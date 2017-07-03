Звездные образы на Неделе высокой моды в Париже

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Выбираем самые запоминающиеся образы знаменитостей, собравшихся в столице Франции ради Недели высокой моды
Первые показы в рамках Недели высокой моды состоялись в Париже вчера. Всего за четыре дня, пока она продолжается, будет проведено 35 дефиле, что на семь больше, чем в прошлом году. Важное событие в мире моды каждый год собирает множество звезд, которые со всего мира приезжают в столицу Франции.
Кирстен ДанстФОТО
Джоан Смоллс, Кендалл Дженнер, Белла ХадидФОТО
Белла ХадидФОТО
2 июля в Париже показ Rodarte посетила актриса Кирстен Данст, выбравшая для своего образа черное полупрозрачное платье, а также Белла Хадид и Кендалл Дженнер.
Милла ЙововичФОТО
Эль ФаннингФОТО
Милла ЙововичФОТО
Эль ФаннингФОТО
А на показе Miu Miu была замечана Эль Фаннинг в наряде с крупными пайетками и глубоким декольте, а также Милла Йовович, отдавшая предпочтение синему шелковому платью.