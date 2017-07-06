12 неожиданных фактов о поцелуях

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Сколько длился самый длинный поцелуй в мире и сколько калорий тратят целующиеся?
6 июля во всем мире отмечается один их самых романтичных праздников — День поцелуя. ELLE собрал все самое интересное о поцелуях.
В среднем человек за всю жизнь тратит на поцелуи 336 часов или 2 недели.
Губы человека в целых 200 раз чувствительнее кончиков пальцев.
Поцелуй — отличная тренировка для лица, которая поможет сохранить молодость кожи. При поцелуе работают около 30 из 57 мышц лица. Обычно же они действуют только в процессе жевания или разговора. Работа мышц улучшает кровоснабжение, повышает упругость кожи и способствует сглаживанию морщин.
Также поцелуи активно сжигают калории. Только на поцелуй в щеку уходит 5 калорий, а при страстном минутном «французском» поцелуе теряются 26.
Поцелуи могут избавить от стресса. Научно доказано, что они тормозят образование гормонов глюкокортикоидов, которые и вызывают у человека чувство тревоги, повышают давление и плохо влияют на сон. Чтобы почувствовать себя лучше, достаточно трех поцелуев по 20 секунд в день.
Во время поцелуя у человека вырабатывается вещество, действующее в 200 раз сильнее, чем морфий. Именно оно и отвечает за чувство счастья, которое возникает в ходе поцелуя.
По статистике, с закрытыми глазами целуются около 66%. При этом 65% целующихся наклоняют голову вправо. Ученые выяснили, что привычка наклонять голову в определенную сторону формируется во время внутриутробного развития.
Первым фильмом, в котором показана сцена поцелуя, была короткометражка Тома Эдисона под лаконичным названием «Поцелуй». Лента вышла в 1886 году и длилась всего 30 секунд. По факту же весь ролик — это финал «Вдова Джонс». Главные роли исполнили Мэй Ирвин и Джон Райс.
Фильм-рекордсмен по количеству поцелуев — «Дон Жуан» (1927). В нем герой Джона Бэрримора целует своих партнерш по съемочной площадке Мэри Астор и Эстель Тейлор 127 раз.
Самый долгий поцелуй в кинематографе длился 185 секунд и был показан в фильме «Ты теперь в армии» 1941 года.
Мировой рекорд по самому продолжительному поцелую в 2015 году установили охранник и домохозяйка из Таиланда. Пара участвовала в марафоне и целовалась в течении 58 часов, 35 минут и 58 секунд. По условиям соревнования им приходилось есть через трубочку и не отрываться друг от друга ни при каких обстоятельствах. В качестве приза победители получили больше $3000 и два бриллиантовых кольца.
В некоторых странах поцелуи в общественных местах считаются крайне неприличным и иногда даже противозаконным занятием. Публичные поцелуи осуждаются в Японии, Китае и Корее. Существует даже термин «японский поцелуй» — партнеры встают на расстоянии одного шага друг от друга, наклонятся друг к другу вперед и всего на секунду касаются своими губами губ возлюбленного.