Большой любовный гороскоп на 2017 год

Слова «отношения» или «встречи» звучат по-разному для тех, кто уже нашел свою пару, и тех, кто еще только в поиске. Необходимые акценты расставит расширенный любовный гороскоп на 2017 год по знакам Зодиака.

Овен

(21 марта — 20 апреля)

Общая тема: предвкушение радости. Горячий ветер дует в паруса ваших чувств на протяжении всего 2017 года. Вы движетесь вперед, вам нравится ощущать себя в центре внимания… Одно только «но»: вам, как всегда, хочется всего и сразу, и потому иногда приходится сдерживать свое нетерпение. Покровитель вашего знака Марс заряжает внутренней энергией и побуждает стремиться к цели – а значит, год в целом обещает быть радостным и динамичным. Хотя в плане чувств события в самом его начале могут развиваться на удивление неторопливо. Что происходит? Возможно, вы не решаетесь закончить какие-то прежние отношения, втайне надеясь как-то совместить перемены, происходящие в вашей жизни, и старую привязанность. Похоже, этому роману уже не хватает огня: вы желаете большего и движетесь вперед, а отношения остаются на месте. Ближе к середине лета обстановка явно изменится к лучшему: вы ощутите настоящую страсть, появится долгожданное предвкушение счастливого совместного будущего. Вполне может оказаться, что речь пойдет все о том же романе, в котором вы сумеете пересмотреть все то, что вас уже не устраивало. Но очень может быть, вам встретится и новая любовь. Как бы то ни было, вплоть до ноября происходящее будет вас только вдохновлять и радовать, да и дальнейшие перспективы вас не разочаруют. В ПАРЕ: начиная с самой первой встречи, ваши отношения в целом только укреплялись – и 2017 год в этом плане не составит исключения. Даже несколько легких сомнений или периодов замешательства, которые вам пришлось или еще придется пережить, в результате пойдут лишь на пользу развитию общих проектов. Не стесняйтесь показывать любимому, насколько вы к нему привязаны, и не скрывайте проявления чувственности. В ПОИСКЕ: какие бы сомнения вас порой ни одолевали, вы не сможете удержаться от постоянных мыслей о том, кто заставляет чаще биться ваше сердце. В этом году звезды побуждают вас собраться с духом и рассказать обо всем начистоту. Переживать не стоит: ваша решимость будет вознаграждена, а мечты, наконец, осуществятся. В конце этого года вы точно не окажетесь в одиночестве.

Телец

(21 апреля — 20 мая)

Общая тема: высокие амбиции. В 2017 году, если вам и придется на что-то пожаловаться – то точно не на монотонную личную жизнь. Тема любви и отношений выходит на первый план и разовьется настолько, что дело вполне может привести к свадьбе. Похоже, любовный гороскоп на 2017 год приготовил для вас тему выбора. Возможно, вы просто хотите убедиться, что нашли наилучший вариант, прежде чем брать на себя серьезные обязательства в отношениях. Уже в январе вы можете ощутить, что ваше увлечение заставляет вас зайти дальше, чем вы планировали, однако вы настолько захвачены происходящим, что и не думаете о том, чтобы выйти из игры. Самым разумным было бы взять паузу, чтобы по-новому оценить ваш роман и почувствовать себя увереннее. Говорят, что самое ценное в жизни — это опыт, и на этот раз вы в полной мере сумеете им воспользоваться. В начале июля приготовьтесь принять для себя целый ряд важных решений — не только о том, что происходит с вашим романом сейчас, но и относительно будущего. Уже в октябре вы сможете убедиться, что были правы и полностью управляете ходом событий. Ваши чувства останутся по-прежнему яркими и волнующими, однако вы больше не боитесь потерять над ними контроль. Новые правила игры вам настолько понравятся, что вы будете не прочь подумать о совместных планах и на следующий год. В ПАРЕ: вам нравится, когда в отношениях меду вами все складывается легко и просто. Вы понимаете друг друга, умеете общаться, а главное – вам всегда есть о чем поговорить. В моменты, когда возникают сомнения, помните: главное в этом союзе – это уверенность в своем партнере и то чувство защищенности, которое она вам дает. Это и стоит ценить – а все остальные детали вы уладите. В ПОИСКЕ: как бы ни развивались события на личном фронте, вы ни в коем случае не проведете этот год в одиночестве. Встреча, которая поначалу казалась лишь увлекательным приключением, может стать решающей и главной. Вы поймете это, когда заметите, как ваш новый статус влияет на поведение друзей и близких: для них вы станете настоящим центром притяжения. Все верно: любовь притягивает всех, кто попадает в ее орбиту.

