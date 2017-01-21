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          21 января 2017

          Звезды в нарядах Dior: ко дню рождения великого кутюрье

          Мэрилин Монро, Софи Лорен, Шерон Стоун и другие красавицы в кутюрных платьях французского Дома

          Сегодня исполняется 113 лет со дня рождения Кристиана Диора. Легендарный кутюрье, вернувший послевоенному Парижу титул столицы моды, прославился в первую очередь роскошными платьями. «Мои платья — это моя жизнь, — писал Диор, — какой я живу каждый день: с ее чувствами, всплесками, нежностью и радостью. Могу сказать без утайки, что самые мои страстные увлечения и самые влекущие страсти были связаны с платьями. Я одержим ими». И не он один! Самые красивые женщины по обе стороны Атлантики хотя бы раз блистали на красной ковровой дорожке в платьях Dior – при жизни кутюрье и после его смерти. Увидеть их всех можно в книге Stars en Dior, вышедшей несколько лет назад в издательстве Rizzoli как каталог к одноименной выставке. Лучшие кадры – в обзоре ELLE.

          Актриса Марлен Дитрих в наряде Dior (кадр из фильма «Страх сцены»), 1950 год

          Актриса Марлен Дитрих в наряде Dior (кадр из фильма «Страх сцены»), 1950 год

          С 1947 года одновременно с миром моды Диор завоевывает и мир кино. С ним сотрудничали самые знаменитые режиссеры и самые известные актрисы. Крепная дружба связывала Диора с Марлен Дитрих. Легенда гласит, что во время работы над фильмом «Страх сцены» кинодива поставила условие Альфреду Хичкоку, что будет сниматься только в костюмах любимого кутюрье. «Нет Диора - нет Дитрих!».

          Джина Лолобриджида на примерке в лондонском бутике Dior, 1962 год

          Джина Лолобриджида на примерке в лондонском бутике Dior, 1962 год

          Софи Лорен, Элизабет Тейлор, Изабель Аджани - в кино и в жизни, на престижных премиях и громких торжествах самые известные актрисы Европы и Голливуда неизменно появлялись в платьях, созданных Кристианом Диором и его последователями. Совсем юная Брижит Бардо, еще не звезда, а просто хорошенькая студентка балетной школы, некогда работала манекенщицей для французских модных домов: так она в первый раз примерила платья Christian Dior. Страсть к этим роскошным нарядам Бардо сохранила на всю жизнь.

          Брижит Бардо в платье Dior (кадр из фильма «Медведь и кукла»), 1969 год

          Брижит Бардо в платье Dior (кадр из фильма «Медведь и кукла»), 1969 год

          Софи Лорен в платье Dior (кадр из фильма Чарли Чаплина «Графиня из Гонконга»), 1967 год

          Софи Лорен в платье Dior (кадр из фильма Чарли Чаплина «Графиня из Гонконга»), 1967 год

          Мэрилин Монро в платье Dior, 1962 год

          Новое время порождает новые жанры! Сотрудничество Дома Dior с кинозвездами крепнет благодаря съемкам рекламных кампаний - истинных кино- и фото-шедевров. Героинями и музами Dior становятся самые выдающиеся актрисы нашего времени: Шарлин Терон, Марион Котийяр, Натали Портман и многие другие. Эта дружба длится годами: уверенный в своем выборе, модный Дом не спешит менять своих посланниц.

          Натали Портман в платье Christian Dior Haute Couture дизайна Джона Гальяно (коллекция осень-зима 2009)

          Натали Портман в платье Christian Dior Haute Couture дизайна Джона Гальяно (коллекция осень-зима 2009)

          Марион Котийяр в жакете из шерсти Christian Dior Haute Couture дизайна Джона Гальяно, коллекция сезона осень-зима 2010

          Марион Котийяр в жакете из шерсти Christian Dior Haute Couture дизайна Джона Гальяно, коллекция сезона осень-зима 2010

          Шарлиз Терон на обложке книги Stars in Dior в платье Dior дизайна Джона Гальяно (коллекция осень-зима 2008)

          Шарлиз Терон на обложке книги Stars in Dior в платье Dior дизайна Джона Гальяно (коллекция осень-зима 2008)

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