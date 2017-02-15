Как бороться с ломкостью волос: советы от актрисы Алены Чеховой

Только задумайтесь, какому стрессу подвержены наши волосы в течение дня: резкие перепады температуры, постоянные эксперименты с прической, неумелое пользование горячими инструментами, стрессы – и, как результат, волосы не держат объем, становятся слабыми и ломкими. Давайте разберем все по порядку вместе с очаровательной актрисой Аленой Чеховой на примере одного дня из ее жизни и, возможно, поймем, в чем секрет красоты ее длинных белокурых прядей.

6.40

Просыпаюсь, умываюсь, принимаю душ. Волосы с утра стараюсь не мыть, потому что избегаю сушки феном, а утром из-за спешки без фена не обойтись. Поэтому, как правило, мою голову накануне вечером.

Beauty Hack от Алены:

хотите избежать утреннего стресса – мойте голову вечером.

6.50

Теперь у меня по расписанию зарядка. Волосы, не расчесывая, собираю в пучок.

Beauty Hack от Алены:

помните, что, затягивая волосы в тугой пучок, вы можете нарушить кровообращение. Чаще носите волосы распущенными, давая им отдохнуть.

7.30

И вот я уже на съемочной площадке. Сейчас наша съемочная группа живет в Твери, новый проект – фильм «Прощаться не будем». Эта картина, можно сказать, рай и отдых для моих волос, никаких сложносочиненных укладок по сценарию мне не положено. Действие происходит в октябре 1941 года. Мой персонаж – молоденькая девушка, она только что окончила 1-й курс института, и в военное время ей не до причесок. Так что наши художники по гриму просто заплетают мне две тугие косички. Единственный стресс, который волосы в данном случае испытывают, – это резинки. Такие черные советские резинки, их невозможно снять, не выдернув несколько волосинок.

Beauty Hack от Алены:

пользуйтесь только мягкими резинками, уменьшите нагрузку на волосы

8.10

Первый дубль готов. Мы снимаем на улице, «за бортом» –10 С, и мои косички испытывают температурный стресс. Хотя и несравнимый с тем, который они получили во время съемок фильма «Мальчишник» в Египте. Тогда мне покрасили волосы в огненно-рыжий и поддерживали цвет, обновляя его каждые 2-3 недели. Плюс сделали химическую завивку типа «мелкий бес» от корней до кончиков, ну и на улице было от +30 до +40 градусов. Волосы испытали такой шок, что потом пришлось их долго восстанавливать.

Beauty Hack от Алены:

если вы решили поменять свой цвет волос или их текстуру с помощью химических средств, не забудьте о масках для волос. Одна из моих любимых – маска для глубокого восстановления волос от Nioxin с экстрактом листьев черники. Маска отлично укрепляет стержень волоса, тем самым снижая ломкость, кондиционирует, делает волосы послушными. К тому же имеет отличную отдушку. Уход занимает всего несколько минут, что при моем рабочем графике очень важно. Применяю раз в неделю, обязательно наношу на чистые вымытые волосы, отжатые полотенцем. 3 минуты – и потрясающий результат.

9.20

Начался снегопад. Торчащие из-под воротника и шапки косички полностью покрыты снегом, гримеры стряхивают снежинки.

9.40

Теперь у нас сцена в помещении. «Любимый» волосами всех русских девушек перепад температуры на пару десятков градусов не особо хорош для здоровья прядей. Но лучше, чем мороз.

Beauty Hack от Алены:

не пренебрегайте головным убором и берегите волосы и кожу головы от перепадов температуры.

12.00

Снова перемещаемся на улицу, где поднялся сильный ветер, кончики косичек растрепались.

14.00

Обед. Сижу в вагончике, отдыхаю, и волосы отдыхают вместе со мной.

14.40

Снова съемка в помещении. Здесь активно работает дымовая машина, к тому же очень пыльно: павильон находится на территории старого завода. Делаю пометку в ежедневнике – записаться в салон красоты на регенерирующий пилинг для кожи головы Nioxin Scalp Renew .

Beauty Hack от Алены:

просто так избавиться от сильного загрязнения сложно, а регенерирующий пилинг от Nioxin очищает кожу головы намного тщательнее и ускоряет отшелушивание отмерших клеток. К тому же я заметила, что после первого же сеанса волосы как будто оживают и начинают лучше расти.

16.30

Отснят последний дубль. Сегодня мой съемочный день завершился непривычно рано, и есть возможность поехать в Москву, в мою alma mater МГУ на конкурс «Мисс университет». Прошу художников по гриму быстренько сделать мне красивую прическу – и девочки завивают мне локоны. Я всегда использую термозащиту: несмотря на мой отказ от фена, торжественные мероприятия никто не отменял, так что выпрямлять волосы утюжком или накручивать с помощью щипцов приходится в любом случае.

Beauty Hack от Алены:

Никогда не пренебрегайте термозащитой. Тем более что термозащитный спрей Therm Active Protector из линии 3D-стайлинга Nioxin применять очень просто: распределить на подсушенные волосы, а затем использовать горячий стайлер, чтобы активировать защитные свойства продукта. Кондиционирующие вещества удерживают внутри волос влагу, а снаружи работают гибкие полимеры – обволакивают волосы для легкости укладки без жесткой фиксации.

17.00

Выезжаю в Москву.

19.00

Я на месте. С волосами за это время ничего сверхъестественного не происходит, они покрыты вуалью лака, и укладка обещает продержаться долго.

21.15

Конкурс еще не завершен, но мне нужно возвращаться в Тверь. За три часа, проведенных в машине, успеваю поспать на заднем сиденье, после чего волосы слегка электризуются.

0.00 (полночь)

Уже отдыхаю в своем номере гостиницы «Тверь». Мою волосы шампунем из 3-ступенчатой системы . Он довольно густой, поэтому вспенить его лучше в ладонях с небольшим количеством воды. Далее использую кондиционер, после которого волосы даже на ощупь вдвое плотнее, чем обычно, и наношу несмываемую маску-пенку на кожу головы (ее не надо смывать). Первые результаты ухода - плотность, эластичность и здоровый блеск - видны сразу после применения средств. А еще через месяц волосы становятся заметно гуще и не обращают никакого внимания на крутые повороты и бешеный ритм моей актерской жизни.

Beauty Hack от Алены:

всегда используйте 3 продукта: шампунь, кондиционер и маску, – иначе утром волосы не распутать, особенно если накануне их завивали.

0.30

Читаю сценарий, готовлюсь к съемке завтрашних сцен и жду, пока волосы подсохнут, чтобы утром прическа не напоминала взрыв на макаронной фабрике.

1.00

Наконец-то ложусь спать. Я всегда сплю на правом боку, поэтому и я, и мой парикмахер давно заметили, что волосы становятся ломкими именно с правой стороны.

Beauty Hack от Алены: