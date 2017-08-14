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    14 августа 2017

    Большой гороскоп совместимости для каждого знака зодиака

    Лучшие и худшие любовные сочетания, согласно звездам

    Овен

    Большой гороскоп совместимости для каждого знака зодиака фото [12]ФОТОGettyImages

    Овен: один из самых страстных союзов — ведь речь идет о двух идентичных огненных знаках! Главная проблема отношений — постоянная конкуренция. Очень важно заранее обсудить общность интересов и понять истинные ценности друг друга.

    Телец: такое сочетание может принести большое разочарование — сказывается различие в энергетике и ритмах жизни. Сохранить отношения поможет романтика.

    Близнецы: отношения-испытания. Овен — человек-исполнитель, а Близнецы — мыслитель. Только сильная взаимная любовь сократит эту идеологическую дистанцию.

    Рак: слишком чувствительный для прямолинейного и взрывного Овна, любые комментарии воспринимает слишком серьезно и близко к сердцу. Их отношения могут превратиться в затянувшуюся обиду, чтобы этого не произошло, необходимо учитывать интересы обоих сторон.

    Лев: огненные знаки, которые великолепно, до мельчайших нюансов, понимают и устраивают друг друга. Помните выражение: подобрать ключи от сердца? Это про них. Сложно представить более крепкую связь. Союз, которому аплодируют все звезды!

    Дева: это может быть трудно. Порой, бестактные и импульсивные Овны не могут совладать с рассудительностью и природной симпатией Дев. Им обоим нужно примирение.

    Весы: увы, но в этой парочке нет гармонии. Овны — непреклонные правдорубы, в то время как лояльные Весы привыкли рассматривать проблему с нескольких ракурсов и точек зрения. Необходимо признать преимущества и сильные стороны друг друга.

    Скорпион: страсть и взаимное притяжение, которому невозможно противиться, в сочетании с бесконечным уважением. Превосходная комбинация! Но, учтите, в такой паре не должно быть секретов.

    Стрелец: эти знаки похожи на любовные магниты. Пока они без утаек продолжают откровенно разговаривать даже на самые сложные и психологически тяжелые темы — их союзу благоволят небеса!

    Козерог: Козерогов возбуждают пылкие Овны, но стоит признать, эти двое — слишком разные и энергетически противоположные. Такие пары часто сходятся, расходятся и снова пытаются восстановить былые чувства, будто вновь и вновь поднимаются на высокую гору. В большинстве случаев — это сизифов труд, однако в процессе они могут многому друг у друга научиться.

    Водолей: если коротко — это идеальный партнер для Овна. Им никогда не бывает скучно!

    Рыбы: Овен может стать слишком опрометчивым выбором для столь чувствительных натур. Другая проблема — чрезмерная забота со стороны Рыб, из-за чего они могут быть обречены на душевные страдания.

    Телец

    Большой гороскоп совместимости для каждого знака зодиака фото [11]ФОТОGettyImages

    Овен: такое сочетание может принести большое разочарование — сказывается различие в энергетике и ритмах жизни. Сохранить отношения поможет романтика.

    Телец: двое без памяти влюбленных. Им настолько комфортно вместе, что никто больше и не нужен. Обычно это сочетание на всю жизнь.

    Близнецы: слишком шумные и кокетливые для Тельца. Как правило, такие знаки проходят мимо друг друга без всякого интереса, будто заранее предсказывают провал затеи. Но... как известно, никогда не говори никогда.

    Рак: постепенно, шаг за шагом эти двое раскрывают друг перед другом и могут построить глубокую любящую связь. Красота и хорошая жизнь — их роману не страшны никакие трудности.

    Лев: между этими двумя возникает взаимное притяжение, перед которым обоим сложно устоять. Сложность в том, чтобы решить, кому же из них отведена руководящая роль?

    Дева: эти знаки земли обычно имеют много общего и здорово понимают друг друга. У них схожие ценности и представления о любви. Одним словом — идеально!

    Весы: жизнь дана для того, чтобы многому нас научить, и никто не знает об этом лучше, чем эти два знака Венеры. Никакого «перетаскивания одеяла на себя», их любовь — поиски гармонии и равновесия. Которое они получают!

