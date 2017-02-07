Be My Valentine: 10 идей, как устроить романтический сюрприз

Близится самый романтичный день в году — ‪14 февраля‬, еще один повод порадовать своего мужчину и напомнить ему о своих чувствах. Банальные валентинки, кружки с сердечками и прочая популярная атрибутика праздника всем уже наскучила. Самое время воплотить в жизнь безумные романтические идеи. Мы собрали десять сюрпризов, которые удивят и порадуют вашу вторую половину.

Спрячьте любовные записки в офисе

В этом году ‪14 февраля‬ выпадает на вторник, а значит, весь день он (она) проведет в своем офисе. Праздничное настроение обеспечат заранее спрятанные валентинки. Попросите коллегу вашего возлюбленного помочь вам. Попросите заранее спрятать записки под ноутбуком, в ящике, кружке и документах вашего мужчины (девушки). Не забудьте положить валентинки в карман его куртки и рюкзака. Если он (она) немного гик, зашифруйте любовные признания QR-кодами.

Проведите ночь в новом месте

Если вы давно живете вместе, самый лучший способ освежить чувства — провести ночь где-нибудь, где вы еще не были. В будний день отправиться в путешествие едва ли получится, а вот провести ночь в красивых апартаментах с видом на город — легко. Забронируйте на AirBnb мансарду в центре города, художественный лофт или квартиру с панорамными окнами на последнем этаже высотки. Пришлите любимому адрес с просьбой забрать вас вечером оттуда и проведите незабываемую ночь.

Помогите с бытовыми делами

Забота — лучшее поздравление. Помогите вашему партнеру решить бытовые проблемы, на которые у него не находится времени. Если автомобиль второй месяц стоит в гараже с открученным колесом, найдите мастера, который вернет его к жизни. Вместо автосалонов, на которые нужно дополнительно потратить время, вызовите мастера на онлайн-сервисе бытовых услуг YouDo.com. Договоритесь, что он проведет ремонт днем, а вечером можете продемонстрировать второй половине ключи и поехать вместе в любимый ресторан.

Приготовьте ужин как в ресторане

Найти ‪2-3 часа‬ на приготовление марокканского тажина после трудового дня кажется практически невозможным. Решить вопрос поможет шеф-повар на час, который приготовит ужин у вас дома и подаст блюда не хуже, чем в ресторане. Скажите своему мужчине, что дома совершенно нечего есть, в ресторан вам идти не хочется, и предложите перекусить чипсами. В это время повар на час как раз будет вынимать из духовки основное блюдо. Создать романтическую обстановку и восхитительный ужин, пока вы на работе, помогут помощники из сервиса «Рыба.Мясо.Два ножа» или того же ‪YouDo.com‬.

Подарите букет из фруктов

Букеты в подарок преподносят не только женщинам, но и мужчинам. Для них флористы составляют горизонтальные композиции, добавляют брутальные ель, папоротник и даже кактусы. Такие дерзкие букеты собирают в FunkFlowers. Если ваш мужчина к цветам в подарок относится резко негативно, подарите букет или коробку с экзотическими фруктами. Ароматные папайя, мангостин и клубника в феврале его приятно удивят.

Сделайте романтический ролик о вас

Не нужно постоянно просить его (ее) улыбнуться на камеру. Поиграйте в шпиона и установите несколько скрытых камер в квартире за пару недель до праздника. Камеры будут документировать вас искренних и настоящих. Потратьте несколько часов на просмотр видео, отберите самые трогательные и смешные моменты, наложите ваши любимые композиции и смонтируйте реальную love story о вашей жизни. Если изучать Abode Premier вам некогда, обратитесь за помощью в студию монтажа.

Доставьте любовное послание с помощью дрона

Мужчины любят технологические новинки. Попробуйте использовать в подготовке сюрприза дрона. Напишите любовное письмо, прикрепите его к «летающему помощнику» и отправьте записку прямо к офису возлюбленного. Такого признания в любви он точно не ожидает. Главное — не перепутать адресата.

Станцуйте для него в его любимом баре

Звучит безумно, но этот день как раз и создан для таких неожиданных романтических поступков. Пригласите своего мужчину отметить ‪14 февраля‬ в его любимом баре, договоритесь с местным диджеем поставить «вашу» мелодию в нужный момент и между бокалами горячительного исполните экспромтом веселый и зажигательный или, наоборот, медленный, соблазнительный танец.

Подарите комплект именных шелковых пижам для вас двоих

Именные кружки или парные брелоки оставьте в прошлом, заменив их практичной и приятной одеждой с индивидуальными надписями. От такого подарка двойная польза: отправляясь в кровать, он будет думать только о вас.

Настольная игра для двоих