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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

09 января 2017

«Золотой глобус – 2017»: лучшие платья красной дорожки

Самые яркие образы гостей вечера

Пару часов назад был дан громкий старт ежегодному киномарафону: в Лос-Анджелесе состоялась 74-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Призовой сезон обещает быть весьма любопытным: за почетные статуэтки боролись Хью Грант, Райан Гослинг, Колин Фарелл, а также Мерил Стрип, Эмма Стоун, Эми Адамс, Джессика Честейн, Натали Портман и другие — столь интересный перечень звезд разного калибра был заявлен буквально в каждой номинации.

Однако не только у киноэкспертов, но и у модных критиков нашлось немало поводов для обсуждения. На красной дорожке отеля The Beverly Hilton, где проходила церемония, действие развернулось не менее увлекательное, так что фэшн-экспертам пришлось потрудиться, чтобы определить своих фаворитов. В обзоре ELLE - лидеры списка best dressed церемонии «Золотой глобус – 2017».

Риз Уизерспун в Atelier Versace

Риз Уизерспун в Atelier Versace

Клэр Фой в Erdem

Клэр Фой в Erdem

Блейк Лайвли в Atelier Versace

Блейк Лайвли в Atelier Versace

Лили Коллинз в Zuhair Murad Couture

Лили Коллинз в Zuhair Murad Couture

Джессика Честейн в Prada

Джессика Честейн в Prada

Джессика Бил в Elie Saab

Джессика Бил в Elie Saab

Натали Портман в Prada

Натали Портман в Prada

Наоми Харрис в Armani Prive

Наоми Харрис в Armani Prive

Эмма Стоун в Valentino

Эмма Стоун в Valentino

Эми Адамс в Tom Ford

Эми Адамс в Tom Ford

Мэнди Мур в Naeem Khan

Мэнди Мур в Naeem Khan

Эван Рейчел Вуд в Altuzarra

Эван Рейчел Вуд в Altuzarra

ФОТОGetty Images

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