    Скорпион: совершенно противоположные знаки, поэтому отношения никогда не работают. Люблю или ненавижу? Напряжение настолько сильное, что роман однозначно развивается бурно.

    Стрелец: конечно, не стоит зарекаться, но эти двое идут совершенно разными путями. Если вы все-таки готовы пойти наперекор звездным обычаям, придется проявить недюжее понимание и терпение.

    Козерог: любовь, восхищение, уважение и взаимопонимание! Браво! Вместе и навсегда!

    Водолей: время, проведенное вместе, может многому научить каждого из них, но только при условии сильной и безусловной любви. Водолеи любят возмущаться и все менять, а Тельцы все-таки ценят стабильность.

    Рыбы: большой потенциал для глубокой и долговечной любви, которая заставит каждого из них стать лучше и делать лучшее.

    Близнецы

    Большой гороскоп совместимости для каждого знака зодиака фото [10]ФОТОGettyImages

    Овен: отношения-испытания. Овен — человек-исполнитель, а Близнецы — мыслитель. Только сильная взаимная любовь сократит и примерит эту идеологическую дистанцию.

    Телец: Близнецы слишком шумные и кокетливые для Тельца. Как правило, такие знаки проходят мимо друг друга без всякого интереса, будто заранее предсказывают провал затеи. Но... как известно, никогда не говори никогда.

    Близнецы: в жизни этих двоих все как в сказках, «и жили они долго и счастливо». У них просто нет повода перечить и спорить друг с дургом. Будет весело!

    Рак: они слишком разные даже для краткосрочной и страстной близости, не говоря уже о чем-то серьезном. Но если их отношения строятся на крепкой дружбе, то смогут преодолеть любые невзгоды.

    Лев: как правило, Близнецы предпочитают находиться за кулисами, а Львы — на сцене. Ситуация двоякая: с одной стороны — несовместимость, с другой — возможность дополнять друг друга. Если их мечты и цели схожи — это может сработать!

    Дева: оба знака связаны с интеллектом, и оба ищут новые знания. Тем не менее, Близнецы слишком дорожат собственной свободой, а Девы постоянно напоминают им об обязательствах.

    Весы: между этими двумя воздушными знаками существует хорошее взаимопонимание. Оба обаятельны, с большим усердием работают над совместным будущем и готовы поддерживать гармоничный союз.

    Скорпион: трудно, очень трудно. Близнецы от природы загадочны, а Скорпион просто ненавидит секреты. Если доверие в паре будет хоть раз подорвано, исправить что-либо потом будет фактически невозможно.

    Стрелец: интеллектуальная погоня, свобода выражения мнений и личное пространство — ценности, которые привлекают обоих, и становятся базовыми в паре.

    Козерог: Близнецы живут на релаксе, в то время как Козероги даже на отдыхе вечно заняты. И это основное различие в энергиях этих знаков. Однако они очень интересны друг другу, и эта нескончаемая интрига увлекает обоих.

    Водолей: Волшебная связь! Два воздушных знака, которые могут под руку отправиться в путешествие под названием «счастливый брак». Даже звезды удивляются — как им это удается?

    Рыбы: сильная интеллектуальная связь. Однако, чтобы любовь продлилась долго, а чувства не перегорели, обоим придется пойти на множество компромиссов.

    Рак

    Большой гороскоп совместимости для каждого знака зодиака фото [9]ФОТОGettyImages

    Овен: слишком чувствительный для прямолинейного и взрывного Овна, любые комментарии воспринимает слишком серьезно и близко к сердцу. Их отношения могут превратиться в затянувшуюся обиду, чтобы этого не произошло, необходимо учитывать интересы обоих сторон.

    Телец: постепенно, шаг за шагом эти двое раскрывают друг перед другом и могут построить глубокую любящую связь. Красота и хорошая жизнь — их роману не страшны никакие трудности.

    Близнецы: они слишком разные даже для краткосрочной и страстной близости, не говоря уже о чем-то серьезном. Но если их отношения строятся на крепкой дружбе, то смогут преодолеть любые невзгоды.

