Что такое секс-стандарты, и почему мы им следуем

Женщины любят говорить о сексе, хотя делают это по-разному. Знакомым выдают информацию порциями, вырисовывая достойный список побед: как, куда, с кем и с какой периодичностью. С близкими подругами совсем другой разговор: приглушенный свет, тихий голос, доверенное лицо, которое поймет все твои странности, не высмеет и не осудит. И коронный вопрос, скитающийся от разговора к разговору: «Слушай, а это нормально?..» А что есть нормально? Похоже, главная женская проблема — убивающий все живое плен секс-стандартов. «Закрой глаза и думай об Англии» — совет, которым королева Виктория одарила дочь накануне первой брачной ночи, актуален и в наши дни. Хотя сегодня нас не учат скромности — как раз наоборот: «Раскрепощайся!» «Кончай, ты имеешь на это право», «Бери кого хочешь и тащи в постель, ты же независимая!» И проблема не в том, что нас учат чему-то конкретному, а в том, что нам объясняют, каким должен быть секс — в общем и целом, генерально.

Адриана Лима

Меган Фокс

Секс-стандарты повсюду — от банального порно до небанальных клипов Бейонсе, где она всем своим видом дает понять: правильная женщина легко возбудима, берет от жизни все и перманентно кого-то хочет. Мы с интересом наблюдаем за происходящим, и нам непременно хочется применить увиденное на практике. И так со всем — кино, видеоклипами, сериалами, рекламой. Нам перманентно диктуют, где и как все должно происходить и как при этом мы должны выглядеть. Складывается ощущение, что мы тащим с собой в постель подшивку любимого журнала, несколько романтических комедий, парочку околонаучных статей и десяток подруг с их бесценным опытом. Мы стандартизируем не только себя, но и своих мужчин — рыцарь в сияющих доспехах должен быть мускулистым экстрасенсом, безошибочно распознавать желания партнерши и доводить ее до фонтанирующих мультиоргазмов. Что получаем в итоге? Тяжело запущенный случай. Не бьешься в экстазе, едва он на тебя подул? Фригидная! Твое либидо срабатывает исключительно в ванной комнате с синим кафелем? Извращенка! Готова к сексу только на десятом свидании, потому что не спешишь раскрепоститься? Ну и ханжа!

Бейонсе

Валерия Агинская, сексолог, программный директор Центра сексуального образования Secrets: «Женщины в порнофильмах мультиоргазмичны по определению. Они готовы ко всем экспериментам, самым невероятным позам и выглядят невероятно сексуально с любого ракурса. Мужчины в кадре неутомимы, их эрекция длится по нескольку часов. Но вы же понимаете, что это нереально для обычных пар — без монтажа и подготовки? В случае с героинями сериалов вроде «Секса в большом городе» модель взаимоотношений между мужчиной и женщиной демонстрируется схематично и упрощенно. В основе любых нормальных долгосрочных отношений лежат два принципа — парности и сексуальности, а фильмы с сериалами часто показывают нам лишь одну из сторон. И мы начинаем верить, что все возможно. Например, если решишь стать проституткой, то в первый же вечер встретишь своего Ричарда Гира».

Волшебная палочка

Еще одна популярная секс-ловушка в том, что собирательный образ правильного любовника в наших головах не имеет ничего общего ни с реальностью, ни с индивидуальностью. Многие верят в некий магический пенис, который непременно спасет несчастную принцессу, выведет ее из злого царства аноргазмии. Что если это любовь, то все проблемы растворятся: не придется ничего объяснять — он посмотрит в глаза и все поймет сам… И дальше будет как в кино. Ты научишься получать удовольствие от секса ровно тем же способом, как на экране. Потому что у него — магический инструмент, и с его помощью он превратит тебя в полноценную, нормальную женщину. Из-за нагромождения секс-стандартов такая понятная, казалось бы, вещь, как собственное тело, становится для нас чем-то мистическим и загадочным. ­Почему так? Во многом из-за того, что даже сегодня, когда о сексе откровенно трубят из каждого утюга, он все никак не выйдет из сумрака. Реально полезной, работающей информации — ничтожно мало, вопросов — слишком много, а доступные ответы звучат как реклама: «Попробуйте позу журавля», «Купите чудо-смазку», «Решитесь на анальный секс». Мы ежедневно спрашиваем у мира: «А как надо?» — вместо того чтобы найти ответ внутри себя. Мы боимся взглянуть в глаза своей чувственности, узнать ее, изучить. Потому что там, глубоко, может оказаться не так, как у людей. И тогда все, коллапс — ты моментально становишься неправильной.

