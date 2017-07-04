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    Любовь и секс, психология отношений в семье, секреты успешной карьеры и высокой самооценки - узнавайте больше о себе и своих близких.

    04 июля 2017

    Город возможностей: самые интересные летние курсы и мастер-классы в Москве

    Программы самообразования для самых любопытных  

    В этом году у московского лета свои планы — погода явно не располагает к отдыху на городских пляжах. И чтобы не провести его согласно зимней схеме — с едой и сериалами, — предлагаем вам заняться самообразованием. ELLE нашел самые интересные воркшопы и курсы в столице, которые стоят вашего внимания.

    Курс в Gogol School

    Gogogl SchoolФОТОGogogl School

    Театральная лаборатория, созданная актерами и режиссерами самого обсуждаемого театра России «Гоголь-центра», предлагает каждому, кто хочет выйти из зоны комфорта, заглянуть на один из курсов в Gogol School. Как говорят сами создатели, у них нет цели подготовить студентов к работе в театре, это скорее 4-недельный челлендж, после которого вы лучше узнаете самого себя, а ваша жизнь разделится на «до» и «после». Чтобы попасть на один из курсов — пластики, актерской игры, драматургии или режиссуры, — нужно пройти собеседование. Все подробности на сайте школы.

    Лекции журфака МГУ

    Парк Горького

    В этом году факультет журналистики МГУ в четвертый раз запускает курс открытых лекций в парке Горького. Раз в две недели в летнем кинотеатре «Пионер» все желающие смогут послушать настоящих профессионалов в сфере журналистики, которые посвятят вас в особенности одной из самых популярных профессий и помогут понять принципы работы современных медиа.

    Fashion-бизнес в соцсетях

    Курсы smm

    Форум модной индустрии Be in open запускает курс продвижения fashion-бизнеса в соцсетях. Это ‪4 дня‬ интенсивных мастер-классов, после которых вы научитесь создавать интересный контент в социальных сетях, запускать эффективные рекламные кампании и привлекать правильную аудиторию.

    Стоимость курса: 10 тысяч рублей.

    Курс по продвижению в соцсетях

    Belong Agency
    Belong Agency

    Образовательный SMM-курс молодого агентства рекомендательного маркетинга Belong Agency обещает за 8 занятий научить вас создавать привлекательный и эффективный контент в соцсетях, чувствовать аудиторию и правильно общаться с лидерами мнений. Лекции читают создатели агентства — действующие SMM-специалисты, а также приглашенные спикеры. Подробности на сайте агентства.

    Стоимость курса: 22 тысячи рублей.

    Программы развития в The Orator club

    The Orator club
    The Orator club

    Клуб существует уже около 6 лет, и его создатели без лишней скромности заявляют о своих достижениях, называя себя «креативными, амбициозными и красноречивыми». Программы развития можно выбрать на сайте, тут вам и «Риторика», и «Внешний вид делового человека», и «Техника речи». Стоят курсы с загадочным и в то же время интригующим описанием немало (от 50 и до 150 тысяч рублей), но и спикеры у них достойные. Вот, например, Ирина Хакамада, Юрий Кобаладзе, Александр Завьялов и другие. Продолжительность курсов от двух недель до трех месяцев.

    Интенсивный курс кинорежиссуры

    Режиссерский интенсив

    14-дневный курс Московской школы нового кино рассказывает о современном киноязыке и режиссуре, подготавливает к съемкам кино и помогает обрести индивидуальное зрение. Вы научитесь понимать природу визуального и обретете общее представление о том, как устроено кино.

    Стоимость курса: 30 тысяч рублей.

    Курс «Стилист — это профессия»

    School GoshФОТО@school_gosh

    В School Gosh помимо опыта вы приобретаете еще и полезные знакомства, так что с любого курса этой школы уйдете с багажом знаний и модных друзей. Начать советуем с курса по стилю, который стартует ‪10 июля‬. Вы узнаете, какое место занимает мода в России сегодня, как взаимодействовать с брендами и правильно позиционировать себя в соцсетях, что нужно знать о модной съемке, подробно рассмотрите задачи и функции стилиста — и это еще не все. Подробности на сайте.

    Стоимость курса: 39 тысяч рублей.

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