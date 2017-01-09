«Золотой глобус – 2017»: лучшие платья красной дорожки

Полная версия
Самые яркие образы гостей вечера
Пару часов назад был дан громкий старт ежегодному киномарафону: в Лос-Анджелесе состоялась 74-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Призовой сезон обещает быть весьма любопытным: за почетные статуэтки боролись Хью Грант, Райан Гослинг, Колин Фарелл, а также Мерил Стрип, Эмма Стоун, Эми Адамс, Джессика Честейн, Натали Портман и другие — столь интересный перечень звезд разного калибра был заявлен буквально в каждой номинации.
Однако не только у киноэкспертов, но и у модных критиков нашлось немало поводов для обсуждения. На красной дорожке отеля The Beverly Hilton, где проходила церемония, действие развернулось не менее увлекательное, так что фэшн-экспертам пришлось потрудиться, чтобы определить своих фаворитов. В обзоре ELLE - лидеры списка best dressed церемонии «Золотой глобус – 2017».
Риз Уизерспун в Atelier Versace
Клэр Фой в Erdem
Блейк Лайвли в Atelier Versace
Лили Коллинз в Zuhair Murad Couture
Джессика Честейн в Prada
Джессика Бил в Elie Saab
Натали Портман в Prada
Наоми Харрис в Armani Prive
Эмма Стоун в Valentino
Эми Адамс в Tom Ford
Мэнди Мур в Naeem Khan
Эван Рейчел Вуд в AltuzarraФОТО
ELLE проекты
ELLE рекомендует
Лучшее на Elle