Звездные поклонницы Elie Saab

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Два десятка самых роскошных выходов знаменитостей в нарядах сегодняшнего именинника
Сегодня исполняется 53 года королю красных дорожек – ливанскому дизайнеру Эли Саабу, без чьих работ уже сложно представить рейтинги самых удачных нарядов важнейших светских мероприятий года. С 2003 года, когда бренд Elie Saab официально вошел в Парижский синдикат Высокой моды, список поклонниц роскошных и комплиментарных для женской фигуры вечерних платьев, неизменно растет, обзаводясь все большим количеством звезд, представляющих марку на красной дорожке.
Так, именно в платьях Elie Saab чаще всего появляются на публике Айшвария Рай, Дженнифер Лопес, Тейлор Свифт и Сара Джессика Паркер. Однако в числе тех, отмечал самые важные вехи в своей карьере в нарядах ливанца, можно отыскать имена тех, чей стиль редко ассоциируются с акцентированной шикарностью, характеризующей каждую коллекцию бренда. К примеру, Кристен Стюарт, которая провела почти все официальные премьеры нескольких частей саги «Сумерки» именно в платьях Elie Saab. Роскошный наряд с декором из перьев и пайеток, выбранный Наоми Уоттс для Каннского кинофестиваля в 2015 году, был единогласно признан самым запоминающимся образом всего киносмотра. А для промо-тура картины «Золушка» для Лили Джеймс подобрали настоящий гардероб принцессы, состоящий из творений ливанца. Все эти и другие выходы знаменитостей в Elie Saab, уже вошедшие в историю моды, - в обзоре ELLE.
Дженнифер Лопес, 2017 год
Джессика Бил на церемонии "Золотой глобус"-2017
Анджелина Джоли на церемонии "Оскар"-2009
Дженнифер Лопес на церемонии "Оскар"-2015
Кендалл Дженнер на ежегодном вечере amfAR в Каннах, 2016 год
Ева Грин на церемонии "Золотой глобус"-2016
Ирина Шейк на ежегодном вечере amfAR в Каннах, 2013 год
Бейонсе на премьере картины Beyonce: Life Is But A Dream в Нью-Йорке, 2013 год
Лили Джеймс на мировой премьере картины "Золушка", 2015 год
Рианна на церемонии American Music Awards-2010
Холли Берри на церемонии "Эмми"-2014
Айшвария Рай на Каннском кинофестивале, 2010 год
Кристен Стюарт на премьере картины "Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2" в Берлине, 2012 год
Алисия Викандер на церемонии "Оскар"-2013
Ольга Куриленко на премьере картины "Обливион" в Москве, 2013 год
Изабель Гулар на ежегодном вечере amfAR в Каннах, 2013 год
Оливия Уайлд на кинофестивале Tribeca, 2016 год
Тейлор Свифт на церемонии "Грэмми"-2015
Эмма Стоун на церемонии "Оскар"-2015
Наоми Уоттс на Каннском кинофестивале, 2015 год
Сара Джессика Паркер на премьере мюзикла Hamilton в Нью-Йорке, 2015 год
Селена Гомес в Париже, 2015 годФОТО