Близнецы

(21 мая — 21 июня)

Общая тема: потенциал развития. В 2017 году вашу личную жизнь никак не сравнить с широкой спокойной рекой. Не исключено, что вас посетят сомнения, колебания и даже желание дать обратный ход… но не редкими будут и радости, и самые яркие эмоции! Как на реке, приготовьтесь пройти участок с порогами и водопадами – эти испытания необходимы, чтобы под конец года вы ощутили себя победительницей. Готовы ли вы к тому, чтобы в личной жизни прямо сейчас взять на себя четкие обязательства? Похоже, что не очень. Два главных события произойдут на небосводе ближе к концу 2017 года: Юпитер и Сатурн поменяют знаки — и вы ощутите последствия. А в данный момент Сатурн намекает, что вы воспринимаете свой роман как-то чересчур серьезно. Возможно, вы и планировали заложить фундамент для будущего, но все-таки чувствуете, что вам не хватает свободы. Чтобы донести эту мысль до партнера, может потребоваться большая часть года, однако у вас все получится, и вы ощутите облегчение. На самом деле вашим отношениям это пойдет только на пользу: ослабив эмоциональный напор, вы скорее достигните желаемого. Конец года выглядит многообещающе. К этому моменту вы уже пересмотрите правила игры, и сможете с новым оптимизмом обратиться к будущему. Меркурий, ваш покровитель, окажется в секторе небосвода, который отвечает за любовь, и встретится там с самой Венерой. Можно ли мечтать о более приятном свидании? В ПАРЕ: первые месяцы года, возможно, будут не из тех, о которых в будущем вам захочется часто вспоминать. Однако не переживайте: все начнет налаживаться уже с наступлением летних дней, а к осени ваш взгляд на происходящее станет намного более определенным. К тому же в отношениях появится больше чувственности, и вы ощутите себя гораздо счастливее. В ПОИСКЕ: если вам казалось, что год начинается без особых событий, то звезды готовят для вас сюрприз: то, что вы считали всего лишь дружбой, внезапно может перерасти в романтическое приключение. Ваша самооценка растет – а вслед за ней растет и притягательность для противоположного пола, и ваша популярность. Постарайтесь этим воспользоваться, ни в чем себя не ограничивая.

Рак

(22 июня — 22 июля)

Общая тема: эпоха возрождения. Как после зимней спячки природа неизменно пробуждается, так и в человеческих чувствах после затишья всегда наступает период обновления. Даже если будет казаться, что вашу жизнь заполняют совсем другие интересы и дела, в 2017 году любовь остается для вас приоритетом. События, происходящие в вашей личной жизни, в начале года не сулят серьезных перемен, и только с приходом осени пейзаж радикально изменится. В октябре Юпитер перемещается в любовный сектор вашего гороскопа, а вскоре к нему присоединятся небесные любовники Марс и Венера. Даже если до той поры ваши свидания выглядели, как нечастые встречи в кафе, то теперь между вами может почти мгновенно возникнуть бурное и страстное чувство, по-настоящему важное для обоих. Ну а если ваш роман уже в разгаре, приготовьтесь к тому, что любовь вспыхнет с новой силой, а отношения — готовы вы к этому или нет — могут подняться на совершенно иной уровень. Властный Юпитер не знает ограничений — за исключением тех, что устанавливает Сатурн: в конце года он может слегка остудить страсти и предложить вам задуматься о том, каким вы хотите видеть ваш роман в перспективе. В ПАРЕ: наступивший год вы встречаете с ощущением спокойствия и гармонии – в целом вы довольны тем, что происходит в ваших отношениях. Чуть позже могут возникнуть какие-то моменты недопонимания – но не сомневайтесь, вам довольно быстро удастся их разрешить благодаря здравому смыслу. В целом для ваших отношений год будет благополучным и вполне позитивным. В ПОИСКЕ: этот год вряд ли оставит вас в одиночестве. Дружеские отношения могут очень неожиданно поменять знак и перерасти в нечто большее и волнующее. Единственное, что может вас отвлечь от дальнейшего их развития – это ваши профессиональные амбиции. Звезды дают ясный совет: добиваясь успехов в карьере, не забывайте о том, как тонко и мастерски вы умеете нравиться и соблазнять.

