12 неожиданных фактов о поцелуях

6 июля во всем мире отмечается один их самых романтичных праздников — День поцелуя. ELLE собрал все самое интересное о поцелуях. В среднем человек за всю жизнь тратит на поцелуи 336 часов или 2 недели. Губы человека в целых 200 раз чувствительнее кончиков пальцев. Поцелуй — отличная тренировка для лица, которая поможет сохранить молодость кожи. При поцелуе работают около 30 из 57 мышц лица. Обычно же они действуют только в процессе жевания или разговора. Работа мышц улучшает кровоснабжение, повышает упругость кожи и способствует сглаживанию морщин. Также поцелуи активно сжигают калории. Только на поцелуй в щеку уходит 5 калорий, а при страстном минутном «французском» поцелуе теряются 26.



Поцелуи могут избавить от стресса. Научно доказано, что они тормозят образование гормонов глюкокортикоидов, которые и вызывают у человека чувство тревоги, повышают давление и плохо влияют на сон. Чтобы почувствовать себя лучше, достаточно трех поцелуев по 20 секунд в день. Во время поцелуя у человека вырабатывается вещество, действующее в 200 раз сильнее, чем морфий. Именно оно и отвечает за чувство счастья, которое возникает в ходе поцелуя. По статистике, с закрытыми глазами целуются около 66%. При этом 65% целующихся наклоняют голову вправо. Ученые выяснили, что привычка наклонять голову в определенную сторону формируется во время внутриутробного развития.

