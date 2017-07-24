Как обустроить рабочее место

Не имеет значения, офисный вы работник или фрилансер, работающий из дома, очень важно, чтобы рабочее место было организовано максимально эффективно и комфортно, ведь за ним вы проводите большую часть своей жизни. Считается, что уютное рабочее место — залог продуктивности и хорошего настроения. И правда: от того, в какой цвет покрашены стены вашего офиса и как расставлены аксессуары на столе, часто зависит очень многое. ELLE — о том, как организовать уютное рабочее место в офисе.

Организация рабочего места — наука непростая, но исключительно важная для создания оптимальной рабочей атмосферы. От правильно выбранного цвета стен до идеальной мягкости стула, от приятной свечки в углу стола или рамки для фотографии с любимым узором до определенной формы post-it наклеек — каждая деталь на рабочем месте имеет значение. Например, считается, что светлые теплые цвета сопутствуют продуктивности, в то время как яркие и пестрые снижают концентрацию внимания почти наполовину. Стул должен быть мягким или с подушкой, также важны подлокотники, которые дают отдыхать рукам и расслабляют спину.

Для организации рабочего места важна каждая мелочь, поэтому к выбору аксессуаров для офисного стола тоже нужно подходить основательно, уделив нужное время выбору ручек и карандашей, подставки для бумаг и других принадлежностей.

Порядок

Основа организации рабочего места — в соблюдении порядка на столе. Если стол не будет постоянно завален бумагами, под которыми потеряны ручки, степлер, мобильный телефон, и на нем не будет днями копиться грязная посуда, многих минут фрустрации и стресса можно легко избежать. Считается, что у тех, кто ежедневно следит за порядком на своем рабочем месте, и производительность труда высокая.

Шумы

Часто посторонние шумы или просто общий офисный гул могут нарушить концентрацию и замедлить рабочий процесс. Если полная шумоизоляция в офисе невозможна (например, в открытых пространствах), можно использовать несколько маскирующих шумы элементов, переключающих внимание: например, пышное вечнозеленое растение на рабочем столе или пробковая доска с фотографиями или сувенирами — они способны хоть на немного блокировать посторонний шум. Другим способом станет использование вентилятора с монотонным «белым шумом». Многим также помогают шумоизолирующие наушники.

Температура

Для концентрации и продуктивности в течение рабочего дня очень важно, какая температура должна быть на рабочем месте. Вот почему в жаркий летний день в офисе без кондиционера так легко работается в первой половине дня, а после обеда часы на работе кажутся изнурительными. В проветриваемом и кондиционируемом помещении следует завести на рабочем месте часы с термометром и стараться держать температуру на отметке в 22 градуса по Цельсию. Именно такая температура считается наиболее комфортным режимом для продуктивной работы.

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