Лев

(23 июля — 23 августа)

Общая тема: солнечная активность. Вы убеждены в том, что ваше место – всегда в центре внимания, на авансцене, да и в личной жизни вы тоже неизменно стремитесь выйти вперед, на лидерские позиции. Именно в таком ракурсе звезды и советуют вам оценивать происходящее на протяжении грядущих месяцев. В цикле солнечных и лунных затмений, проходящих через знаки Зодиака, снова настал черед Льва: в ближайшие два года вас ждут события, несущие перемены — в том числе и в личной жизни. Первое из них произойдет в феврале и может показаться не слишком значительным. Однако оно дает вам повод задуматься: а стоит ли продолжать прежний путь? В конце августа вы можете ощутить, что лучше остановиться или даже повернуть вспять. Такая ситуация почти наверняка вас рассердит: как можно отступать после всего того, чего вы уже добились! И все же, когда происходят затмения, спорить со звездами не имеет смысла: вы чувствуете, что вас буквально подталкивают к решению, не оставляя альтернативы. После затянувшихся на несколько дней сомнений, вы решаетесь на то, что следовало предпринять еще несколько месяцев назад. И это самый правильный выбор: перемены, пусть и вынужденные, таят в себе новые перспективы и в конечном итоге обязательно пойдут вам во благо. В конце декабря Сатурн-ограничитель, проведя целый год в любовном секторе вашего гороскопа, наконец-то его покинет. Возможно, его миссия была лишь в том, чтобы придать большей стабильности вашим отношениям — и теперь она выполнена. Вы тотчас же ощутите прилив легкости и чувство свободы, о которой летом могли лишь мечтать. И вместо того, чтобы сожалеть о навязанном выборе, преисполнитесь оптимизма. В ПАРЕ: в самом начале года вы можете ощутить, как внутри просыпается ваша львиная природа: либидо растет, и вы не стесняетесь собственных смелых желаний. Вам свойственна независимость во всем – однако вы чувствуете, что сейчас во многом зависимы от своего партнера… и удивительным образом вам это нравится. Когда вы поймете, что сила может заключаться и в слабости, вам при любых обстоятельствах гарантирована взаимность. В ПОИСКЕ: встреча, которую обещает самое начало года, через несколько недель может перерасти в сумасшедший роман. Вас соблазняют, вы тоже не отстаете – и в результате события могут начать развиваться с такой скоростью, что это способно испугать даже самых даже отчаянных. Вам понадобится приложить усилие, чтобы собраться, понять, куда вы хотите двигаться, и скорректировать курс. Когда вы расставите точки над i, вы почувствуете себя увереннее и счастливее.

Дева

(24 августа — 23 сентября)