Мила Йовович

Пенелопа Крус

Валерия Агинская: «Любая женщина живет не сама по себе, один на один с собой, а в сообществе, некой группе, к которой она себя относит. Для людей, как для существ социальных, крайне важно быть этой группой принятыми, стать ее частью. Мы никогда не знаем заранее, что подумает партнер, если мы расскажем ему о своих истинных сексуальных желаниях, и очень боимся быть непонятыми и отвергнутыми, особенно в интимной сфере. Поэтому мы предпочитаем безопасный вариант — следовать тем установкам, что господствуют в нашей группе, по принципу «как все, так и я».

Секс-амуниция

Давайте выйдем из спальни и отправимся на улицу. Удивительное дело — и тут наша сексуальность, личная и интимная, выставлена на всеобщее обозрение. Мини, алая помада, манера держать телефон, томный голос и накручивание локонов на пальцы… Мы искусно вписываем сексуальность в свой гардероб, а потом она идет по рукам: Instagram, Facebook, улица, фонарь, аптека... Как мы умудряемся использовать секс любым способом, но только не по его прямому назначению? Мы берем его с собой, одеваясь на работу, выбирая обувь, работая над фигурой в тренажерном зале. Причина очевидна: с тех пор как маркетологи догадались, что любовь продается, мы ведемся на рекламу, которая четко и ясно указывает, какой должна быть наша сексуальность. Нам уже не просто продают продукт — нам продают сам секс, который надо надеть на тело, положить на тарелку, повесить в гостиной.

Валерия Агинская: «Если посмотреть в ретроспективе на развитие культуры и общества, можно заметить, что оно происходит по принципу маятника: в определенный период в обществе воспевают любовь и чувственные наслаждения, в следующий — строгие ограничения, затем снова сексуальная революция, а следом — плавный спад интереса. Сейчас мы переживаем очередной период повышенного внимания к сексуальности и красоте человеческого тела. Это вполне нормальный цикл развития общественных интересов, в чем легко убедиться, если взглянуть на произведения живописи и скульптуры классиков: в разные периоды их работы отражали именно то, что их современники трактовали как достойное и прекрасное. Почему-то мы упускаем из вида тот факт, что сексуальные откровения в искусстве, моде и поп-индустрии — не более чем художественный образ, призванный усилить ту или иную творческую идею. Теат­ральные актеры демонстрируют на сцене гипертрофированные чувства, страдают мощно, любят громко — ровно так же надо воспринимать голую Майли Сайрус на шаровом таране. Сидя в зрительном зале, а не присоединяясь к песне, скидывая с себя последние одежки… Почему мы думаем, что все это призыв к действию?

Моника Беллуччи

Дита фон Тиз

Вот что удивительно — насмотревшись диснеевских мультиков, ни один ребенок, получивший свою первую в жизни двойку, в расстроенных чувствах не убегает в лес и не начинает там петь хором вместе с деревом «Матушка-береза, где ж мой путь…». А взрослые адекватные люди это делают».

Дита фон Тиз

Джессика Альба

Что есть правда?

Итак, существует общемировой стандарт, диктующий нам, сколько раз, в каких позах, как именно и с кем. Кто нас привлекает, что отталкивает. Как мы должны выглядеть и на кого быть похожи. А между тем человеческая природа, та самая, о которой твердят антропологи, нейробиологи и сексологи, — вовсе не такая, как нам ее подают (и продают). И здесь уже дело не в оргазмах. Этот удар принимает на себя любовь. Мы с чего-то взяли, что страсть в длительных отношениях притупляется. Мол, какой там секс после десяти лет вместе? И действительно, какой? В первый период гормоны берут свое, а потом, словно сигаретные бычки из-под сугроба, вылезают реальные причины пресловутого «не сошлись характерами». Потому что наша сексуальность все это время строилась на лжи — с самого начала, со знакомства в душном клубе, где вы мечтали соблазнить весь мир на тонких неудобных шпильках, которые ради этого похода и покупались, и до кульминации. Это когда двое год за годом просыпаются в одной постели, симулируя абсолютно все — и нежность, и привязанность, и страсть.

Меган Фокс

Двадцать первый век на дворе. Календарь Pirelli не использует фотошоп для ретуши снимков. Мы выбираем нормкор. Задвигаем подальше ящик с косметикой. Мы попрощались с искажающими наше тело корсетами и перестали верить, что у красоты может быть измеренный сантиметровой лентой стандарт. Но там, где нас не видит общество, где дело касается интимной связи двух конкретных людей, мы продолжаем скрывать свое истинное «я», молчим, врем и притворяемся. Хочется спросить: а это нормально?

Синдром Мэрилин Монро

Такое название болезненному состоянию придумали американские психоаналитики Элизабет Макавой и Сьюзен Израэльсон.

У вас «синдром Мэрилин», симптомы: собственное тело доведено до совершенства, блестящая карьера построена, а женщина с удивительной настойчивостью считает себя некрасивой и недостойной внимания противоположного пола.

По мнению экспертов, причины болезни кроются в недостатке любви и родительского внимания в детстве.

Мэрилин Монро

Софи Лорен

Социально зависимы