мужчине-Водолею
#9. Водолей любит перемены, поэтому обязательно обратит внимание на то, как вы одеты. Дело не в стоимости вещей или стиле, а в том, что вы должны быть разной. Например, если на работу вы носите брючные костюмы темных оттенков, то на встречу с ним наденьте яркое платье. А если привыкли забирать волосы в хвост или пучок — на свидание обязательно их распустите.
#10. Как понять мужчину-Водолея в постели? Секс как источник удовольствия и наслаждения для него никогда не будет стоять на первом месте. Хотя мы и говорили о том, что такие мужчины частенько изменяют, но это лишь для того, чтобы развеяться и попробовать «что-то новенькое», а не потому, что вы их чем-то не устраиваете. Если вы мечтаете попробовать себя в роли агрессивной доминанты, хозяйки положения в спальне, Водолей даст вам такую возможность. Это может быть весело и интересно.
#11. Мужчина-Водолей: как понять, что он влюблен. В списке «симптомов» — полное спокойствие рядом с вами. Обычно взвинченный и немного раздраженный, он начинает вести себя и выглядеть более умиротворенно. Еще один «звоночек» — ревность и довольно резкое поведение и реплики в адрес окружающих вас мужчин.
#12. Как удержать этого юркого воздушного змея. Не требуйте от него слишком много и не стройте заоблачных планов, пусть этот роман развивается постепенно, а инициатива долгосрочных отношений исходит от него. Позвольте ему проводить достаточно времени с друзьями или заниматься своими делами. Это совсем не значит, что такой партнер не пригоден для брака. Просто ему нужно пройти в отношениях «точку невозврата», а для этого вам придется запастись терпением. Не ждите романтического предложения руки и сердца, скорее всего, в один прекрасный день, за завтраком он обратится к вам с вопросом: «Я тут подумал, что мы должны пожениться. Как считаешь?»
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