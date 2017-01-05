#1. Как понять мужчину-Тельца? Необходимо принять во внимание главные характеристики этого знака. Речь идет о сильных, честных и молчаливых представителях, Мужчинах «с большой буквы». Вместе с тем им не свойственна агрессия любого рода. Это прекрасные и очень верные супруги (даже самые отпетые сердцееды и ловеласы в браке крайне редко изменяют), которые умеют сохранять баланс между собственными рабочими амбициями и семейными ценностями, не ставя под удар ни то, ни другое. Они не азартны и никогда не рискуют. Ложка дегтя? Он может показаться довольно скучным и, главное, неисправимым.

как понять мужчину-Тельца

#2. Вспыльчивым, деятельным и импульсивным женщинам рядом с таким партнером будет сложно из-за его медлительности и молчаливости. Со стороны кажется, что Телец — тугодум и занууууда. На самом деле представители этого знака предпочитают взвесить все дважды прежде, чем вынести решение. Это залог основательного подхода к любому делу. #3. Тельцы ценят безопасность и редко соглашаются на приключения и авантюры, в том числе, в любви. Легкомысленные, ветреные женщины в их окружении долго не задерживаются и лишь изредка оказываются в их постели, а вот вдумчивые и серьезные метят точно в цель. #4. Представители этого знака хотя и далеки по темпераменту от эгоцентричных Львов, тем не менее, очень любят комплименты и внимание в свой адрес. Не скупитесь на слова похвалы. Но помните, что они не любят искусственность любого рода, поэтому быстро считывают даже самую искусную лесть. Когда вы решите отметить достоинства Тельца, ограничьтесь констатацией фактов и не перегибайте палку. По этой же причине во время флирта не обманывайте его и не стройте из себя женщину-вамп, а демонстрируйте искреннюю привязанность и теплоту — Тельцов всегда подкупает трепетное отношение.

Как понять, что ты нравишься мужчине-Тельцу?

#5. Тельцы ценят женственность и скромность, но при этом не любят беспомощность и проявления слабости. Мы уже говорили, что им претит фальшь, поэтому обычно они выступают решительно против пластических операций и серьезного косметического «тюнинга». #6. Если такой мужчина пережил предательство в прошлом, его новой избраннице придется нелегко — он постоянно будет подозревать ее в измене и может изводить своей ревностью. Завоюете его доверие — можете рассчитывать на предложение руки и сердца. #7. Как понять, что ты нравишься мужчине-Тельцу? Такой кандидат немногословен и не слишком активен в своих ухаживаниях, поэтому поначалу вам придется довериться собственной интуиции и не отступать от намеченной и такой соблазнительной цели. #8. Две волшебные косметические уловки, которые стоит взять на заметку. Тельцы неравнодушны: а) к чувственным, пухлым губам; б) парфюму с нотами цитрусовых. В плане гардероба — им импонирует пастельная гамма, мягкие на ощупь текстуры. #10.Скрытая сторона мужественности и безупречности — перед нами типичный материалист, падкий на вещи люксовых брендов. Он обязательно отметит вашу сумку именитого французского Дома или туфли от модного молодого дизайнера и ничуть не удивится, если вы обмолвитесь, что потратили на них «целое состояние». Перед вами самый настоящий шопоголик, который еще поборется с вами за место в платяном шкафу.

Мужчина-Телец: как понять, что он влюблен?