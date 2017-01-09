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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

09 января 2017

«Золотой глобус – 2017»: красная дорожка

Галерея образов гостей и участников церемонии

Пока весь мир приходил в себя после новогодних праздников, в лос-анджелесском отеле The Beverly Hilton прошла генеральная репетиция «Оскара»: Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) традиционно наградила соискателей «Золотых глобусов», определив, таким образом, окончательно фаворитов оскаровского пула. Список победителей оказался довольно предсказуемым: Райан Гослинг получил статуэтку за лучшую мужскую роль в мюзикле «Ла-Ла Ленд», его партнерша по фильму Эмма Стоун также не осталась без награды. Аарон Тейлор-Джонсон удостоился приза как «Лучший актер второго плана» за роль в фильме Тома Форда «Под покровом ночи». Лучшей актрисой в мини-сериале стала Сара Полсон, ту же награду в мужской категории получил Том Хиддлстон. Почетный «Золотой глобус», премия имени Сесиля Б. Де Милля, достался Мэрил Стрип. Лучшим режиссером назван Дэмиан Шазелл, а лучшей комедией - его картина «Ла-Ла Ленд». Вообще говоря, ни для кого не оказалось неожиданностью, что возглавляющий оскаровскую гонку мюзикл стал в этом году абсолютным лидером по числу полученных статуэток (фильм заслужил семь «Золотых глобусов»). Наконец лучшими драматическими актерами названы Кейси Аффлек («Манчестер у моря») и француженка Изабель Юппер («Она»), опередившая фаворитку номинации Натали Портман.

Что касается торжественной части, премия «Золотой глобус» в очередной раз подтвердила репутацию самого веселого (не без участия искрометного ведущего церемонии Джимми Фэллона), зрелищного и гламурного шоу призового сезона. Лучшее тому подтверждение - яркие образы гостей с красной дорожки 74-й церемонии вручения премии «Золотой глобус».

Блейк Лайвли

Блейк Лайвли

Моника Беллуччи

Моника Беллуччи

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

Натали Портман

Натали Портман

Риз Уизерспун

Риз Уизерспун

Сара Джессика Паркер

Сара Джессика Паркер

Райан Гослинг

Райан Гослинг

Эмма Стоун

Эмма Стоун

Николь Кидман

Николь Кидман

Хайди Клум

Хайди Клум

Эльза Патаки и Крис Хемсворт

Эльза Патаки и Крис Хемсворт

Эми Адамс

Эми Адамс

Сиенна Миллер

Сиенна Миллер

Крисси Тейген

Крисси Тейген

Джессика Честейн

Джессика Честейн

Дрю Бэрримор

Дрю Бэрримор

Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл

Вайнона Райдер

Вайнона Райдер

Розалинд Росс и Мел Гибсон

Розалинд Росс и Мел Гибсон

Наоми Харрис

Наоми Харрис

Бри Ларсон

Бри Ларсон

Оливия Кульпо

Оливия Кульпо

Кристен Белл

Кристен Белл

Мэтт Деймон с супругой

Мэтт Деймон с супругой

Мэнди Мур

Мэнди Мур

Том Форд

Том Форд

Сильвестр Сталлоне с семьей

Сильвестр Сталлоне с семьей

Эндрю Гарфилд

Эндрю Гарфилд

Эван Рейчел Вуд

Эван Рейчел Вуд

Сара Полсон

Сара Полсон

Джиллиан Андерсон

Джиллиан Андерсон

София Вергара

София Вергара

Джоэл Эдгертон

Джоэл Эдгертон

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски

Том Хиддлстон

Том Хиддлстон

Софи Тернер

Софи Тернер

Коллин Фаррелл с мамой

Коллин Фаррелл с мамой

Приянка Чопра

Приянка Чопра

Хейли Стейнфилд

Хейли Стейнфилд

Марко Перего и Зои Салдана

Марко Перего и Зои Салдана

Керри Вашингтон

Керри Вашингтон

Анна Кендрик

Анна Кендрик

Джон Траволта и Келли Престон

Джон Траволта и Келли Престон

Крисси Тейген и Джон Ледженд

Крисси Тейген и Джон Ледженд

Эдди Редмейн

Эдди Редмейн

Мишель Уильямс

Мишель Уильямс

Анна Эберштейн и Хью Грант

Анна Эберштейн и Хью Грант

Галь Гадот

Галь Гадот

Голди Хоун

Голди Хоун

Аннетт Бенинг

Аннетт Бенинг

Дев Патель

Дев Патель

Джона Хилл

Джона Хилл

ФОТОGetty Images

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