Все под контролем: как не потратить в праздники слишком много?

Поездка на каникулы, десятки (а то и сотня) подарков, наряд, макияж, еда для новогоднего стола... Сказать, что праздничные счета ощутимо «бьют по карману» — не сказать ничего! Обойтись совсем малой кровью не получится, а вот спастись и потратить в разы меньше — вполне реально.

#1. Главное правило разумной экономии — планирование. Заранее (это ключевое слово!) составьте список всех предполагаемых расходов: от меньшего (упаковочная бумага) к большому (поездка заграницу). Это поможет а) оценить масштаб бедствия; б) реально контролировать праздничный бюджет. Помните, что легкомысленные импульсивные покупки — самые бесполезные, затратные и, по факту, бездушные. #2. Обозначьте рамки. Поставьте для расходов максимальную планку, за которую вы ни при каких условиях, не должны заходить. Крайняя мера для транжир (вы же хорошо себя знаете!) — снять необходимую сумму наличными и дать себе зарок — к карте для оплаты подарков не притрагиваться. #3. Не ждите до последнего. Главная ошибка, которая всегда (абсолютно всегда!) приводит к завышенным расходам — откладывать праздничные покупки на последний момент. Во-первых, чем ближе дата — тем выше цены. И это закон торговли. Во-вторых, оценить общий объем всех трат в шопинг-агонии невероятно тяжело — вы только и надеетесь, как бы чего и кого не забыть. Читаете эти строки? Купите уже сегодня что-нибудь нужное и важное.

#4. Сыграйте в секретного Санту. «Лучше один сытый, чем два полуголодных». Если у вас большая семья или много друзей, которых необходимо поздравить — предложите всем более практичный и, вместе с тем, веселый способ сделать друг другу приятно. Соберитесь компанией перед праздниками, заранее определите бюджет подарка, сделайте маленькие записки с именами всех присутствующих, а затем, по очереди, с закрытыми глазами вытяните каждый по одной. Только никому не показывайте и не говорите! Таким образом, вместо «проходных» сюрпризов у вас будет возможность сделать и получить один по-настоящему ценный и очень личный новогодний подарок. #5. Делайте покупки онлайн. В крупных торговых центрах и супермаркетах в рождественскую пору есть риск «спустить» целое состояние. Специальные акции и предложения, особые праздничные зоны — вероятность совершить импульсивную покупку в реальной жизни, гораздо выше, чем в виртуальной. Плюс, стоимость на многие товары в Интернете бывает значительно дешевле — не поленитесь проверить ценники. #6. Ведите учет покупок. Запишите: что, кому и за какую сумму приобрели. Доказано экономистами: подсчет расходов помогает потратить в среднем в 2,8 раза меньше денег.