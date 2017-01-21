Звезды в нарядах Dior: ко дню рождения великого кутюрье

Сегодня исполняется 113 лет со дня рождения Кристиана Диора. Легендарный кутюрье, вернувший послевоенному Парижу титул столицы моды, прославился в первую очередь роскошными платьями. «Мои платья — это моя жизнь, — писал Диор, — какой я живу каждый день: с ее чувствами, всплесками, нежностью и радостью. Могу сказать без утайки, что самые мои страстные увлечения и самые влекущие страсти были связаны с платьями. Я одержим ими». И не он один! Самые красивые женщины по обе стороны Атлантики хотя бы раз блистали на красной ковровой дорожке в платьях Dior – при жизни кутюрье и после его смерти. Увидеть их всех можно в книге Stars en Dior, вышедшей несколько лет назад в издательстве Rizzoli как каталог к одноименной выставке. Лучшие кадры – в обзоре ELLE.