Самые опасные профессии в мире

Те, кто трудятся в офисах, могут сколько угодно считать, что их жизнь не сложилась и что они страшно рискуют, когда микроволновка плохо греет обед. Но все познается в сравнении. ELLE выбрал несколько профессий, представители которых даже не поймут, на что жалуются офисные работники.

Пожарные

Риск в этом деле связан не только с огнем, ожогами, угроза быть погребенным под упавшим перекрытием и т.д. Как бы ни защищала форма, маски и каски, нельзя исключать отравления всякими химическими веществами и, конечно же, последствия стресса. При этом ремесло пожарных — одно из наиболее династических: есть семьи, где это занятие выбирают пять и даже больше поколений подряд.

Дрессировщик

Не уверены, что это повод для гордости, но работа дрессировщика включена в Книгу рекордов Гиннесса как одна из наиболее рискованных. Одно неверное движение, неверный тон голоса чреваты серьезными последствиями. Укротитель — одновременно босс, психолог, друг животного, с которым он занимается, и должен быть всегда начеку. Расслабляться — слишком большая роскошь, непозволительная для профессионалов.

Шахтеры

Когда-то давно, спускаясь под почву, эти смелые люди брали с собой птицу в клетке. Канарейки, оказывается, чувствуют метан, его присутствие в воздухе. Если метан слишком ощутим, птичка замолкала, что значило — опасность. С тех пор канареек заменили газоанализаторы, но менее рискованной работа не стала. С собой нельзя брать ничего, что спровоцирует неожиданную вспышку, даже фотоаппарат. Работают мужчины (до 1966 года в России отбойный молоток держали в руках и женщины) по шесть часов, едят там же, в забое. Все это не только опасно, но и вредно для здоровья, поэтому они рано выходят на пенсию.

Лесорубы

Президент Джордж Вашингтон назвал дровосеков щитом страны. Он имел в виду, что труд этих людей дает Америке возможность строить корабли и дома. Два века спустя издание Wall Street Journal включает лесорубов в ТОП-5 неблагодарных профессий. За двести лет ничего особенно не изменилось: высокий риск сохраняется, инструментарий тоже. Настоящий профи должен обходиться веревкой, пилой и прибором для определения направления ветра. И быть внимательным. Дерево способно не просто придавить — вариантов быть покалеченным множество. Спиленный ствол, падая, при ударе верхушкой о землю подскакивает на 2-3 метра противоположным концом. Не успел отойти — получаешь сильнейший удар (сами работники называют его «апперкот»), от которого, если что, и не встанешь. Ствол, срубленный на пересеченной, неровной местности, может покатиться, сбивая все на своем пути. Опасность представляют и мертвые ветви, осыпающиеся сверху. А есть еще и пилы, которые, стоит оступиться, превращаются в страшное оружие.

Промышленный альпинист, мойщик стекол в небоскребах

Трос, доска, набор инструментов — все, что есть у человека, работающего на высоте. Для того, чтобы заставить себя каждый раз отрываться от земли, нужно не бояться высоты, быть уверенным в качестве страховки и знать про капризы погоды. Впрочем, и в этом ремесле есть те, которым повезло меньше остальных. В Дубае мойкой окон, кроме мужчин со страховкой, занимаются смельчаки, выходящие на подоконники высотных зданий, как говорится, на авось. Это, как правило, мигранты, у которых нет выбора. Цепкость пальцев, швабра и надежда, что все обойдется, — так работают эти люди.

Минеры

Их задача — обезвреживать мины и бомбы. И техника здесь, как ни странно, дает меньше гарантий, чем собственные руки. По статистике, современные приборы для разминирования — это 80% надежности, тогда как ручной труд — почти 100%, а если быть точным, то 99,6%. Разница в полпроцента крайне важна, она как раз и превращает это дело в реально опасное. Минер ошибается один раз — это правило по-прежнему актуально.

Полицейские, военные