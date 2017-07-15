Звездные поклонники Джанни Версаче

15 июля 1997 года на ступенях собственного дома был застрелен Джанни Версаче – один из величайших дизайнеров своего времени, основавший модный Дом, ставший символом гламура и роскоши. В fashion-индустрии его имя известно каждому, как и его коллекции, воспевающие женскую сексуальность. Любитель громких вечеринок, Джанни Версаче постоянно был окружен своими звездными друзьями и поклонниками. Некоторые из них – в нашем обзоре.

Элтон Джон

Обложка альбома Элтона Джона «The big picture»

Одним из ближайших друзей Джанни Версаче был певец Элтон Джон. Он не только выходил на сцену в костюмах Versace, но и проводил с ним время, организовывал благотворительные акции и советовался в вопросах творчества. Специально для Элтона Джанни разработал дизайн его альбома, а после смерти модельера музыкант посвятил другу пластинку «The big picture».

Наоми Кэмпбелл

Джанни Версаче с Наоми Кэмпбелл и Карлой Бруни

Джанни Версаче и Наоми Кэмпбелл

Принцесса Диана

Едва освободившись от опостылевшего брака и обязанности соблюдать строгий придворный дресс-код, принцесса Диана наконец начала проявлять собственный вкус в выборе нарядов. Как оказалась, ближе всего ей была эстетика итальянского дизайнера. Она с удовольствием носила и созданные специально для нее костюмы пастельных оттенков, и роскошные вечерние платья.

Сильвестр Сталонне

Реклама Versace Home Collection с Сильвестром Сталонне и Клаудией Шиффер

Казалось бы, что общего могло быть у Джанни Версаче и героя боевиков Сильвестра Сталонне? Оказывается их связывала крепкая мужская дружба. Сильвестр был постоянным гостем показов итальянского модного дома, выбирал костюмы Versace для важных мероприятий и даже стал лицом бренда. В 1993 году он вместе с Клаудией Шиффер снялся в рекламе товаров для дома Versace Home Collection. Знаменитости примерили образы Адама и Евы.

Элизабет Тейлор

Джанни Версаче и Элизабет Тейлор