5 способов быть счастливыми в любви

В вопросах любви не бывает универсальных рецептов, однако психологи выявили 5 основных аспектов, учитывая которые, можно избежать болезненной привязанности: следуя этим правилам, вы выстроите не невротическую драму, а прочные и счастливые отношения.

Шаг 1: Отличаем любовь от зависимости

Отсутствие болезненной привязанности отчего-то многими воспринимается как недостаточно сильная любовь. Психологи же уверены, что всякая драма со слезами, истериками, ревностью, любые болезненные недопонимания, ведущие к страданиям, с любовью не имеют ничего общего. Звучит парадоксально, но это так: любовь всегда взаимна. Чувства, которые с вами не разделяют, ведущие к отношениям, в которых вы выступаете в роли жертвы, есть не что иное, как нездоровые зависимые отношения. Любой здоровый человек, столкнувшийся с невзаимностью, безусловно, испытает негативные эмоции и идет дальше — на поиски взаимных отношений, не увязая в болезненной для себя истории. И только склонные к неврозу люди предпочитают страдать и рефлексировать на тему того, что они несчастны. Любая эмоциональная привязанность предполагает некую зависимость, которая приводит к потере достоинства и снижению самооценки. Таким образом, находясь в отношениях, в которых вы страдаете, с каждым днем вы увязаете все больше: эмоциональный вакуум и боль сами по себе не исчезнут. Единственный адекватный шаг — победить привязанность и понять, что это не любовь. В любви есть гармония, в неврозе же есть только скачки от упадка до эйфории, подменяющие реальную эмоциональную привязанность.

Важно понимать, что привязанность в отношениях формируется на основе очень специфических эмоциональных процессов. Некоторые люди настолько нуждаются в любви, что путают ее с тотальным контролем, а страсть с ревностью. Тот, кто действительно любит, не получает удовольствия от того, что заставляет страдать другого человека. Любовь — это история не про боль, а про радость и гармонию, которые способствуют личностному росту обоих партнеров.

Для эмоционально зависимых людей любовь — это наркотик, а потому часто такие отношения называют «токсичными». Любить без оглядки, забывая себя, «бросить все» — это не романтические примеры огромной любви, а тревожные признаки. Невротическая зависимость обезличивает вас: человек перестает быть самими собой, а это ведет к деформации личности и большой жизненной драме.

Шаг 2: Скажем «нет» привязанностям, которые приносят боль

Как только вы разобрались — самостоятельно или с помощью специалиста — с тем, что вы попали в капкан психологической привязанности, важно немедленно закончить болезненную историю. Как и с наркотической зависимостью, первый этап — это всегда отказ от дозы. Дальше уже идет осознание и прорабатывание причин.

Шаг 3: Осознаем, что отсутствие сильной привязанности — это и есть зрелая любовь

Рано или поздно осознание того, что любовь — это не только драма и слезы, приходит к каждому. Впрочем, привыкшие жить на вулкане страстей могут и не понять, что нечаянно нагрянула как раз настоящая любовь. Если вы привыкли страдать и только так чувствовать, что в жизни есть место эмоциям, то стоит глобально пересмотреть свои установки и, возможно, даже проработать проблему — какой невроз не дает вам жить в гармонии. Запомните одно простое правило: любовь кончается там, где задевается чувство собственного достоинства. Главным критерием является наша самооценка. Если нас принижают, высмеивают, оскорбляют наши ценности или заставляют чувствовать себя слабыми, то это не любовь. Также любовь не является источником питания и способом заполнить пустоту.

Шаг 4: Контролируйте эгоцентричные детские проявления

Среди нас есть люди, которые воспринимают отношения как источник питания, они нужны им, чтобы заполнять пустоту и спасаться от одиночества. Психологи сравнивают их с детьми, которые постоянно нуждаются в любви и требуют от окружающих разные проявления этой любви, при этом сами не способны на это чувство. Очень важно понять, что эта навязчивая потребность есть незрелость: один из партнеров утоляет свой личный эмоциональный голод, не думая о том, насколько конструктивны эти отношения.

Шаг 5: Станьте тем человеком, которого хотите встретить