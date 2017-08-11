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    11 августа 2017

    69 советов, которые разнообразят интимную жизнь

    Эти правила вам точно следует запомнить

    Современный мир призывает нас не стесняться говорить партнеру о своих сексуальных желаниях. Но, к сожалению, большинство браков до сих пор распадаются на почве угасающей страсти и нежелания разнообразить интимную жизнь. Если вам приходилось сталкиваться с подобной проблемой, мы не призываем вас бросаться в крайности, предлагая возлюбленному ролевые игры в стиле «50 оттенков серого», просто напоминаем о 69 основных правилах, которые помогут расслабиться и лучше понять партнера.

    69 советов, которые разнообразят интимную жизнь

    1. Главное в интимных отношениях честность – прежде чем имитировать оргазм в первый раз, запомните, что потом вам придется повторять это снова и снова.
    2. Чередуйте нежность с грубостью.
    3. Делайте это под музыку: от классики до саундтрэка из «Нимфоманки».
    4. Экспериментируйте с локацией: пусть сегодня это будет кухонный стол или стиральная машинка.
    5. Секс в общественных местах многим кажется дикостью. Пока вы не начнете с элементарного – с уютного парка или с примерочной.
    6. Если вы хотите от него определенных действий (например, завязать вам глаза), сначала проделайте это с ним – намек будет понят.
    7. Часто ваше обоюдное удовольствие зависит не от техники выполнения действий, а от энтузиазма.

    69 советов, которые разнообразят интимную жизнь

    8. Расслабьтесь и договоритесь о том, что по очереди будете вести себя так, как вам нравится. 15 минут рулит он, а затем – вы.
    9. Периодически устраивайте ознакомительные сеансы тела – плавно изучайте чувствительные зоны друг друга.
    10. Если вы думаете, что инициатива всегда должна исходить от него – вы заблуждаетесь.
    11. Недостаток секса действительно влияет на ваше эмоциональное состояние, поэтому не позволяйте себе превращать его в обыденность.
    12. Используйте смазки – пусть это будут не только средства с разными запахами, но и с разогревающим или охлаждающим эффектом.
    13. Даже новое постельное белье влияет на ваше настроение – отдавайте предпочтение плотному однотонному хлопку.

    69 советов, которые разнообразят интимную жизнь

    14. Разговаривайте во время секса: начните с невинных, пусть даже робких фраз, сказанных шепотом. Постепенно вы выработаете свой собственный язык.
    15. Обращайте внимание на мелочи: язык тела, выражение лица, реакции партнера направят вас в правильное русло.
    16. Берите пример с киногероев: совместный просмотр эротического фильма настроит на нужный лад.
    17. Неправда, что мужчины не обращают внимания на эпиляцию – не пренебрегайте этим.
    18. Первый шаг к новым ощущениям – красивое нижнее белье. Выбирайте меньше кружева, но больше прозрачных тканей. Чулки тоже необходимы.
    19. Мужчин возбуждает секс при свете – не отказывайте ему в этом удовольствии.
    20. Позволяйте ему рассматривать свое тело.

    69 советов, которые разнообразят интимную жизнь

    21. Секс перед зеркалом – самая распространенная мужская фантазия, это понравится и вам.
    22. Начните ненавязчиво соблазнять его еще в ресторане или по пути домой – это гарантирует незабываемую ночь.
    23. Не пренебрегайте массажем – это самая безобидная, расслабляющая и действенная прелюдия.
    24. По статистике мужчины больше возбуждены по утрам, так что самое главное после пробуждения – не завтрак.
    25. Зрительный контакт – наше все.
    26. Заглядывайте вместе в сексшопы – это весело и помогает раскрепоститься.

    69 советов, которые разнообразят интимную жизнь

    27. Не бойтесь использовать интимные игрушки во время секса – они действительно дарят новые ощущения.
    28. Всегда помните, что ваше секретное оружие после ссоры, чем бы она ни закончила, – секс. Но не увлекайтесь.
    29. Вы можете приучить его делать это в своем ритме – просто попросите его расслабиться и получать удовольствие.
    30. Ходите вместе на сексуальные тренинги – вы удивитесь, насколько интересно познавать науку секса в теории, а затем закреплять на практике.
    31. Будьте эгоисткой – именно в тот момент, когда вы получаете удовольствие от каждого движения, он делает это с вами в унисон.
    32. Запахи возбуждают. Пусть секс у него ассоциируется с ароматом вашего парфюма или масла, которые вы наносите за десять минут «до».

