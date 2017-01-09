Новый год 2017 готовимся к празднику
Итоги 2016 главные события уходящего года
Лучшая обложка ELLE 2016 выбор года
Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

09 января 2017

«Золотой глобус – 2017»: худшие образы звезд

Самые неудачные наряды вечера

«Золотой глобус» считается в Голливуде не только одним из важнейших этапов призового киносезона - красная дорожка церемонии превосходит по зрелищности даже «Оскар». И на этот раз «Золотой глобус» не изменил своей репутации: судя по парадному гардеробу звезд, модная битва на красной дорожке развернулась нешуточная. И если с соискателями заветных статуэток все оказалось довольно предсказуемо, то фэшн-схватка была полна сюрпризов. ELLE - о тех, кто оказался аутсайдером в этой борьбе.

Отчаянная любительница раздеваться на публике Эмили Ратаковски, не изменяя привычке, решила в очередной раз продемонстрировать свое роскошное тело, выбрав для выхода на красную дорожку платье Reem Acra из желтого атласа. И как обычно слегка перестаралась: глубокое декольте, высокий разрез, голая спина почти не оставили простора воображению.

Эмили Ратаковски в Reem Acra

Эмили Ратаковски в Reem Acra

Причудливым показался критикам аутфит Сары Джессики Паркер в свадебном платье Vera Wang. Возможно, если бы не утрированно длинные рукава наряда, образ был бы не столь безнадежен.

Сара Джессика Паркер в Vera Wang

Сара Джессика Паркер в Vera Wang

Та же участь постигла Николь Кидман в платье Alexander McQueen с рукавами-фонариками.

Николь Кидман в Alexander McQueen

Николь Кидман в Alexander McQueen

Зои Салдана и Фелисити Джонс проявили единодушие, отдав предпочтение романтичным нарядам Gucci в розовой гамме. И прогадали: обилие оборок, бантов и розового цвета обеих оставили без поощрения стилистов.

Зои Салдана в Gucci

Зои Салдана в Gucci

Фелисити Джонс в Gucci

Фелисити Джонс в Gucci

ФОТОGetty Images

«Золотой глобус – 2017»: лучшие платья красной дорожки5 самых сексуальных платьев «Золотого глобуса – 2017»

ELLE проекты

Основной инстинктСекреты соблазнения, которые должна знать каждая девушка
Стеша Маликова успевает все!Участвуйте в конкурсе и выигрывайте стильные призы
Самый дерзкий конкурс годаКому достанется роскошный приз от Urban Decay
Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить

Читайте также

Звездный стильНазвано лучшее платье «Золотого глобуса – 2017»
НовостиРечь Райана Гослинга и другие пикантные моменты «Золотого глобуса-2017»
НовостиТриумф фильма «Ла-Ла Ленд»
ТрендыСолнечный круг: жёлтые платья «Золотого глобуса - 2017»

ELLE рекомендует

Лучшее на Elle

Практика10 процедур, последствия которых лучше переждать дома
ПрактикаПартия зеленых: бьюти-продукты главного цвета 2017 года
Кино10 сериалов, которые можно пересматривать бесконечно
КиноДорога к «Оскару»: лучшие фильмы
ЕдаПод бой курантов: 7 оригинальных рецептов к Новому году
ПрактикаМакияж на Новый год 2017
ПрактикаБьюти-итоги 2016 года
СобытияГлавные события 2016 года
ПрактикаЛучшие итальянские бренды сумок
ПсихологияНумерологический прогноз на 2017 год
ТрендыМаникюр на Новый год 2017
ПрактикаНовогодние коллекции макияжа
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2016 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.