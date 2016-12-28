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Отношения

Любовь и секс, психология отношений в семье, секреты успешной карьеры и высокой самооценки - узнавайте больше о себе и своих близких.

28 декабря 2016

Укрощение строптивого: как понять мужчину-Козерога

Трудолюбивые, упрямые, решительные, амбициозные и требовательные — добиться расположения этих «снежных королей» способны только избранные женщины

1. Мужчина-Козерог — один из наиболее осторожных, продуманных и серьезных зодиакальных представителей. Внутри него живет болезненный страх общественного порицания, поэтому не ждите от такого партнера спонтанных реакций (как говорится, «на эмоциях») — каждый его шаг тщательно продуман. Большая ошибка со стороны спутницы — попытаться вывести Козерога из зоны комфорта и, тем более, публично над ним подшучивать.

2. Козероги не понимают и не любят флирт и пространные намеки — с представителями этого знака нужно быть максимально откровенной, естественной и общаться со всей прямотой.

как завоевать мужчину-Козерога

как завоевать мужчину-Козерога

3. Раскачиваются и вступают в отношения эти астрологические «козлики» очень неохотно, долгое время сохраняя свой священный статус гордого одиночки. Очень важно, чтобы инициатива знакомства и дальнейшего развития событий исходила именно от него, а на это может уйти довольно длительное время — запаситесь терпением! Такой мужчина хочет для начала узнать как можно больше о потенциальной партнерше и уже после, взвесив все «за» и «против», вступить в любовную авантюру. Поверьте, если он выбрал вас — это не спонтанный порыв, а обстоятельное и обдуманное решение.

4. Представители этого знака довольно долго скрывают свои романтические отношения от посторонних. Это, прежде всего, вопрос доверия к партнерше. Такие мужчины никогда не согласятся на роль легкомысленной «игрушки» или «пунктика» в списке любовных побед. Как завоевать мужчину-Козерога? Доказать на деле, что вы для него самая надежная партия.

5. Секс на одну ночь или отношения на неделю — явно не его история. Это человек-скала, воплощение фундаментального подхода к жизни, и он должен быть уверен, что для вас «все серьезно». Это не значит, что уже на первом свидании вы должны рассказывать о том, сколько детей от него хотите, но уверенно заявить, что нацелены на серьезный союз, все-таки стоит.

Как понять, что нравишься мужчине-Козерогу

Как понять, что нравишься мужчине-Козерогу

6. Внимательный, образованный и воспитанный, но при этом холодный, отстраненный и невероятно закрытый — первое впечатление от общения с представителями этого знака. Не сдавайтесь! Для мужчины-Козерога это абсолютно нормальное явление. Как только он почувствует себя комфортно — этот неприступный образ изменится. Вы будете поражены насколько ласковым, проникновенным, веселым и преданным может быть такой партнер.

7. Переходим к кульминации. Как понять мужчину-Козерога в отношениях? Рассуждая об этом знаке, нельзя обойти вниманием тему карьеры. В их жизни она ключевая. Такой мужчина будет выбирать для себя женщину, которая разделяет его страсть к работе и преследует похожие цели в жизни. Ему нужна та, кто готова поддержать его в профессиональных амбициях, и ни в коем случае не препятствующая его успехам и росту. Никогда не ставьте Козерогу ультиматум: либо я, либо сверхурочная работа. Выбор будет определенно не в вашу пользу.

8. На свидании с ним не стесняйтесь говорить о работе. Нет, рутинные дела волнуют этих трудоголиков в последнюю очередь, а вот ваши амбиции — в первую. Смело рассуждайте о завтрашнем дне, месяце, годе. Речь должна идти о реальных планах, а не блеклых и стандартных мечтах. У такого мужчины нет времени на пустые фантазии, он молча поморщит нос, если в его присутствии начинают «мечтать в пустую». Помните, что вы должны убедить Козерога: этот союз для него — лучшая сделка в жизни!

Как понять мужчину-Козерога в отношениях

Как понять мужчину-Козерога в отношениях

9. Как завоевать мужчину-Козерога? Для начала придется заработать его уважение. Ваши козыри: сильная трудовая этика, острое чувство ответственности, сосредоточенность и организованность. Эти качества он ценит гораздо выше эффектного декольте и кулинарных способностей.

10. К слову о декольте — чересчур откровенные и сексуальные предметы гардероба на спутнице Козерог не приемлет. Он не любит привлекать к себе и своей паре слишком много внимания, поэтому будет чувствовать себя неловко, если все мужчины в комнате станут наблюдать за каждым вашим шагом. Ему импонирует зеленый, черный и серый цвет в одежде, а еще он неравнодушен к женщинам в синем и фиолетовом.

11. Как понять, что нравишься мужчине-Козерогу? Хороший знак — знакомство с друзьями, чье одобрение невероятно для него важно. Постарайтесь их очаровать, но не заставляйте его ревновать.

12. Следующая стадия — мужчина-Козерог: как понять, что он влюблен? Самые крепкие отношения с этими звездными любовниками вырастают из тесной дружбы. Вы можете долгое время общаться, шутить и даже помогать друг другу советами на любовном фронте, как вдруг... понимаете, что не можете справиться со страстью и притяжением. Не стоит ему противиться — вы сыграли блестящую партию.

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