    69 советов, которые разнообразят интимную жизнь

    33. Меняйте алгоритмы. Начиная со звуков, которые вы издаете в постели, заканчивая позами, в которых получаете удовольствие.
    34. Проведите несколько дней друг без друга – это усилит привязанность и желание.
    35. Никто не отменял секс по телефону – переписывайтесь на работе, вспоминая детали прошлой ночи, или присылайте друг другу сексуальные фото.
    36. Не пренебрегайте быстрым страстным сексом – он всегда вызывает адреналин.
    37. Будите его ночью – начинайте с легких поглаживаний. Эффект неожиданности усиливает эмоции.
    38. Снимите домашнее видео – только не забудьте потом его спрятать в потайную папку.
    39. Каждую неделю выполняйте новую фантазию друг друга.

    69 советов, которые разнообразят интимную жизнь

    40. Играйте в «Слабо» или «Я никогда не» - это будет так же весело и волнующе, как в подростковом возрасте.
    41. Не соглашайтесь на безвозмездное удовольствие. Ты – мне, я – тебе.
    42. Обратитесь к камасутре – сначала будет смешно и неудобно, но потом вы точно найдете что-то «свое».
    43. Затейте сексуальную игру с едой: пусть это старо, как мир, но всегда возбуждает и утоляет голод.
    44. И все же перейдем к ролевым играм: почему нет? Как бы это банально ни звучало – начните с медсестры и пациента.
    45. Наручники, плетки и маски еще никого не оставили равнодушным.
    46. Попробуйте легкую форму тантрического секса – довести друг друга до пика нетипичным образом.

    69 советов, которые разнообразят интимную жизнь

    47. Изучите упражнения Кегеля – эффект почувствуете не только вы, но и он.
    48. Во время ласк самостоятельно направляйте его руки – это еще больше вас заведет.
    49. Посмотрите с ним его любимый порнофильм.
    50. Приобретите вибрирующее нижнее белье с пультом. Так он сможет контролировать ваши эмоции даже на светском ужине.
    51. Попробуйте секс в воде. Это может быть бассейн или море.
    52. Принимайте душ вместе.
    53. Неожиданно говорите друг другу о своих желаниях. Даже если находитесь в супермаркете.

    69 советов, которые разнообразят интимную жизнь

    54. Устройте марафон – попробуйте делать это каждый день в течение нескольких месяцев, как бы вы ни уставали и сколько бы времени у вас ни было.
    55. Составьте список того, чего вы еще не пробовали, и вычеркивайте сделанное.
    56. Внезапно приезжайте друг к другу на работу, чтобы «взбодриться» в обеденный перерыв.
    57. Снимите номер в отеле и устройте «типичный романтический вечер».
    58. Отправьтесь вместе в бар и вспомните безумное начало ваших отношений: танцуйте и целуйтесь у всех на глазах.
    59. Устройте челлендж – путешествуйте по разным городам с целью расширить свою интимную карту.
    60. Ходите по дому обнаженными. Сначала будете чувствовать себя странно, но это того стоит.

    69 советов, которые разнообразят интимную жизнь

    61. Вместе занимайтесь спортом – это действительно заводит.
    62. Не забывайте, что все мужчины без исключения любят оральный секс. И все его разновидности.
    63. Дарите друг другу интимные подарки и изучайте их вместе.
    64. Не бойтесь замкнутых пространств – секс в лифте запомнится надолго.
    65. Сексуальные танцы в стиле «Девять с половиной недель» котируются всегда.
    66. Попробуйте как-нибудь приготовить ужин в фартуке на обнаженное тело. Он не сможет оторваться от вас, а следовательно и от ужина.
    67. Большинство мужчин мечтают о сексе или хотя бы ласках в самолете.
    68. Заставьте друг друга испытывать адреналин: прыгните с парашютом или отправляйтесь на американские горки. Страх возбуждает.
    69. Принимайте ванну вместе: пена, вино и расслабляющая музыка – правильное завершение дня.

    69 советов, которые разнообразят интимную жизнь
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