Wonder woman: Белла Хадид на показе Maison Margiela

Белла красива в любой обертке. Более того, каждый ее выход рождает новый тренд. И пусть на показе Maison Margiela прошлым вечером не было привычных атласных комбинаций с разрезом, в которых младшая Хадид то и дело появляется на всех светских приемах, зато было много прозрачных тканей и золота. Так, волосы Беллы были покрашены золотой краской, а привычный нюдовый макияж сменили насыщенные красные губы, которые обрамляло металлическое украшение, подчеркивающее также овал лица модели.