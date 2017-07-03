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    Мода

    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    03 июля 2017

    Звездные образы на Неделе высокой моды в Париже

    Выбираем самые запоминающиеся образы знаменитостей, собравшихся в столице Франции ради Недели высокой моды

    Первые показы в рамках Недели высокой моды состоялись в Париже вчера. Всего за четыре дня, пока она продолжается, будет проведено 35 дефиле, что на семь больше, чем в прошлом году. Важное событие в мире моды каждый год собирает множество звезд, которые со всего мира приезжают в столицу Франции.


    Кирстен Данст

    Кирстен Данст

    ФОТОGetty
    Джоан Смоллс, Кендалл Дженнер, Белла Хадид

    Джоан Смоллс, Кендалл Дженнер, Белла Хадид

    ФОТОGetty
    Белла Хадид

    Белла Хадид

    ФОТОGetty

    2 июля в Париже показ Rodarte посетила актриса Кирстен Данст, выбравшая для своего образа черное полупрозрачное платье, а также Белла Хадид и Кендалл Дженнер.


    Милла Йовович

    Милла Йовович

    ФОТОGetty
    Эль Фаннинг

    Эль Фаннинг

    ФОТОGetty
    Милла Йовович

    Милла Йовович

    ФОТОGetty
    Эль Фаннинг

    Эль Фаннинг

    ФОТОGetty

    А на показе Miu Miu была замечана Эль Фаннинг в наряде с крупными пайетками и глубоким декольте, а также Милла Йовович, отдавшая предпочтение синему шелковому платью.

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