    Рак: эти заботливые зодиакальные двойняшки любят развлечения, домашний уют, шопинг и роскошь. Вечным этот союз делает чувство эмоциональной и материальной безопасности.

    Лев: сочетание, которое может сработать, но не без компромисса. Лев явно босс, и Рак часто будет чувствовать себя в отстающих. Однако искренняя любовь может принять и такой сложный вызов.

    Дева: когда в паре есть любовь и влечение — это очень крепкие отношения. Оба они имеют сильные жизненные установки и легко берут на себя обязательства.

    Весы: эти двое будут либо мотивировать, либо унижать друг друга. Оба любят культуру, искусство и красоту, и когда их миры взаимодействуют в гармонии — могут быть долгое время вместе.

    Скорпион: два водяных знака, которые говорят на одном языке. Это глубокие узы, основанные на заботе и взаимной поддержке. Священный союз!

    Стрелец: крепкая дружба, пожалуй, единственная основа для серьезных отношений. Только в этом случае Рак сможет вылезти из своего панциря и чувствовать себя в безопасности. Стрельцу придется пойти на уступки.

    Козерог: абсолютно противоположные знаки, но, тем не менее, способные понимать и уважать друг друга. Оптимистичное сочетание — но только при условии, что оба не будут слишком сильно вмешиваться в планы и установки другого.

    Водолей: Рак принимает решения сердцем, а Водолей — головой. И эта разница во взглядах нередко становится причиной, как говорят в официальных заявлениях, непреодолимых противоречий.

    Рыбы: знаки воды, про которых говорят «родство душ». Уже с первых минут встречи складывается ощущение, что они давно знакомы.

    Лев

    Большой гороскоп совместимости для каждого знака зодиака фото [8]ФОТОGettyImages

    Овен: огненные знаки, которые великолепно, до мельчайших нюансов, понимают и устраивают друг друга. Помните выражение: подобрать ключи от сердца? Это про них. Сложно представить более крепкую связь. Союз, которому аплодируют все звезды!

    Телец: между этими двумя возникает взаимное притяжение, перед которым обоим сложно устоять. Сложность в том, чтобы решить, кому же из них отведена руководящая роль?

    Близнецы: как правило, Близнецы предпочитают находиться за кулисами, а Львы — на сцене. Ситуация двоякая: с одной стороны — несовместимость, с другой — возможность дополнять друг друга. Если их мечты и цели схожи — это может сработать!

    Рак: сочетание, которое может сработать, но не без компромисса. Лев явно босс, и Рак часто будет чувствовать себя в отстающих. Однако искренняя любовь может принять и такой сложный вызов.

    Лев: только представьте себе двух королей, которые больше интересуются собственной персоной, нежели «величеством» рядом. Тем не менее, что-то магическое постоянно притягивает и возвращает их друг к другу, причем даже в те моменты, когда, казалось бы, их пути разошлись навсегда.

    Дева: трудное сочетание. Пара, в которой Лев хочет взять все под свой неусыпный контроль, а Дева не готова принимать ни от кого приказы. Высокий уровень интеллекта и актерские таланты постоянно дразнят чувства.

    Весы: динамичный дуэт, на публике оба просто святятся от счастья. Кода люди с таким обожанием смотрят на своего партнера, этому можно лишь позавидовать.

    Скорпион: сильные страстные знаки. Связь между огненым и водяным представителем может быть довольно сильной. Но поберегитесь перманентной борьбы за власть.

    Стрелец: оба знака представляют огонь — отсюда надежное партнерство. Отдельно хочется отметить фантастическую сексуальную совместимость.

    Козерог: если их цели схожи, они могут неплохо ужиться вместе; в противном случае, уже через пару месяцев совместного быта возникают трудности. Ведь оба хотят взять на себя ведущую роль!

    Водолей: когда все хорошо — на этих двоих не налюбоваться, но стоит малейшей проблеме возникнуть на горизонте — до чего же упрямыми они становятся! Научитесь прощать и забывать о неурядицах.

