Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

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    17 августа 2017Сергеева Алина

    Звезды в слитных купальниках

    Как правильно носить купальник? Изучаем на примере звезд

    Ирина Шейк

    Ирина Шейк
    Ирина Шейк

    Самая сексуальная девушка России создана для пляжных фотосессий — и яркие купальники ей в помощь.

    Синди Кроуфорд

    Синди Кроуфорд
    Синди Кроуфорд
    Синди Кроуфорд

    Простой черный или красный. Без чашек и принтов. Синди, которая в вопросе демонстрации слитных купальников была впереди планеты всей, предпочитает спортивные модели. Сегодня, кстати, в связи с модой на 90-е, пляжный стиль Синди снова в моде.

    Стефани Сеймур

    Стефани Сеймур

    Еще одна звезда 90-х, которая сделала слитный купальник настоящим фетишем, — никакие бикини не могли составить конкуренцию этим женственным образам.

    Паулина Поризкова

    Паулина Поризкова

    Хитами этого сезона также стали спортивные модели слитных купальников с принтами, как у супермодели 90-х Паулины Поризковой — с забавными надписями, комиксами или изображением американского флага.

    Жизель Бюндхен

    Жизель Бюндхен

    Большая любительница бикини, Жизель иногда выбирает слитные купальники — в основном с разрезами и минимумом ткани.

    Алессандра Амбросио

    Алессандра Амбросио

    Будучи «ангелом» Victoria's Secret, Алессандра патриотично носит купальники родной марки — еще одна любительница бикини, если уж она выбирает купальник, то только самый оригинальный.

    Джиджи Хадид

    Джиджи Хадид

    Старшая из сестер Хадид начала раньше — и успела больше. Например, стать звездой Sports Illustrated, примерив самые оригинальные купальники.

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