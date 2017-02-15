За что ваш мужчина скажет вам спасибо

Полная версия
23 февраля – самое время сломать стереотип о том, что мужчины могут не особо заботиться о прическе и уж тем более не должны делать укладку самостоятельно. Аргументы и факты в пользу того, что набор стайлинговых средств станет приятным, полезным и модным подарком для бойфренда, приводит Константин Груздев, парикмахер-стилист и основатель барбершопа Mr.KG. А заодно дает мастер-классы по применению этих средств.
Принято думать, что мужские волосы сильно отличаются от женских, – отсюда и множество средств для волос с пометкой «только для мальчиков». На самом деле ярко выраженных отличий нет. Да, у мужчин волосы могут быть жирнее, так как их кожа толще, чем у женщин. Но это отличие скорее надо учитывать при выборе продуктов для ухода, а вот на укладку оно никак не влияет.
Все верно, отлично подойдут продукты унисекс. Правда, есть несколько нюансов. Например, мужчины всегда обращают внимание на упаковку – она не должна быть слишком яркой или уж тем более розовой. Второй важный фактор – быстрота использования продукта, так что его должно быть не просто легко, а суперлегко извлечь из флакона и нанести. Третий критерий – отдушка. Пусть она будет нейтральной и ни в коем случае не сладкой.
Мой личный стайлинговый минимум – всего три продукта. Первый и главный – гель. Он справедливо считается самым «мужским» укладочным средством – вспомнить хотя бы гладко зачесанные назад волосы знаменитых актеров от Гэри Купера и Кэри Гранта до Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта. Тем, у кого волосы тонкие, советую Nioxin Гель для текстуры и плотности, он сделает их более плотными, придаст текстуру и объем, которые продержатся весь день.
Моделирующий крем. Не стоит пугаться названия, совершать лишние движения и моделировать ничего не придется – крем все сделает сам: мгновенно распределится по волосам, разгладит их, придаст сияние и эластичность, а заодно предотвратит ломкость. Такой крем особенно рекомендую обладателям жестких непослушных волос.
Возможно, кому-то из мужчин это покажется странным, но я советую им не пренебрегать лаком для волос. Не надо думать, что баллончики с лаком выпускают исключительно для женщин. Современные лаки – не стройматериал для «бетонного забора» вместо челки, а высокотехнологичные формулы, которые сохраняют естественный вид и подвижность волос, но при этом отлично фиксируют прическу.
Все очень просто. Гель: выдавить около 3 см, распределить в ладонях и наносить разглаживающими движениями на влажные волосы подальше от корней – так вы обеспечите текстуру без эффекта грязных волос.
Каплю крема диаметром с 2-рублевую монету надо разогреть в ладонях и хаотичными движениями распределить по влажным волосам, точнее – по самым кончикам.
Лак распылить на сухие волосы и уложить прядями в разных направлениях, избегая проборов. Для сильной фиксации надо брызнуть с расстояния не менее 30 см на уже готовую прическу.
Лучшими материалами для здоровья волос считаются расчески из натуральных материалов – деревянные и роговые. Хотя сейчас выпускают отличные инструменты из качественного пластика и силикона. Выбор расчески зависит также от стрижки и стайлинговых средств. Зачесать волосы назад по моде актеров Золотого Голливуда 50-х можно гребнем или расческой с частыми зубьями. Укладку текстурных и «рваных» стрижек выполняют вообще без расчески, при помощи фена и пальцев.
Начните практику с обычной гладкой прически:
- вымойте голову;
- подсушите феном, укладывая волосы в нужном направлении;
- нанесите немного моделирующего крема на слегка влажные волосы и пригладьте расческой с частыми зубьями.
По текстурной укладке:
- подсушите волосы феном без использования расчески;
- распределите по концам волос мусс для объема;
- придайте прическе желаемую форму.
Готово!