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Beauty-гид

Как добиваться желаемого от своих волос каждый сезон

15 февраля 2017

За что ваш мужчина скажет вам спасибо

23 февраля – самое время сломать стереотип о том, что мужчины могут не особо заботиться о прическе и уж тем более не должны делать укладку самостоятельно. Аргументы и факты в пользу того, что набор стайлинговых средств станет приятным, полезным и модным подарком для бойфренда, приводит Константин Груздев, парикмахер-стилист и основатель барбершопа Mr.KG. А заодно дает мастер-классы по применению этих средств.

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УЖЕ ДОКАЗАНО, ЧТО МУЖСКАЯ КОЖА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЖЕНСКОЙ, ПОЭТОМУ ЕЙ НУЖНЫ ОСОБЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА. С ВОЛОСАМИ ТА ЖЕ ИСТОРИЯ?

Принято думать, что мужские волосы сильно отличаются от женских, – отсюда и множество средств для волос с пометкой «только для мальчиков». На самом деле ярко выраженных отличий нет. Да, у мужчин волосы могут быть жирнее, так как их кожа толще, чем у женщин. Но это отличие скорее надо учитывать при выборе продуктов для ухода, а вот на укладку оно никак не влияет.

ТО ЕСТЬ, ЕСЛИ ДЕВУШКА РЕШИЛА ПОДАРИТЬ МОЛОДОМУ ЧЕЛОВЕКУ НАБОР СТАЙЛИНГОВЫХ СРЕДСТВ, ТО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСКАТЬ «ЧИСТО МУЖСКИЕ» ФЛАКОНЫ?

Все верно, отлично подойдут продукты унисекс. Правда, есть несколько нюансов. Например, мужчины всегда обращают внимание на упаковку – она не должна быть слишком яркой или уж тем более розовой. Второй важный фактор – быстрота использования продукта, так что его должно быть не просто легко, а суперлегко извлечь из флакона и нанести. Третий критерий – отдушка. Пусть она будет нейтральной и ни в коем случае не сладкой.

КАКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УКЛАДКИ ПРИГОДЯТСЯ КАЖДОМУ МУЖЧИНЕ?

Мой личный стайлинговый минимум – всего три продукта. Первый и главный – гель. Он справедливо считается самым «мужским» укладочным средством – вспомнить хотя бы гладко зачесанные назад волосы знаменитых актеров от Гэри Купера и Кэри Гранта до Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта. Тем, у кого волосы тонкие, советую Nioxin Гель для текстуры и плотности, он сделает их более плотными, придаст текстуру и объем, которые продержатся весь день.

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А ВТОРОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ?

Моделирующий крем. Не стоит пугаться названия, совершать лишние движения и моделировать ничего не придется – крем все сделает сам: мгновенно распределится по волосам, разгладит их, придаст сияние и эластичность, а заодно предотвратит ломкость. Такой крем особенно рекомендую обладателям жестких непослушных волос.

И, НАКОНЕЦ, ТРЕТЬЕ СРЕДСТВО-МАСТХЭВ – ЭТО…

Возможно, кому-то из мужчин это покажется странным, но я советую им не пренебрегать лаком для волос. Не надо думать, что баллончики с лаком выпускают исключительно для женщин. Современные лаки – не стройматериал для «бетонного забора» вместо челки, а высокотехнологичные формулы, которые сохраняют естественный вид и подвижность волос, но при этом отлично фиксируют прическу.

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ОБЫЧНО МУЖЧИНЫ ВПАДАЮТ В ПАНИКУ ПРИ ВИДЕ ДАЖЕ САМОЙ ПРОСТОЙ КОСМЕТИКИ ДЛЯ ВОЛОС. РАССКАЖИТЕ, КАК ВСЕМИ ЭТИМИ СРЕДСТВАМИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ?

Все очень просто. Гель: выдавить около 3 см, распределить в ладонях и наносить разглаживающими движениями на влажные волосы подальше от корней – так вы обеспечите текстуру без эффекта грязных волос.

Каплю крема диаметром с 2-рублевую монету надо разогреть в ладонях и хаотичными движениями распределить по влажным волосам, точнее – по самым кончикам.

Лак распылить на сухие волосы и уложить прядями в разных направлениях, избегая проборов. Для сильной фиксации надо брызнуть с расстояния не менее 30 см на уже готовую прическу.

ТАКЖЕ ПРИ УКЛАДКЕ ВАЖНА «ПРАВИЛЬНАЯ» РАСЧЕСКА. ПОСОВЕТУЙТЕ, КАК ЕЕ ВЫБРАТЬ?

Лучшими материалами для здоровья волос считаются расчески из натуральных материалов – деревянные и роговые. Хотя сейчас выпускают отличные инструменты из качественного пластика и силикона. Выбор расчески зависит также от стрижки и стайлинговых средств. Зачесать волосы назад по моде актеров Золотого Голливуда 50-х можно гребнем или расческой с частыми зубьями. Укладку текстурных и «рваных» стрижек выполняют вообще без расчески, при помощи фена и пальцев.

ЕСЛИ МУЖЧИНА НИ РАЗУ В ЖИЗНИ НЕ ДЕЛАЛ УКЛАДКУ САМОСТОЯТЕЛЬНО, НО ОЧЕНЬ ХОЧЕТ НАУЧИТЬСЯ, С ЧЕГО НАДО НАЧАТЬ?

Начните практику с обычной гладкой прически:

- вымойте голову;

- подсушите феном, укладывая волосы в нужном направлении;

- нанесите немного моделирующего крема на слегка влажные волосы и пригладьте расческой с частыми зубьями.

А БОЛЕЕ ПРОДВИНУТЫМ СТАЙЛИНГ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ КАКОЙ МАСТЕР-КЛАСС МОЖЕТЕ ДАТЬ?

По текстурной укладке:

- подсушите волосы феном без использования расчески;

- распределите по концам волос мусс для объема;

- придайте прическе желаемую форму.

Готово!

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