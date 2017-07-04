Город возможностей: самые интересные летние курсы и мастер-классы в Москве

В этом году у московского лета свои планы — погода явно не располагает к отдыху на городских пляжах. И чтобы не провести его согласно зимней схеме — с едой и сериалами, — предлагаем вам заняться самообразованием. ELLE нашел самые интересные воркшопы и курсы в столице, которые стоят вашего внимания.

Курс в Gogol School

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Театральная лаборатория, созданная актерами и режиссерами самого обсуждаемого театра России «Гоголь-центра», предлагает каждому, кто хочет выйти из зоны комфорта, заглянуть на один из курсов в Gogol School. Как говорят сами создатели, у них нет цели подготовить студентов к работе в театре, это скорее 4-недельный челлендж, после которого вы лучше узнаете самого себя, а ваша жизнь разделится на «до» и «после». Чтобы попасть на один из курсов — пластики, актерской игры, драматургии или режиссуры, — нужно пройти собеседование. Все подробности на сайте школы.

Лекции журфака МГУ

В этом году факультет журналистики МГУ в четвертый раз запускает курс открытых лекций в парке Горького. Раз в две недели в летнем кинотеатре «Пионер» все желающие смогут послушать настоящих профессионалов в сфере журналистики, которые посвятят вас в особенности одной из самых популярных профессий и помогут понять принципы работы современных медиа.

Fashion-бизнес в соцсетях

Форум модной индустрии Be in open запускает курс продвижения fashion-бизнеса в соцсетях. Это ‪4 дня‬ интенсивных мастер-классов, после которых вы научитесь создавать интересный контент в социальных сетях, запускать эффективные рекламные кампании и привлекать правильную аудиторию. Стоимость курса: 10 тысяч рублей.

Курс по продвижению в соцсетях

Образовательный SMM-курс молодого агентства рекомендательного маркетинга Belong Agency обещает за 8 занятий научить вас создавать привлекательный и эффективный контент в соцсетях, чувствовать аудиторию и правильно общаться с лидерами мнений. Лекции читают создатели агентства — действующие SMM-специалисты, а также приглашенные спикеры. Подробности на сайте агентства. Стоимость курса: 22 тысячи рублей.

Программы развития в The Orator club

Клуб существует уже около 6 лет, и его создатели без лишней скромности заявляют о своих достижениях, называя себя «креативными, амбициозными и красноречивыми». Программы развития можно выбрать на сайте, тут вам и «Риторика», и «Внешний вид делового человека», и «Техника речи». Стоят курсы с загадочным и в то же время интригующим описанием немало (от 50 и до 150 тысяч рублей), но и спикеры у них достойные. Вот, например, Ирина Хакамада, Юрий Кобаладзе, Александр Завьялов и другие. Продолжительность курсов от двух недель до трех месяцев.

Интенсивный курс кинорежиссуры

14-дневный курс Московской школы нового кино рассказывает о современном киноязыке и режиссуре, подготавливает к съемкам кино и помогает обрести индивидуальное зрение. Вы научитесь понимать природу визуального и обретете общее представление о том, как устроено кино. Стоимость курса: 30 тысяч рублей.

Курс «Стилист — это профессия»

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