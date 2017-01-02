#1. Начнем с предупреждения. Если вам приглянулись Рыбы, в первую очередь, оцените всю меру ответственности — речь идет о человеке, который вкладывает в отношения все сердце и душу, «поиграть с ним в любовь» и бросить — не получится. Для него это слишком серьезно. #2. Как понять мужчину-Рыбы? Таких партнеров могут покорить слабые и хрупкие женщины, которые нуждаются в их защите и покровительстве. Рыбам нравится оказывать поддержку.

как понять мужчину-Рыбы

#3. Любовь для Рыбы — фантастический замок, в котором он и его вторая половинка будут чувствовать себя в безопасности от безумств и жестокости окружающего мира. Вы имеете дело с идеалистом и мечтателем, который не потерпит того, чтобы его иллюзии разбились о бытовые проблемы. Человек рядом не должен прерывать полет его фантазии повседневными реалиями. #4. Нужно отдать должное и хитрости этих мужчин — они прекрасно осознают свою склонность к мечтательности и будут искать партнера, который станет «связующим звеном» с суровым и таким скучным миром. Другими словами — это должен быть практичный и разумный человек, который возьмет на себя часть важных решений и бытовые хлопоты. И, в случае необходимости, вернет Рыб с небес на землю, щелкнув перед их носом пальцами. Простой пример с путешествием: партнер-романтик придумает восхитительный маршрут из мест и мероприятий, которые вам стоит посетить; а вот паспорта, билеты на самолет, оформление страховки и заботу об аренде автомобиля вам придется взять на себя. #5. Как понять, что ты нравишься мужчине-Рыбе? Запомните — представители этого знака страдают от хронической застенчивости, поэтому даже если они по уши влюблены, вида могут поначалу и не показывать. Улавливаете флюиды симпатии с его стороны? Не давите и не торопите события. Старайтесь не высмеивать его, даже если это лишь невинная шутка и попытка быть игривой — как же просто его ранить!

Как понять, что ты нравишься мужчине-Рыбе

#6. Такой мужчина не потерпит жесткости, насмешек или грубого отношения не только в свой адрес, но и в отношении других людей. Если в его присутствии вы кого-то оскорбили, он воспримет это на свой счет и резко поменяет о вас мнение. #7. Выбирайте одежду, в которой чувствуете себя максимально комфортно. Рыбы ненавидят, когда что-либо сковывает их движения, и тонко чувствует, когда рядом с ними кто-то испытывает подобное неудобство. Отдавая предпочтение одежде светлых тонов, вы даете ему понять, что с вами можно легко и непринужденно общаться. #8. Секс и романтика для рожденных под покровительством этого знака — понятия, неотделимые друг от друга. Каждая интимная близость — часть неспешного захватывающего повествования, с целью добраться до намеченной главы. Поэтому окружающая обстановка часто имеет ключевое значение. Свечи, музыка, шампанское, лепестки роз — любая романтическая атрибутика верный путь получить наивысшее наслаждение.

Мужчина-Рыбы: как понять, что он влюблен