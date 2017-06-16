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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

16 июня 2017

Выбор Галь Гадот: вечернее платье Prada и сланцы за 30$

«Чудо-женщина» удивила всех неожиданным выбором обуви для красной дорожки

Премьерные показы «Чудо-женщины» прошли пару недели назад, но все до сих пор обсуждают выходы на красную дорожку исполнительницы главной роли Галь Гадот. Недавно появились неожиданные подробности, которыми поделился в Instagram стилист израильской актрисы. Для пресс-тура в Мексику Гадот выбрала роскошное кастомизированное платье Prada в пол. Кто бы мог подумать, что под подолом скрываются не классические лодочки или босоножки на шпильке, а резиновые сланцы на высокой платформе, какие любили носить подростки в 90-е. Аналогичные модели можно найти в онлайн-магазинах всего за 30 долларов. Неизвестно, что стало причиной такого выбора — усталость от долгого перелета или нелюбовь к шпилькам. Гадот не раз отдавала предпочтение кожаным сандалиям в качестве обуви для красной дорожки, но пляжных сланцев пока еще не было.

Галь Гадот
Галь Гадот
Галь Гадот

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