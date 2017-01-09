«Золотой глобус – 2017»: красная дорожка

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Галерея образов гостей и участников церемонии
Пока весь мир приходил в себя после новогодних праздников, в лос-анджелесском отеле The Beverly Hilton прошла генеральная репетиция «Оскара»: Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) традиционно наградила соискателей «Золотых глобусов», определив, таким образом, окончательно фаворитов оскаровского пула. Список победителей оказался довольно предсказуемым: Райан Гослинг получил статуэтку за лучшую мужскую роль в мюзикле «Ла-Ла Ленд», его партнерша по фильму Эмма Стоун также не осталась без награды. Аарон Тейлор-Джонсон удостоился приза как «Лучший актер второго плана» за роль в фильме Тома Форда «Под покровом ночи». Лучшей актрисой в мини-сериале стала Сара Полсон, ту же награду в мужской категории получил Том Хиддлстон. Почетный «Золотой глобус», премия имени Сесиля Б. Де Милля, достался Мэрил Стрип. Лучшим режиссером назван Дэмиан Шазелл, а лучшей комедией - его картина «Ла-Ла Ленд». Вообще говоря, ни для кого не оказалось неожиданностью, что возглавляющий оскаровскую гонку мюзикл стал в этом году абсолютным лидером по числу полученных статуэток (фильм заслужил семь «Золотых глобусов»). Наконец лучшими драматическими актерами названы Кейси Аффлек («Манчестер у моря») и француженка Изабель Юппер («Она»), опередившая фаворитку номинации Натали Портман.
Что касается торжественной части, премия «Золотой глобус» в очередной раз подтвердила репутацию самого веселого (не без участия искрометного ведущего церемонии Джимми Фэллона), зрелищного и гламурного шоу призового сезона. Лучшее тому подтверждение - яркие образы гостей с красной дорожки 74-й церемонии вручения премии «Золотой глобус».
Блейк Лайвли
Моника Беллуччи
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил
Натали Портман
Риз Уизерспун
Сара Джессика Паркер
Райан Гослинг
Эмма Стоун
Николь Кидман
Хайди Клум
Эльза Патаки и Крис Хемсворт
Эми Адамс
Сиенна Миллер
Крисси Тейген
Джессика Честейн
Дрю Бэрримор
Наоми Кэмпбелл
Вайнона Райдер
Розалинд Росс и Мел Гибсон
Наоми Харрис
Бри Ларсон
Оливия Кульпо
Кристен Белл
Мэтт Деймон с супругой
Мэнди Мур
Том Форд
Сильвестр Сталлоне с семьей
Эндрю Гарфилд
Эван Рейчел Вуд
Сара Полсон
Джиллиан Андерсон
София Вергара
Джоэл Эдгертон
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли
Эмили Ратаковски
Том Хиддлстон
Софи Тернер
Коллин Фаррелл с мамой
Приянка Чопра
Хейли Стейнфилд
Марко Перего и Зои Салдана
Керри Вашингтон
Анна Кендрик
Джон Траволта и Келли Престон
Крисси Тейген и Джон Ледженд
Эдди Редмейн
Мишель Уильямс
Анна Эберштейн и Хью Грант
Галь Гадот
Голди Хоун
Аннетт Бенинг
Дев Патель
Джона ХиллФОТО
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