Общая тема: заслуженная награда. Если цветку, чтобы распуститься, достаточно лишь теплых солнечных лучей, то человеку порой необходимы не только благоприятные обстоятельства, но и личные усилия, чтобы раскрыться, явить окружающим свои истинные желания и новый образ. Любовный гороскоп на 2017 год приготовил для вас важные события. Хотя в январе вы вряд ли точно себе представляете, что именно делать со своим нынешним романом. Может быть, лучше все оставить, как есть, и посмотреть, что получится? Вы можете двигаться по пути наименьшего сопротивления до февраля, когда заметите, что отношения переходят в новую фазу. Возможно, у вас появится новый советчик, способный взглянуть на происходящее со стороны и побудить вас заняться проблемами, на которые вы до сих пор закрывали глаза. Назревшие вопросы не из тех, на которые можно ответить сходу. Потребуется длительное обсуждение: этот непростой процесс должен вас научить тому, чтобы смотреть на ситуацию шире, просчитывать последствия на долгий срок, а не пытаться избавиться лишь от текущей проблемы. К концу апреля вы проделаете серьезную работу, наградой за которую станут более крепкие отношения. С этого момента дела будут идти все лучше, а конец лета окажется просто восхитительным и запомнится вам надолго. В конце года Сатурн переместится в любовный сектор вашего гороскопа и властно пожелает внести в ситуацию еще больше определенности. Что ж, за предыдущие десять месяцев вам удалось преодолеть немалый путь, и теперь вы готовы связать себя более серьезными обязательствами. В ПАРЕ: возможно, в начале года лучшим способом найти общий язык для вас окажется классическая сцена примирения в постели. Какое-то время это действительно может неплохо работать, однако один и тот же прием не стоить использовать бесконечно. Подключите логику, воспользуйтесь опытом тех, кому доверяете – гармония в личной жизни зависит от многих моментов, и лучше постараться учесть их все. В ПОИСКЕ: дружеские встречи, вечеринки и прочие выходы в свет идут сплошной чередой, но вся эта социальная активность не должна заслонить для вас главный вопрос – ваши отношения. В ближайшие месяцы не стоит надеяться, что он разрешится сам собой: вам понадобится проявить свою интуицию, чуткость и логику. Однако усилия будут вознаграждены: если вы хорошо поработаете над этим романом, он вполне способен привести вас к замужеству.

Весы

(24 сентября — 23 октября)

Общая тема: динамичное равновесие. Говорят, что все приходит вовремя к тому, кто умеет ждать. Ваш любовный гороскоп на 2017 год уточняет: умение ждать вовсе не означает необходимость сидеть сложа руки. И даже если первые месяцы могут вас немного обескуражить, дальнейшее развитие событий во многом зависит только от вас. Первая половина года обещает пройти под знаком романа, недостатки которого, похоже, перешивают его плюсы. Вы заботитесь о вашем партнере, а собственные потребности по привычке ставите на второй план. Проблема в том, что в отношения вы вкладываетесь целиком, а взамен получаете куда меньше. В апреле вы понимаете, что сделали все возможное, и к началу июня решаете, наконец, заняться собой. Если эти отношения отвечают вашим интересам, тем лучше, однако тратить время и силы только на них вы больше не намерены. Лето обещает пройти чуть спокойнее: у вас появится время на другие дела. Но вдруг, совершенно неожиданно, вы встречаете человека, которого знали раньше — и между вами тотчас проскакивает искра. Неужели тогда вы просто не разглядели этот роман? И выйдет ли что-либо из второй попытки? А может быть, вы просто ищете утешения после всех сложностей, от которых так устали в первой половине года? Так или иначе, сейчас вы ощущаете себя гораздо более счастливой, хотя и не спешите демонстрировать ваш новый роман знакомым и друзьям. К концу октября первый порыв страсти может остыть, и вы не будете настаивать на продолжении. Все же самое важное в том, что эта история позволила вам вновь ощутить себя любящей и любимой. В ПАРЕ: с того момента, как вы примете обдуманное решение продолжить или завершить ваши отношения, вы почувствуете себя несравнимо более легко. Вы ясно увидите, что начинается другая жизнь – по-прежнему ваша собственная, но намного лучше! В любом случае эти перемены войдут в гороскоп и останутся с вами надолго. В ПОИСКЕ: в начале года вы вряд ли сможете точно сказать, чего хотите – а такая позиция обычно перекрывает возможность развития новых отношений. Вернее, вы сами от них закрываетесь, не решаясь впустить в свою жизнь другого человека. Но начиная с апреля звезды приведут ваши чувства в движение, вы понемногу откроетесь переменам, а под конец года даже явно войдете во вкус!

