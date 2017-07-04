Звездные поклонницы Elie Saab

Сегодня исполняется 53 года королю красных дорожек – ливанскому дизайнеру Эли Саабу, без чьих работ уже сложно представить рейтинги самых удачных нарядов важнейших светских мероприятий года. С 2003 года, когда бренд Elie Saab официально вошел в Парижский синдикат Высокой моды, список поклонниц роскошных и комплиментарных для женской фигуры вечерних платьев, неизменно растет, обзаводясь все большим количеством звезд, представляющих марку на красной дорожке.

Так, именно в платьях Elie Saab чаще всего появляются на публике Айшвария Рай, Дженнифер Лопес, Тейлор Свифт и Сара Джессика Паркер. Однако в числе тех, отмечал самые важные вехи в своей карьере в нарядах ливанца, можно отыскать имена тех, чей стиль редко ассоциируются с акцентированной шикарностью, характеризующей каждую коллекцию бренда. К примеру, Кристен Стюарт, которая провела почти все официальные премьеры нескольких частей саги «Сумерки» именно в платьях Elie Saab. Роскошный наряд с декором из перьев и пайеток, выбранный Наоми Уоттс для Каннского кинофестиваля в 2015 году, был единогласно признан самым запоминающимся образом всего киносмотра. А для промо-тура картины «Золушка» для Лили Джеймс подобрали настоящий гардероб принцессы, состоящий из творений ливанца. Все эти и другие выходы знаменитостей в Elie Saab, уже вошедшие в историю моды, - в обзоре ELLE.