    Рыбы: их нежный роман можно назвать литературным или даже кинематографичным. Где сцены из жизни становятся основой для удивительной любовной повести или сценария к фильму.

    Дева

    Большой гороскоп совместимости для каждого знака зодиака фото [8]ФОТОGettyImages

    Овен: это может быть трудно. Порой, бестактные и импульсивные Овны не могут совладать с рассудительностью и природной симпатией Дев. Им обоим нужно примирение.

    Телец: эти знаки земли обычно имеют много общего и здорово понимают друг друга. У них схожие ценности и представления о любви. Одним словом — идеально!

    Близнецы: оба знака связаны с интеллектом, и оба ищут новые знания. Тем не менее, Близнецы слишком дорожат собственной свободой, а Девы постоянно напоминают им об обязательствах.

    Рак: когда в паре есть любовь и влечение — это очень крепкие отношения. Оба они имеют сильные жизненные установки и легко берут на себя обязательства.

    Лев: трудное сочетание. Пара, в которой Лев хочет взять все под свой неусыпный контроль, а Дева не готова принимать ни от кого приказы. Высокий уровень интеллекта и актерские таланты постоянно дразнят чувства.

    Дева: их связь очевидна, будто сценарий, который предначертан судьбой — и они чувствуют это в первые минуты знакомства. Но в их паре, как в любовном романе-бестселлере, присутствует и завидная гармония, и драма.

    Весы: со стороны кажется, что им хорошо вместе, но в реальной жизни, неуемное стремление Девы «улучшить» своего партнера может ранить тонкую и чувствительную душу Весов. Девам стоит проявить такт и чуткость, а Весам — не воспринимать все настолько трагично.

    Скорпион: очень глубокое, тайное соединение душ. Окружающие, не знающие всю подноготную романа, недоумевают — что они нашли друг в друге? Однако именно то, что творится за закрытыми дверьми, вдали от посторонних и их домыслов, может стать залогом необычайно крепкого союза.

    Стрелец: Девы живут здесь и сейчас, а Стрельцы — как и заложено в их символе — чрезвычайно дальновидны. Они могут либо поощрять и дополнять, либо страшно раздражать друг друга.

    Козерог: пара, получившая небесное благословение. Их союз напоминает нерушимую скалу.

    Водолей: присутствует определенное очарование и взаимопритяжение, но нельзя списывать со счетов тот факт, что Дева — знак строгого порядка, а Водолей — отлично чувствует себя в хаосе. Развитие событий непредсказуемо даже для звезд.

    Рыбы: тот случай, когда противоположности притягиваются и в дальнейшем живут будто в плотной связке.

    Весы

    Большой гороскоп совместимости для каждого знака зодиака фото [7]ФОТОGettyImages

    Овен: увы, но в этой паре нет гармонии. Овны — непреклонные правдорубы, в то время как лояльные Весы привыкли рассматривать проблему с нескольких ракурсов и точек зрения. Необходимо признать преимущества и сильные стороны друг друга.

    Телец: жизнь дана для того, чтобы многому нас научить, и никто не знает об этом лучше, чем эти два знака Венеры. Никакого «перетаскивания одеяла на себя», их любовь — поиски гармонии и равновесия. Которое они получают!

    Близнецы: между этими двумя воздушными знаками существует хорошее взаимопонимание. Оба обаятельны, с большим усердием работают над совместным будущем и готовы поддерживать гармоничный союз.

    Рак: эти двое будут либо мотивировать, либо унижать друг друга. Оба любят культуру, искусство и красоту, и когда их миры взаимодействуют в гармонии — могут быть долгое время вместе.

    Лев: оба знака представляют огонь — отсюда надежное партнерство. Отдельно хочется отметить фантастическую сексуальную совместимость.

    Дева: со стороны кажется, что им хорошо вместе, но в реальной жизни, неуемное стремление Девы «улучшить» своего партнера может ранить тонкую и чувствительную душу Весов. Девам стоит проявить такт и чуткость, а Весам — не воспринимать все настолько трагично.

