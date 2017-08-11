Глупые ошибки с деньгами, которые мешают разбогатеть

Если подобный вопрос ставит вас в тупик или просто никогда не приходил в голову — вы «финансовый разгильдяй», который ежедневно рискует содержимым своего кошелька и, что называется, безбедным существованием. В этом уверен канадский предприниматель Кевин О'Лири, миллионер, «акула» банковского сектора и звезда северо-американского ТВ. По легенде еще ребенком он откладывал «по чуть-чуть» от каждого доллара, который получал. Это помогло Кевину сформировать особое отношение к деньгам и определить три самые распространенные обывательские ошибки.

Ошибка #1. Незнание ежемесячных расходов

Начнем с вопроса, который мы задали в самом начале. Назовите сумму, которая включает все ваши расходы за последние 30 дней. «Я был искренне удивлен, но большинство людей совершенно не знает, во сколько им обходится собственная жизнь. И это совершенно не зависит от того, состоит ли человек в браке, воспитывает детей или «сидит на шее» у родителей», — разводит руками О'Лири. И уточняет: «Такой человек находится в постоянной опасности!» Путь к достатку начинается с подробного расчета трат. Записывайте все! Доход, привычки, непредвиденные расходы... В идеале, прожить в режиме чуткого контроля 90 дней и, оценив размах бедствия, грамотно спланировать бюджет. Миллионер настаивает: делайте это именно на бумаге и от руки, а не с помощью специального приложения или записей на компьютере. Так вы станете более осознанно и внимательно относиться к собственным средствам.

Ошибка #2. Тратить больше, чем зарабатываешь

Как это возможно? Если «больше» — нет физически! «Не зная точно сколько вы зарабатываете, а сколько при этом тратите, вы держите свои деньги в замороженном состоянии, — объясняет коуч. — И если все хорошенько подсчитаете, заметите, что расходуете больше, чем можете себе позволить». Решение одно: затянуть пояс и проявить финансовую дисциплину. Другими словами, тратить меньше и экономить больше. Скорректируйте свой образ жизни, поскольку перерасход обычно проявляется как задолженность по кредитным карточкам (и кредитам вообще).

Ошибка #3. Тратить деньги потому, что «хочется», а не потому, что буду использовать

«Напрасно женщин считают главными транжирами. В отношении расходов под грифом «хочу», и женщины, и мужчины одинаково расточительны, — говорит Кевин О'Лири. — Особенно это касается одежды. Чаще всего люди покупают вещи просто потому, что они им нравятся, а потом 80% времени носят +/- одно и тоже. Посчитайте, сколько таких «желанных приобретений» висит в вашем шкафу?» Решение — выбирать одежду высокого качества, придерживаясь определенного стиля, чтобы вещи можно было легко комбинировать между собой, а не докупать каждый раз нужные брюки, туфли и блузку.

Ошибка #4. Трата денег — это счастье