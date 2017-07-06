Мода

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    06 июля 2017

    Wonder woman: Белла Хадид на показе Maison Margiela

    Образ сексуальной амазонки на Неделе высокой моды в Париже

    Белла красива в любой обертке. Более того, каждый ее выход рождает новый тренд. И пусть на показе Maison Margiela прошлым вечером не было привычных атласных комбинаций с разрезом, в которых младшая Хадид то и дело появляется на всех светских приемах, зато было много прозрачных тканей и золота. Так, волосы Беллы были покрашены золотой краской, а привычный нюдовый макияж сменили насыщенные красные губы, которые обрамляло металлическое украшение, подчеркивающее также овал лица модели.

    Белла Хадид
    Белла Хадид

    Образ Беллы, выполненный в лучших традициях модного Дома, отсылал к эпохе амазонок: блестящее золотое боди с массивным украшением на шее, имитирующим ошейник, а поверх — прозрачный черный тюль с искрящимся лифом. Финальным акцентом стали золотые ботфорты.

    Белла Хадид
    Белла Хадид
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