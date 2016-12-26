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Отношения

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26 декабря 2016

Все под контролем: как не потратить в праздники слишком много?

Девять советов для предновогодней лихорадки, которые помогут сохранить персональный и семейный бюджет

Поездка на каникулы, десятки (а то и сотня) подарков, наряд, макияж, еда для новогоднего стола... Сказать, что праздничные счета ощутимо «бьют по карману» — не сказать ничего! Обойтись совсем малой кровью не получится, а вот спастись и потратить в разы меньше — вполне реально.

как не потратить в праздники слишком много

#1. Главное правило разумной экономии — планирование. Заранее (это ключевое слово!) составьте список всех предполагаемых расходов: от меньшего (упаковочная бумага) к большому (поездка заграницу). Это поможет а) оценить масштаб бедствия; б) реально контролировать праздничный бюджет. Помните, что легкомысленные импульсивные покупки — самые бесполезные, затратные и, по факту, бездушные.

#2. Обозначьте рамки. Поставьте для расходов максимальную планку, за которую вы ни при каких условиях, не должны заходить. Крайняя мера для транжир (вы же хорошо себя знаете!) — снять необходимую сумму наличными и дать себе зарок — к карте для оплаты подарков не притрагиваться.

#3. Не ждите до последнего. Главная ошибка, которая всегда (абсолютно всегда!) приводит к завышенным расходам — откладывать праздничные покупки на последний момент. Во-первых, чем ближе дата — тем выше цены. И это закон торговли. Во-вторых, оценить общий объем всех трат в шопинг-агонии невероятно тяжело — вы только и надеетесь, как бы чего и кого не забыть. Читаете эти строки? Купите уже сегодня что-нибудь нужное и важное.

Все под контролем: как не потратить в праздники слишком много?

#4. Сыграйте в секретного Санту. «Лучше один сытый, чем два полуголодных». Если у вас большая семья или много друзей, которых необходимо поздравить — предложите всем более практичный и, вместе с тем, веселый способ сделать друг другу приятно. Соберитесь компанией перед праздниками, заранее определите бюджет подарка, сделайте маленькие записки с именами всех присутствующих, а затем, по очереди, с закрытыми глазами вытяните каждый по одной. Только никому не показывайте и не говорите! Таким образом, вместо «проходных» сюрпризов у вас будет возможность сделать и получить один по-настоящему ценный и очень личный новогодний подарок.

#5. Делайте покупки онлайн. В крупных торговых центрах и супермаркетах в рождественскую пору есть риск «спустить» целое состояние. Специальные акции и предложения, особые праздничные зоны — вероятность совершить импульсивную покупку в реальной жизни, гораздо выше, чем в виртуальной. Плюс, стоимость на многие товары в Интернете бывает значительно дешевле — не поленитесь проверить ценники.

#6. Ведите учет покупок. Запишите: что, кому и за какую сумму приобрели. Доказано экономистами: подсчет расходов помогает потратить в среднем в 2,8 раза меньше денег.

как не потратить в праздники слишком много

#7. Начните экономить заранее. Совет запоздалый, но, наверняка, пригодится вам в будущем (скажем, в преддверии не менее затратного 8 марта). Начните откладывать средства за пару месяцев до даты, тогда и беспокоиться о сильном ударе по семейному бюджету совсем не придется и можно просто наслаждаться моментом.

#8. Используйте соцсети. Вместо праздных лайков на Facebook и селфи в колпаке Санты в инстаграме впервые в жизни используйте соцсети с пользой для кошелька. Большинство ваших любимых ритейлеров, онлайн-бутиков и бьюти-корнеров предлагают особые скидки и условия для покупок по средствам соцсетей — изучайте и подписывайтесь на их аккаунты.

#9. Будьте креативнее. Выражение: «Важен не подарок, а внимание» отлично подходит к такому душевному празднику «из детства» как Новый год. Подумайте над тем, чтобы сделать знакомому вам человеку очень персональный сюрприз, который отражал бы его характер, перекликался со сферой интересов или увлечениями — он должен носить отпечаток конкретной личности, а не быть универсальной пустышкой для «галочки». Поверьте, в таком случае его цена уйдет на десятый план.

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