    Весы: небесное совпадение, которому благоволят звезды! Эти два воздушных знака сидят в девятом доме — кажется, что конфетно-букетный период никогда не закончится. Нет никакой необходимости смотреть по сторонам. И это настоящее блаженство!

    Скорпион: обоих терзает любопытство. А почему бы не попробовать? Но из этого праздного и страстного интереса скорее рождается крепкая дружба, и редко — семейные узы.

    Стрелец: определенное влечение существует. Но Стрелец гораздо более независимый в отношениях, чем благонадежные Весы. Между тем, им всегда интересно проводить время вместе, они хорошо общаются.

    Козерог: казалось бы — небо и земля — но когда цели установлены, эта общность интересов делает их «заодно». Обычно это отличное подспорье для рабочих взаимоотношений, но и на уровне «нечто большее, чем просто коллеги» может обернуться счастьем.

    Водолей: эти два воздушных знака говорят на одном языке. Прибавьте к этому полную совместимость в постели!

    Рыбы: хорошие друзья, чей доверительный диалог может перерасти в клятвы верности у алтаря. Рука об руку они делят жизнь и любовь.

    Скорпион

    Большой гороскоп совместимости для каждого знака зодиака фото [6]ФОТОGettyImages

    Овен: страсть и взаимное притяжение, которому невозможно противиться, в сочетании с бесконечным уважением. Превосходная комбинация! Но, учтите, в такой паре не должно быть секретов.

    Телец: совершенно противоположные знаки, поэтому отношения никогда не работают. Люблю или ненавижу? Напряжение настолько сильное, что роман однозначно развивается бурно.

    Близнецы: трудно, очень трудно. Близнецы от природы загадочны, а Скорпион просто ненавидит секреты. Если доверие в паре будет хоть раз подорвано, исправить что-либо потом будет фактически невозможно.

    Рак: два водяных знака, которые говорят на одном языке. Это глубокие узы, основанные на заботе и взаимной поддержке. Священный союз!

    Лев: сильные страстные знаки. Связь между огненым и водяным представителем может быть довольно сильной. Но поберегитесь перманентной борьбы за власть.

    Дева: очень глубокое, тайное соединение душ. Окружающие, не знающие всю подноготную романа, недоумевают — что они нашли друг в друге? Однако именно то, что творится за закрытыми дверьми, вдали от посторонних и их домыслов, может стать залогом необычайно крепкого союза.

    Весы: обоих терзает любопытство. А почему бы не попробовать? Но из этого праздного и страстного интереса скорее рождается крепкая дружба, и редко — семейные узы.

    Скорпион: когда они рядом — воздух раскален от напряжения. Вместе они могут одолеть и завоевать весь мир, но только в том случае, если предварительно согласуют свои мечты, надежды и желания.

    Стрелец: несомненно, в этой паре есть проблемы, даже несмотря на страсть и обоюдное желание приключений. Способность прощать поможет преодолеть разрыв и воссоединиться вновь.

    Козерог: оба знака любят хорошую жизнь, но и хотят ее контролировать, что может вызвать проблемы. Но если согласятся работать вместе — образуют мощную связь.

    Водолей: знаки с определенным сложившимся мнением по каждому вопросу, готовый до конца настаивать на своем. Заманчивая интрига или непреодолимые разногласия?

    Рыбы: до чего же захватывающие эти отношения! В них в избытке есть и страсть, и нежность. Мощное сексуальное влечение двух водяных знаков, которое удается сохранить на долгие годы.

    Стрелец

    Большой гороскоп совместимости для каждого знака зодиака фото [5]ФОТОGettyImages

    Овен: эти знаки похожи на любовные магниты. Пока они без утаек продолжают откровенно разговаривать даже на самые сложные и психологически тяжелые темы — их союзу благоволят небеса!

    Телец: конечно, не стоит зарекаться, но эти двое идут совершенно разными путями. Если вы все-таки готовы пойти наперекор звездным обычаям, придется проявить недюжее понимание и терпение.

    Близнецы: интеллектуальная погоня, свобода выражения мнений и личное пространство — ценности, которые привлекают обоих, и становятся базовыми в паре.

