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    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    15 июля 2017

    Звездные поклонники Джанни Версаче

    В годовщину смерти великого дизайнера вспоминаем его знаменитых друзей

    15 июля 1997 года на ступенях собственного дома был застрелен Джанни Версаче – один из величайших дизайнеров своего времени, основавший модный Дом, ставший символом гламура и роскоши. В fashion-индустрии его имя известно каждому, как и его коллекции, воспевающие женскую сексуальность. Любитель громких вечеринок, Джанни Версаче постоянно был окружен своими звездными друзьями и поклонниками. Некоторые из них – в нашем обзоре.

    Элтон Джон

    Обложка альбома Элтона Джона «The big picture»

    Обложка альбома Элтона Джона «The big picture»

    Одним из ближайших друзей Джанни Версаче был певец Элтон Джон. Он не только выходил на сцену в костюмах Versace, но и проводил с ним время, организовывал благотворительные акции и советовался в вопросах творчества. Специально для Элтона Джанни разработал дизайн его альбома, а после смерти модельера музыкант посвятил другу пластинку «The big picture».

    Наоми Кэмпбелл

    Джанни Версаче с Наоми Кэмпбелл и Карлой Бруни

    Джанни Версаче с Наоми Кэмпбелл и Карлой Бруни

    Джанни Версаче и Наоми Кэмпбелл

    Джанни Версаче и Наоми Кэмпбелл

    Джанни Версаче обожал своих моделей – он был одним из тех дизайнеров, которые открыли эру супермоделей. В свои шоу Джанни приглашал сразу 15-16 ведущих лиц индустрии и платил им тройные гонорары. Клаудия Шиффер, Надя Ауэрманн, Джиа Каранджи, Дженис Дикинсон, Линда Евангелиста, Полина Поризкова, Брук Шилдс, Синди Кроуфорд – вот лишь несколько имен, которые благодаря ему засияли еще ярче. Но главной любимицей Версаче всегда была Наоми Кэмпбелл.

    Принцесса Диана

    Принцесса Диана
    Принцесса Диана

    Едва освободившись от опостылевшего брака и обязанности соблюдать строгий придворный дресс-код, принцесса Диана наконец начала проявлять собственный вкус в выборе нарядов. Как оказалась, ближе всего ей была эстетика итальянского дизайнера. Она с удовольствием носила и созданные специально для нее костюмы пастельных оттенков, и роскошные вечерние платья.

    Сильвестр Сталонне

    Реклама Versace Home Collection с Сильвестром Сталонне и Клаудией Шиффер

    Реклама Versace Home Collection с Сильвестром Сталонне и Клаудией Шиффер

    Казалось бы, что общего могло быть у Джанни Версаче и героя боевиков Сильвестра Сталонне? Оказывается их связывала крепкая мужская дружба. Сильвестр был постоянным гостем показов итальянского модного дома, выбирал костюмы Versace для важных мероприятий и даже стал лицом бренда. В 1993 году он вместе с Клаудией Шиффер снялся в рекламе товаров для дома Versace Home Collection. Знаменитости примерили образы Адама и Евы.

    Элизабет Тейлор

    Джанни Версаче и Элизабет Тейлор

    Джанни Версаче и Элизабет Тейлор

    Кроме того, близкими друзьями дизайнера были Хью Грант, Лучано Паваротти, Шер, Мадонна, Тина Тернер, Элизабет Тейлор, Джейн Фонда и многие другие знаменитости.

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