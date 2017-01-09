«Золотой глобус – 2017»: красная дорожка

Пока весь мир приходил в себя после новогодних праздников, в лос-анджелесском отеле The Beverly Hilton прошла генеральная репетиция «Оскара»: Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) традиционно наградила соискателей «Золотых глобусов», определив, таким образом, окончательно фаворитов оскаровского пула. Список победителей оказался довольно предсказуемым: Райан Гослинг получил статуэтку за лучшую мужскую роль в мюзикле «Ла-Ла Ленд», его партнерша по фильму Эмма Стоун также не осталась без награды. Аарон Тейлор-Джонсон удостоился приза как «Лучший актер второго плана» за роль в фильме Тома Форда «Под покровом ночи». Лучшей актрисой в мини-сериале стала Сара Полсон, ту же награду в мужской категории получил Том Хиддлстон. Почетный «Золотой глобус», премия имени Сесиля Б. Де Милля, достался Мэрил Стрип. Лучшим режиссером назван Дэмиан Шазелл, а лучшей комедией - его картина «Ла-Ла Ленд». Вообще говоря, ни для кого не оказалось неожиданностью, что возглавляющий оскаровскую гонку мюзикл стал в этом году абсолютным лидером по числу полученных статуэток (фильм заслужил семь «Золотых глобусов»). Наконец лучшими драматическими актерами названы Кейси Аффлек («Манчестер у моря») и француженка Изабель Юппер («Она»), опередившая фаворитку номинации Натали Портман.

Что касается торжественной части, премия «Золотой глобус» в очередной раз подтвердила репутацию самого веселого (не без участия искрометного ведущего церемонии Джимми Фэллона), зрелищного и гламурного шоу призового сезона. Лучшее тому подтверждение - яркие образы гостей с красной дорожки 74-й церемонии вручения премии «Золотой глобус».