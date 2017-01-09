«Золотой глобус – 2017»: худшие образы звезд

«Золотой глобус» считается в Голливуде не только одним из важнейших этапов призового киносезона - красная дорожка церемонии превосходит по зрелищности даже «Оскар». И на этот раз «Золотой глобус» не изменил своей репутации: судя по парадному гардеробу звезд, модная битва на красной дорожке развернулась нешуточная. И если с соискателями заветных статуэток все оказалось довольно предсказуемо, то фэшн-схватка была полна сюрпризов. ELLE - о тех, кто оказался аутсайдером в этой борьбе.

Отчаянная любительница раздеваться на публике Эмили Ратаковски, не изменяя привычке, решила в очередной раз продемонстрировать свое роскошное тело, выбрав для выхода на красную дорожку платье Reem Acra из желтого атласа. И как обычно слегка перестаралась: глубокое декольте, высокий разрез, голая спина почти не оставили простора воображению.

Эмили Ратаковски в Reem Acra

Причудливым показался критикам аутфит Сары Джессики Паркер в свадебном платье Vera Wang. Возможно, если бы не утрированно длинные рукава наряда, образ был бы не столь безнадежен.

Сара Джессика Паркер в Vera Wang

Та же участь постигла Николь Кидман в платье Alexander McQueen с рукавами-фонариками.

Николь Кидман в Alexander McQueen

Зои Салдана и Фелисити Джонс проявили единодушие, отдав предпочтение романтичным нарядам Gucci в розовой гамме. И прогадали: обилие оборок, бантов и розового цвета обеих оставили без поощрения стилистов.

Зои Салдана в Gucci