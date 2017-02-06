Липа Тетерич: «5 важных вещей, которые необходимо знать всем»

С возрастным истончением волос можно бороться

Не стоит думать, что проблема истончения волос касается только женщин преклонного возраста. По последним научным данным, процессы старения в организме начинаются уже в 20 лет. И если я сравню состояние своих волос, например, в 17 лет и сейчас, то разница будет заметна. Конечно, хотелось бы, чтобы с возрастом я становилась тоньше, а волосы толще (смеется). Но они действительно слегка истончаются, и я собираюсь с этим бороться. Для возвращения волосам плотности, густоты и эластичности эксперты Nioxin предложили мне целую программу. Это не значит, что день и ночь мне придется просиживать в салоне или в ванной с долгоиграющими обертываниями, масками и так далее. У меня нет на все это времени. Поэтому я просто поменяю средства ежедневного ухода за волосами на 3-ступенчатую систему Nioxin .Обычно я мою волосы шампунем дважды, чтобы полностью устранить укладочные средства. Но шампунь и кондиционер из 3-ступенчатой системы надо нанести всего один раз и смыть через минуту. А маску-пенку с антиоксидантами , которая воздействует на кожу головы, вообще не надо смывать. Думаю, к лету у меня есть все шансы превратиться в Рапунцель.

Сбалансированное питание – залог здоровья волос

Для здоровья волос просто необходимо правильное питание – продукты, богатые ненасыщенными жирными кислотами, витаминами группы В, железом и цинком. Мне в этом плане легко: у меня и так безупречный рацион. И дело не в том, что я научилась себя ограничивать или у меня железная сила воли. Просто я не люблю выпечку и спокойно отношусь к сладостям. Моя страсть – овощные салаты и морепродукты, особенно белая рыба. Мясо я не люблю и уже лет 15 не ем. Всегда пью много жидкости, периодически пропиваю курс витаминов. Пожалуй, моя единственная вредная пищевая привычка – я пью много кофе. Обожаю крепкий горький ароматный кофе, особенно в условиях московской зимы. Хотя на самом деле кофе – не такая уж плохая привычка: в кофейных зернах содержится много антиоксидантов, витамина РР, кальция и магния.

Волосам необходима термозащита

Все мы знаем, что кожа лица испытывает стресс, поэтому может выглядеть тусклой и уставшей. То же самое касается волос: их слабость и ломкость – следствие стрессовых факторов. У меня таких факторов несколько: ненормированный рабочий день, тотальный недостаток сна, жизнь в мегаполисе с его шумом, суетой, бешеным ритмом жизни. Но главный стресс для волос – это укладки на съемках. Есть существенная разница между укладкой в салоне и в съемочном павильоне. В салон вы приходите наводить красоту. Мастер долго и бережно танцует вокруг вас с феном, приглаживает каждую прядь – это удовольствие и релакс. На съемках же укладку делают быстро, потому что все спешат, и главная цель – не чтобы клиент ушел с хорошим настроением, а чтобы быстро вошел в кадр. К тому же часто приходится переделывать прическу без мытья головы, с остатками стайлинговых средств от предыдущей укладки. Поэтому съемки – это всегда испытание для волос. Я отлично понимаю, что исключить стресс на сто процентов не удастся, поэтому вся надежда на термозащитные средства для укладки и стайлеры для горячей укладки с термодатчиками .

За волосами можно ухаживать и ночью

У меня двое детей и напряженный рабочий график, поэтому на дневной уход для волос не остается времени. Ничего страшного, ведь ночь – даже более благоприятное время для этого: в часы сна в коже головы намного активнее идут процессы восстановления, и в отличие от дневного времени ей не надо тратить силы на борьбу с внешними негативными факторами (ультрафиолет, загрязненная атмосфера, стресс). То есть можно полностью сосредоточиться на регенерации. А мне достаточно за полчаса до отхода ко сну распределить по коже головы несколько капель ночной сыворотки для густоты волос Nioxin Night Density Rescue из пипетки. Весь процесс займет минут пять, а формула с биотином, кофеином, витамином А и экстрактом имбиря будет работать над оздоровлением волос всю ночь.

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