    Рак: крепкая дружба, пожалуй, единственная основа для серьезных отношений. Только в этом случае Рак сможет вылезти из своего панциря и чувствовать себя в безопасности. Стрельцу придется пойти на уступки.

    Лев: оба представляют огонь — отсюда взаимопонимание и великолепное партнерство. Отдельно хочется отметить — сексуальную совместимость.

    Дева: Девы — живут здесь и сейчас, а Стрельцы — как и заложено в их символе — чрезвычайно дальновидны. Они могут либо поощрять и дополнять, либо страшно раздражать друг друга.

    Весы: определенное влечение существует. Но Стрелец гораздо более независимый в отношениях, чем благонадежные Весы. Между тем, им всегда интересно проводить время вместе, они хорошо общаются.

    Скорпион: несомненно, в этой паре есть проблемы, даже несмотря на страсть и обоюдное желание приключений. Способность прощать поможет преодолеть разрыв и воссоединиться вновь.

    Стрелец: счастлив проводить время в компании своего астрономического близнеца и отправиться с ним хоть на край света. Такие отношения полны оптимизма.

    Козерог: будем откровенны — вам не стоит мучить друг друга попыткой быть вместе. В большинстве случаев она окажется провальной. И то, что авантюристу Стрельцу — радость, ответственному Козерогу — настоящее испытание.

    Водолей: приятное волнение и жажда приключений делает этих двоих заинтересованных в партнерских отношениях.

    Рыбы: Рыбы любят прочные связи, а Стрельцы вечно хотят свободы. Для того чтобы это общение доставляло удовольствие, а не страдание, необходимо «договориться на берегу» и уже в самом начале достичь согласия по ключевым вопросам.

    Козерог

    Большой гороскоп совместимости для каждого знака зодиака фото [4]ФОТОGettyImages

    Овен: Козерогов возбуждают пылкие Овны, но стоит признать, эти двое — слишком разные и энергетически противоположные. Такие пары часто сходятся, расходятся и снова пытаются восстановить былые чувства, будто вновь и вновь поднимаются на высокую гору. В большинстве случаев — это сизифов труд, однако в процессе они могут многому друг у друга научиться.

    Телец: любовь, восхищение, уважение и взаимопонимание! Браво! Вместе и навсегда!

    Близнецы: Близнецы живут на релаксе, в то время как Козероги даже на отдыхе вечно заняты. И это основное различие в энергиях этих знаков. Однако они очень интересны друг другу, и эта нескончаемая интрига увлекает обоих.

    Рак: абсолютно противоположные знаки, но, тем не менее, способные понимать и уважать друг друга. Оптимистичное сочетание — но только при условии, что оба не будут слишком сильно вмешиваться в планы и установки другого.

    Лев: если их цели схожи, они могут неплохо ужиться вместе; в противном случае, уже через пару месяцев совместного быта возникают трудности. Ведь оба хотят взять на себя ведущую роль!

    Дева: пара, получившая небесное благословение. Их союз напоминает нерушимую скалу.

    Весы: казалось бы — небо и земля — но когда цели установлены, эта общность интересов делает их «заодно». Обычно это отличное подспорье для рабочих взаимоотношений, но и на уровне «нечто большее, чем просто коллеги» может обернуться счастьем.

    Скорпион: оба знака любят хорошую жизнь, но и хотят ее контролировать, что может вызвать проблемы. Но если согласятся работать вместе — образуют мощную связь.

    Стрелец: будем откровенны — вам не стоит мучить друг друга попыткой быть вместе. В большинстве случаев она окажется провальной. И то, что авантюристу Стрельцу — радость, ответственному Козерогу — настоящее испытание.

    Козерог: надежное и прочное сочетание — сильны и неразлучны.

    Водолей: между ними существует взаимное уважение и влечение, но не достаточное для длительных планов. Как правило, из них выходят первоклассные любовники, умеющие хранить секреты, но не мечтающие о большем.

    Рыбы: очень разные, но попробовать стоит. Глубокая потребность Козерога в безопасности, а Рыб — в любви без остатка, послужит неплохим подспорьем. Загадочно восхитительно!