Скорпион

(24 октября — 22 ноября)

Общая тема: счастливый случай. В целом 2017 год обещает быть очень приятным: вы чувствуете себя настолько уверенно во многих областях собственной жизни, что это ощущение передается всем окружающим, и они ни в чем не могут вам отказать. Даже какие-то проблемы или неожиданные события послужат для вас лишь толчком, который в результате поможет взлететь на новую высоту. В личном плане начало года подарит вам большой сюрприз, исполнив одно из заветных желаний. Вам уже казалось, что этой мечте не суждено сбыться, а теперь, когда она стала реальностью, вы немного растеряны. Возможно, вы даже не готовы себе признаться, что действительно желали чего-то подобного. Неужели мечта оказалась ярче действительности? Как бы то ни было, для вас очевидно, что теперь ваша жизнь может радикально преобразиться. Сейчас вам кажется, что будущее никоим образом от вас не зависит, и это одновременно манит и пугает. Звезды дают совет: не пытайтесь просчитать все заранее, выбирайте не умом, а сердцем. Верным будет любой путь, если он ведет к счастью! Начиная с мая, и на протяжении всех остальных месяцев года Венера и Марс не раз будут вам намекать на возможность волнующих романтических приключений. Каждый из этих эпизодов сулит интересные встречи и дает определенные шансы — хотя какие конкретно, понятно не до конца, и это лишь подстегивает ваш азарт. Только однажды на горизонте может появиться что-то потенциально серьезное, но вы, скорее всего, предпочтете спустить ситуацию на тормозах, оставаясь друзьями. В ПАРЕ: романтический дух будет сопутствовать вашим отношениям, даже если вы перегружены работой, а на долгое общение вам не хватает ни терпения, ни сил. Конечно, можно лишь сказать спасибо судьбе за то, что сейчас все складывается так удачно. Однако не забудьте выразить благодарность и своему любимому: без его понимания, поддержки и нежности вам не обойтись. Цените это и замечайте почаще. В ПОИСКЕ: вообще вам нравится состояние влюбленности – но в определенных обстоятельствах вы вполне способны без него обойтись, дружеских связей будет вполне достаточно. Именно так вы говорите себе в начале года, однако лето разогреет ваши чувства, и вас охватит желание новизны. На флирт и романы вы, не жалея, потратите все каникулы – и к концу года вам точно будет чем украсить свой Instagram.

Стрелец

(23 ноября — 21 декабря)

Общая тема: зона турбулентности. 2017 год запланировал многое сделать в плане вашего развития – а это значит, что на месте сидеть не придется. В какие-то моменты вам даже может показаться, что вызовов слишком много, а действовать приходится одновременно на всех фронтах – в том числе и на личном. В начале года вам страстно хочется обновления: ваш нынешний роман, похоже, утратил для вас обаяние свежести. Вам кажется, что необходимо решить, в какое русло направить его дальше — либо подумать о замене. Причина вашего нетерпения — возникшее напряжение между Юпитером и Ураном. Конфликт планет побуждает вас искать выход из текущей ситуации — неважно, плохой или хорошей в реальности. В вашем характере — действовать, как только у вас возникла такая идея, и только потом вы можете обнаружить, что зашли слишком далеко. В марте и апреле вы можете попытаться вернуть все назад, загладить излишнюю резкость — однако и здесь есть риск переборщить с эмоциями. Лишь к маю все, наконец, успокоится — и полученный урок пойдет вам на пользу. Если вы еще раз соберетесь выяснить отношения в сентябре, то разговор будет уже гораздо более продуктивным. В ПАРЕ: в этом году вам предстоит не раз выбирать – в том числе вы займетесь «генеральной уборкой» и в собственном окружении. Поменяв что-то в отношениях и в чем-то пересмотрев собственные взгляды, вы почувствуете, что стали гораздо ближе друг к другу. В ПОИСКЕ: вам хочется получать в отношениях столько же, сколько вы отдаете – и никак не меньше. На то, чтобы выровнять этот баланс, понадобится определенное время, но в результате все должно у вас получиться. Только не позволяйте ревности перевешивать все остальное: именно сейчас она для вас самый нежеланный советчик.

