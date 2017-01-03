#1. Активные и целеустремленные мужчины-Овны, как правило, добиваются в жизни больших высот. И они всерьез рассчитывают на то, чтобы и в любви сыграть успешную партию. Их не назовешь расчетливыми в отношении брака — напротив, поддавшись ослепляющим чувствами, они могут не разглядеть «подноготную» избранницы и поддаться на сексуальную провокацию. В душе это очень романтичные представители, и даже могут поспорить с Рыбами по части оригинальных сюрпризов. #2. Как понять мужчину-Овна? Одним из самых известных и харизматичных представителей знака был «величайший любовник в мире» — Казанова. И этот исторический факт уже говорит о многом. Они, действительно, всегда окружены женщинами. То ли дело представительницы прекрасного пола на каком-то физиологическом уровне улавливают сексуальные флюиды этого ненасытного самца; то ли в природном очаровании — устоять перед его шутками и соблазнительными уловками сможет далеко не каждая.

как понять мужчину-Овна

#3. Представителей огненной стихии таки и манит успех. Их возбуждают самодостаточные и уверенные женщины, карьеристки, которыми хочется гордиться и восхищаться. Этакие королевы, достойные своего короля. Излишняя скромность и слабость не вызывает у них повышенного интереса. #4. Речь идет о мужчине-воине, который не прочь вступить в психологический спарринг — не бойтесь предлагать противоположное мнение и участвовать с ним в дебатах. Он любит, когда ему бросают вызов. Но не забывайте и о том, что Овны также любят побеждать, поэтому время от времени стоит проглотить свою гордость и дать ему возможность насладиться триумфом. #5. Будьте осторожны и ни в коем случае не критикуйте внешний вид Овна или его идеи. Он очень агрессивно реагирует на любые замечания и может впасть в ярость. Вместо этого поощряйте и мотивируйте. Если вы спросите его мнение о том, как лучше выполнить ту или иную задачу или организовать дело, он будет просто счастлив направить вас и проконсультировать. Стоит воспользоваться этой опцией, если вы хотите проводить с ним больше времени или стараетесь обратить на себя внимание.

Как понять, что ты нравишься мужчине-Овну

#6. Ошибка полагать, что этих страстных персон возбуждают откровенные наряды. Он гораздо элегантнее и умнее, чем кажется. Да, Овны любят красное. Но вы должны использовать этот цвет тонко и в меру. Правило fashion-гармонии: откровенное декольте и целомудренный «низ» или, наоборот, скромный «верх» и смелое мини скорее всего сработают на ура. #7. Как понять, что ты нравишься мужчине-Овну? По части ухаживаний — это классический охотник. Он любит острые ощущения, его возбуждает идея преследования недоступной красавицы. Поэтому с самого начала свою симпатию он может проявлять пугающе напористо, даже агрессивно. Он не будет церемониться, искать «подходящего случая», а сразу заявит на объект желания свои права. Хотите его подразнить и раззадорить — флиртуйте, но сохраняйте некоторую дистанцию. Даже если спустя час общения вы готовы раствориться в его объятиях, все-таки заставьте его вас завоевать. #8. В постели это ненасытные доминанты, которые любят бурный и изобретательный секс, с частой сменой позиций. Склонны к мультиоргазмам, могут заниматься любовью по несколько часов подряд. Разнообразие, ролевые игры, эксперименты и полная отдача в спальне — обязательное условие для отношений с этим мачо. Вы же не хотите, чтобы он, как Казанова, отправился на поиски чего-то новенького на стороне? #9. Оставайтесь для него загадкой, не рассказывайте о себе на свиданиях слишком много, позвольте ему каждый раз открывать в вас что-то новое. Таинственность невероятно цепляет Овна и заставляет думать о вас постоянно.

Мужчина-Овен: как понять, что он влюблен?