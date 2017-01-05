Рабочий класс: карьера и деньги в 2017 году

КРЫСА

Финансовое положение серьезно беспокоит вас не первый год, но в 2017-ом ситуация, наконец, наладится. Вы сможете вздохнуть с облегчением. Если последние несколько лет вы занимались в основном любовными делами и семьей, настал черед работы. Чтобы в карьере случились подвижки, необходимо оставить в стороне прошлое и сосредоточиться на настоящем. С приходом весны перед вами открывается сразу несколько перспективных вариантов, чтобы не возникло путаницы, не капризничайте и не спешите.

БЫК

Усилия прошлых лет принесут достойные плоды. И хотя Быку придется хорошенько попотеть для достижения своих целей, грандиозный результат того стоит. Вы будете чувствовать себя настолько уверенно на работе, что невольно вызовете болезненные уколы зависти даже у тех людей, которые до этого триумфального момента искренне радовались вашим успехам. На фоне карьерного взлета не забывайте о семье. У вас появится возможность залечить открытые раны и решить проблемы, возникшие в прошлом году. Будьте осторожны с тратами, особенно в августе.

ТИГР

Если вы уже давно ждете подвижек в карьере, научитесь работать в команде — хотя вы и предпочитаете позицию лидера придется разделить свои полномочия. А если всерьез раздумываете о смене деятельности (Тигры не выносят однообразия), ближе к лету для этого наступит подходящий момент. Как бы то ни было, любые изменения приятным образом повлияют на ваши доходы.

КРОЛИК

Сколько раз в жизни вам говорили — сначала думай, а потом делай. Но импульсивный Кролик всегда поступает по-своему. В 2017 году придется научиться себя контролировать. Сдержанность в поступках и в высказываниях поможет приблизиться к заветным целям и финансовой независимости. Благодаря проявленному терпению вы получите новый позитивный опыт и ожидаемую экономическую стабильность.

ДРАКОН

Удача и стресс — два слова, которые сделают ваш год. Вы обзаведетесь надежным союзником в первые месяцы года — этот партнер станет основополагающим элементом успеха. У вас есть здоровые амбиции, и это позволит подняться по служебной лестнице. Мечты будут реализовываться постепенно — проявите терпение и получите желаемое, но ближе к концу года. Что касается стресса — этот аспект необходимо жестко контролировать. Попробуйте расширить количество источников дохода. Не сидите дома — путешествуйте.

ЗМЕЯ

Вы, наконец, сможете заняться тем, что вам действительно по душе. Будьте внимательны к тем возможностям, которые перед вами открываются, и не теряйте время, пока завистливый коллега не увел их у вас из под носа. С точки зрения экономики — сможете позволить себе спонтанные расходы и, возможно, даже некоторые причуды, которые сделают вас счастливее.

ЛОШАДЬ

Огонь — ключевой элемент года Петуха — даст Лошади силы, необходимые для решения многочисленных дилемм, которые возникнут в ходе двенадцати месяцев. Не переживайте, с серьезными проблемами вы не столкнетесь. Это год размышлений, не действий. Общая атмосфера спокойствия отразится и на работе, в сфере ваших профессиональных интересов грядет некоторая «турбулентность», но вас эта встряска не коснется, а вот многих коллег могут уволить. Впрочем, вы не будете долго горевать по этому поводу — освободившиеся позиции способствуют в будущем карьерному росту. Возьмите на карандаш расходы — в 2017 году следует быть экономной. Помните, что многим запланированным покупкам можно найти более приемлемую по цене альтернативу, стоит только потратить чуть больше времени на поиски подходящего варианта.

КОЗА

Негативная энергия 2016 года будет преследовать Козу и в начале «семнадцатого» — затаитесь и не делайте поспешных выводов, скоро она исчезнет. Год Петуха благоприятный для завершения давних проектов, которые уже успели вам порядком надоесть. На работе вы можете пострадать из-за спонтанной реорганизации компании — оставайтесь сильной, докажите свою значимость и не пострадаете. Проблемы и навалившийся стресс может стать причиной ухудшения здоровья. Будьте эгоистичнее и любите себя.

ОБЕЗЬЯНА

Чтобы достичь целей, необходимо приложить немало усилий и проявить самоотверженность. Вы должны быть ответственным человеком, и выполнить все поставленные задачи, чтобы завоевать доверие босса. Огненный Петух обещает серьезные профессиональные подвижки летом. Разве не этих изменений вы так ждали, хотя и побаивались? Последние три месяца года выдадутся очень загруженными — заручитесь поддержкой коллег. Денег в 2017 году заметно прибавится, но не из-за солидной зарплаты, а благодаря финансовой поддержке близкого вам состоятельного человека.

ПЕТУХ

Шанс, который выпадает раз в 12 лет, упускать нельзя. Это ваш год — загадывайте желания хоть каждый день и не бойтесь просить у судьбы намного больше, чем изначально рассчитывали. Стремитесь к максимуму! В профессиональной сфере будет немало проблем, и хотя все они решаться с выгодой для вас, извлеките из них урок на будущее. На работе не забывайте о том, что вы не одни и научитесь доверять тем, кто трудится с вами рядом. Ключ к успеху — стать более терпеливым. Это хороший год для вложения средств.

СОБАКА

Последнее время в отношении денег вы были настроены довольно пессимистично, и, к сожалению, многие неутешительные прогнозы оправдались. Чтобы выкарабкаться из этой экономической ямы, вам нужен хороший спутник — вы нуждаетесь в нем как никогда. Избегайте ненужных конфликтов и сплетен, не следует тратить на них свою энергию — рабочие склоки будут иметь для вас негативные последствия.

КАБАН