Козерог

(22 декабря — 20 января)

Общая тема: формула будущего. Рожденные под знаком Козерога умеют сохранять ясную голову даже в сложных обстоятельствах. Однако наступающий год и не обещает вам серьезных испытаний – а значит, вы сможете посвятить свои силы обустройству такого будущего, которого для себя желаете. Сравните два варианта развития событий. Первый: приступая к строительству новой жизни, вы хотите сделать свой нынешний роман основой ее фундамента, ее несущей опорой. Второй вариант: уже выстроив свое будущее, вы хотите украсить его этим романом, словно брильянтом, который ложится в подобающую оправу. Что вы выберите? При кажущемся сходстве речь идет о совершенно разных концепциях. В одном случае вы стремитесь к полному единению с любимым, в другом — видите лишь союз людей, преследующих общие интересы и цели. Ближайшей весной вам предстоит выдержать немало споров на эту тему. К началу лета, возможно, из них возникнет целый ряд неожиданных решений. Дайте себе время на размышление, ищите ответы, не торопясь: это лучше, чем согласиться на быстрый вариант, который в итоге окажется ошибочным. В ПАРЕ: с самого начала года кое-какие противоречия добавляют горячих эмоций в вашу жизнь, но это вас не пугает, а скорее мотивирует. Вы прекрасно знаете, как решать проблемы в отношениях, и какой вариант лучше избрать – остается только убедить в этом вашего партнера. Звезды дают мудрый совет: постарайтесь не доводить дело до конфликта, а вместо этого в нужный момент пустите в ход свое женское очарование. В ПОИСКЕ: иногда судьба дает нам шанс встретить большую любовь буквально на углу знакомой улицы. Но чтобы разглядеть ее в толпе, большинство из нас носит в себе ее идеальный образ и неосознанно сверяет с ним лица незнакомцев. Похоже, такая внезапная встреча вас уже поджидает: подумайте, не слишком ли ваши мечты оторваны от реальности.

Водолей

(21 января — 20 февраля)

Общая тема: своя игра. Обещает ли вам 2017 год значительные события? Да, и с очень высокой степенью вероятности. Звезды приведут в движение сразу несколько областей вашей жизни, от профессиональной до сферы увлечений и чистого творчества. Порой сориентироваться будет непросто, но изменения в целом ведут к позитиву. В любовном плане год тоже может оказаться весьма бурным: грядут солнечные и лунные затмения как в вашем собственном знаке, так и в том, который символизирует вашего партнера. Затмения часто указывают на разрыв с прошлым, на внезапное вступление в игру новых факторов, на вынужденные перемены. В некоторых случаях они могут закрыть пути назад, намекая на то, что ваша связь не столь крепка, как могло бы показаться на первый взгляд. Один из таких сигналов прозвучит в феврале — но так тихо и ненавязчиво, что вы едва ли его услышите, если не прислушаетесь специально. Однако его посыл будет вполне однозначным: вам предстоит действовать, и как можно скорее. Совсем не обязательно, что в отношениях придется поставить точку, однако некоторые их аспекты, безусловно, нужно будет изменить. Может быть, ваш партнер не горит желанием совершить вместе с вами следующий шаг? Такая позиция заставляет задуматься: по-прежнему ли вы идете вместе одной дорогой? И если да, то комфортен ли выбранный темп для обоих? Один из вас может подталкивать отношения к определенной цели, в то время как другой этой цели надеется избежать. Попробуйте хорошенько обсудить между собой эти вопросы. В ПАРЕ: как изобретательный гид, этот год приготовил для вас двоих немало приятных точек на маршруте. Однако, чтобы до них добраться, вам предстоит пройти по пересеченной местности. Звезды советуют помнить о том, куда вы в конечном итоге хотите попасть, и почаще сверяться с картой. В ПОИСКЕ: в начале года вам еще сложно разглядеть дальнейшие личные перспективы. И поскольку вы не знаете, куда направляетесь, вы посвящаете массу времени общению с друзьями, развлечениям и выходам в свет. Горячие летние месяцы разогреют ваши желания, а в такой атмосфере легко завязать роман – и даже не один. Не факт, что именно эта любовная игра получит продолжение, но конец года вы встретите с целым ворохом новых планов – и решимостью их разделить с близким человеком.

Рыбы

(21 февраля — 20 марта)