«Золотой глобус – 2017»: лучшие платья красной дорожки

Пару часов назад был дан громкий старт ежегодному киномарафону: в Лос-Анджелесе состоялась 74-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Призовой сезон обещает быть весьма любопытным: за почетные статуэтки боролись Хью Грант, Райан Гослинг, Колин Фарелл, а также Мерил Стрип, Эмма Стоун, Эми Адамс, Джессика Честейн, Натали Портман и другие — столь интересный перечень звезд разного калибра был заявлен буквально в каждой номинации.

Однако не только у киноэкспертов, но и у модных критиков нашлось немало поводов для обсуждения. На красной дорожке отеля The Beverly Hilton, где проходила церемония, действие развернулось не менее увлекательное, так что фэшн-экспертам пришлось потрудиться, чтобы определить своих фаворитов. В обзоре ELLE - лидеры списка best dressed церемонии «Золотой глобус – 2017».