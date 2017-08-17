Звезды в слитных купальниках

Ирина Шейк

Самая сексуальная девушка России создана для пляжных фотосессий — и яркие купальники ей в помощь.

Синди Кроуфорд

Простой черный или красный. Без чашек и принтов. Синди, которая в вопросе демонстрации слитных купальников была впереди планеты всей, предпочитает спортивные модели. Сегодня, кстати, в связи с модой на 90-е, пляжный стиль Синди снова в моде.

Стефани Сеймур

Еще одна звезда 90-х, которая сделала слитный купальник настоящим фетишем, — никакие бикини не могли составить конкуренцию этим женственным образам.

Паулина Поризкова

Хитами этого сезона также стали спортивные модели слитных купальников с принтами, как у супермодели 90-х Паулины Поризковой — с забавными надписями, комиксами или изображением американского флага.

Жизель Бюндхен

Большая любительница бикини, Жизель иногда выбирает слитные купальники — в основном с разрезами и минимумом ткани.

Алессандра Амбросио

Будучи «ангелом» Victoria's Secret, Алессандра патриотично носит купальники родной марки — еще одна любительница бикини, если уж она выбирает купальник, то только самый оригинальный.

Джиджи Хадид