    Водолей

    Большой гороскоп совместимости для каждого знака зодиака фото [3]ФОТОGettyImages

    Овен: если коротко — это идеальный партнер для Овна. Им никогда не бывает скучно!

    Телец: время, проведенное вместе, может многому научить каждого из них, но только при условии сильной и безусловной любви. Водолеи любят возмущаться и все менять, а Тельцы все-таки ценят стабильность.

    Близнецы: Волшебная связь! Два воздушных знака, которые могут под руку отправиться в путешествие под названием «счастливый брак». Даже звезды удивляются — как им это удается?

    Рак: Рак принимает решения сердцем, а Водолей — головой. И эта разница во взглядах нередко становится причиной, как говорят в официальных заявлениях, непреодолимых противоречий.

    Лев: когда все хорошо — на этих двоих не налюбоваться, но стоит малейшей проблеме возникнуть на горизонте — до чего же упрямыми они становятся! Научитесь прощать и забывать о неурядицах.

    Дева: присутствует определенное очарование и взаимопритяжение, но нельзя списывать со счетов тот факт, что Дева — знак строгого порядка, а Водолей — отлично чувствует себя в хаосе. Развитие событий непредсказуемо даже для звезд.

    Весы: эти два воздушных знака говорят на одном языке. Прибавьте к этому полную совместимость в постели!

    Скорпион: знаки с определенным сложившимся мнением по каждому вопросу, готовый до конца настаивать на своем. Заманчивая интрига или непреодолимые разногласия?

    Стрелец: приятное волнение и жажда приключений делает этих двоих заинтересованных в партнерских отношениях.

    Козерог: между ними существует взаимное уважение и влечение, но не достаточное для длительных планов. Как правило, из них выходят первоклассные любовники, умеющие хранить секреты, но не мечтающие о большем.

    Водолей: настолько хорошо знают вторую половину и смотрятся в нее как в зеркало, что в определенный момент теряют интерес.

    Рыбы: отношения, основанные на таланте и вдохновении. Обычно взаимодействуют на уровне: творец и муза.

    Рыбы

    Большой гороскоп совместимости для каждого знака зодиака фото [2]ФОТОGettyImages

    Овен: Овен может стать слишком опрометчивым выбором для столь чувствительных натур. Другая проблема — чрезмерная забота со стороны Рыб, из-за чего они могут быть обречены на душевные страдания.

    Телец: большой потенциал для глубокой и долговечной любви, которая заставит каждого из них стать лучше и делать лучшее.

    Близнецы: сильная интеллектуальная связь. Однако, чтобы любовь продлилась долго, а чувства не перегорели, обоим придется пойти на множество компромиссов.

    Рак: знаки воды, про которых говорят «родство душ». Уже с первых минут встречи складывается ощущение, что они давно знакомы.

    Лев: их нежный роман можно назвать литературным или даже кинематографичным. Где сцены из жизни становятся основой для удивительной любовной повести или сценария к фильму.

    Дева: тот случай, когда противоположности притягиваются и в дальнейшем живут будто в плотной связке.

    Весы: хорошие друзья, чей доверительный диалог может перерасти в клятвы верности у алтаря. Рука об руку они делят жизнь и любовь.

    Скорпион: до чего же захватывающие эти отношения! В них в избытке есть и страсть, и нежность. Мощное влечение двух водяных знаков, которое удается сохранить на долгие годы.

    Стрелец: Рыбы любят прочные связи, а Стрельцы вечно хотят свободы. Для того чтобы это общение доставляло удовольствие, а не страдание, необходимо «договориться на берегу» и уже в самом начале достичь согласия по ключевым вопросам.

    Козерог: очень разные, но попробовать стоит. Глубокая потребность Козерога в безопасности, а Рыб — в любви без остатка, послужит неплохим подспорьем. Загадочно восхитительно!

    Водолей: отношения, основанные на таланте и вдохновении. Обычно взаимодействуют на уровне: творец и муза.

    Рыбы: потрясающая фантазия и нескончаемый оптимизм — фундамент их любовного гнездышка. Но для того, чтобы воплотить все это в реальности, обоим придется немало потрудиться.

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