Звездные образы на Неделе высокой моды в Париже

Первые показы в рамках Недели высокой моды состоялись в Париже вчера. Всего за четыре дня, пока она продолжается, будет проведено 35 дефиле, что на семь больше, чем в прошлом году. Важное событие в мире моды каждый год собирает множество звезд, которые со всего мира приезжают в столицу Франции.