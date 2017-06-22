5 beauty-лайфхаков для волос, которые выведут ваш привычный уход на новый уровень

1.

Наверняка вы слышали и, возможно, активно поддерживаете тренд на ночные несмываемые средства для кожи лица. Подобный подход дает отличные восстанавливающие результаты, не говоря о том, что это удобная альтернатива заполнить пробелы в уходе. То же самое работает и с кожей головы. В течение дня она выполняет множество функций, к примеру, защищает от нападок внешних агрессоров, поэтому вечером ей необходима помощь для восстановления ресурсов. Ночная сыворотка Night Density Rescue, Nioxin , как раз рекомендована как вечерний уход за волосами. Сыворотка нейтрализует действие свободных радикалов, вызывающих процессы окисления на коже головы, и предотвращает тем самым выпадение волос, увеличивая их густоту. Наносить сыворотку просто – по капле на каждый пробор, для удобства советуем начать с фронтальной части головы, перемещаясь назад. Не переживайте за сохранность наволочек – средство не оставляет следов, плюс подходит для любого типа волос. Можете использовать сыворотку постоянно, особенно учитывая тот факт, что вечерний уход за кожей едва ли не главный во всей beauty-системе.

2.

Утром вы позволили себе немного расслабиться и не помыли голову, а вечером незапланированное свидание или ответственное мероприятие – классическая ситуация из разряда «с кем не бывает». Исправить положение и наверняка не думать о грязных волосах поможет сухой шампунь Instant Fullness от Nioxin . Идеальный продукт, если нет сил, желания и вдохновения для каждодневного мытья и экспериментов с волосами. Достаточно распылить шампунь на прикорневую зону и расчесать волосы по длине. Для пущего эффекта можно взбить пряди пальцами, хотя этого не потребуется – шампунь создает первоклассный объем и прекрасно освежает волосы, удаляя излишки себума. Вечер гарантированно будет спасен.

3.

Большинство обладательниц элегантной стрижки шэг или дерзкой пикси сталкиваются с проблемой, когда укороченные волосы не лежат так, как хочется, и каждый раз приходится идти на выдумки, чтобы волосы не топорщились, не висели сосульками и выглядели достойно. На самом деле ситуация куда романтичнее, главное – подойти к укладке, что называется, с холодной головой и подобрать умный стайлинг, который достаточно будет нанести на влажные волосы, а затем просушить их феном для wow-эффекта. К примеру, универсальные средства 3D-стайлинга «Объем и фиксация» , Nioxin, создают нужный коротким волосам объем, при этом без утяжеления или пресловутого склеивания. Будь это небрежно взъерошенные пряди или укладка волосок к волоску – неважно, главное – она остается легкой и объемной, как бы вы ни трансформировали ее в течение дня.

4.

Эффектный hair-тренд – длинные волосы; сложность состоит в том, чтобы добиться подвижности волос, подчеркнуть их текстуру. Но и здесь на выручку приходят профессиональные средства 3D-стайлинга «Легкость и подвижность», Nioxin. Это удобно, а главное, безопасно. Производители позаботились о том, чтобы волосы выглядели не просто модно, но и были ухоженными, холеными. Поэтому стайлинг выполняет не только эффектные функции в виде подвижности, текстуры и гладкости. К примеру, моделирующий крем защищает от внешних воздействий и сокращает ломкость волос, а термозащитный спрей уберегает волосы от повреждений при работе с фенами или утюжками и предотвращает обезвоживание. Поэтому даже такая простая прическа, как распущенные волосы, выглядит по-настоящему здорово и приковывает взгляды.

5.