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    06 июля 2017

    12 неожиданных фактов о поцелуях

    Сколько длился самый длинный поцелуй в мире и сколько калорий тратят целующиеся?

    6 июля во всем мире отмечается один их самых романтичных праздников — День поцелуя. ELLE собрал все самое интересное о поцелуях.

    В среднем человек за всю жизнь тратит на поцелуи 336 часов или 2 недели.

    Губы человека в целых 200 раз чувствительнее кончиков пальцев.

    Поцелуй — отличная тренировка для лица, которая поможет сохранить молодость кожи. При поцелуе работают около 30 из 57 мышц лица. Обычно же они действуют только в процессе жевания или разговора. Работа мышц улучшает кровоснабжение, повышает упругость кожи и способствует сглаживанию морщин.

    Также поцелуи активно сжигают калории. Только на поцелуй в щеку уходит 5 калорий, а при страстном минутном «французском» поцелуе теряются 26.


    Поцелуи

    Поцелуи могут избавить от стресса. Научно доказано, что они тормозят образование гормонов глюкокортикоидов, которые и вызывают у человека чувство тревоги, повышают давление и плохо влияют на сон. Чтобы почувствовать себя лучше, достаточно трех поцелуев по 20 секунд в день.

    Во время поцелуя у человека вырабатывается вещество, действующее в 200 раз сильнее, чем морфий. Именно оно и отвечает за чувство счастья, которое возникает в ходе поцелуя.

    По статистике, с закрытыми глазами целуются около 66%. При этом 65% целующихся наклоняют голову вправо. Ученые выяснили, что привычка наклонять голову в определенную сторону формируется во время внутриутробного развития.


    Поцелуи

    Первым фильмом, в котором показана сцена поцелуя, была короткометражка Тома Эдисона под лаконичным названием «Поцелуй». Лента вышла в 1886 году и длилась всего 30 секунд. По факту же весь ролик — это финал «Вдова Джонс». Главные роли исполнили Мэй Ирвин и Джон Райс.

    Фильм-рекордсмен по количеству поцелуев — «Дон Жуан» (1927). В нем герой Джона Бэрримора целует своих партнерш по съемочной площадке Мэри Астор и Эстель Тейлор 127 раз.

    Самый долгий поцелуй в кинематографе длился 185 секунд и был показан в фильме «Ты теперь в армии» 1941 года.

    Мировой рекорд по самому продолжительному поцелую в 2015 году установили охранник и домохозяйка из Таиланда. Пара участвовала в марафоне и целовалась в течении 58 часов, 35 минут и 58 секунд. По условиям соревнования им приходилось есть через трубочку и не отрываться друг от друга ни при каких обстоятельствах. В качестве приза победители получили больше $3000 и два бриллиантовых кольца.

    В некоторых странах поцелуи в общественных местах считаются крайне неприличным и иногда даже противозаконным занятием. Публичные поцелуи осуждаются в Японии, Китае и Корее. Существует даже термин «японский поцелуй» — партнеры встают на расстоянии одного шага друг от друга, наклонятся друг к другу вперед и всего на секунду касаются своими губами губ возлюбленного.

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