Все свадебные платья невесты Никиты Преснякова

Вчера, 27 июля, сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова Никита Пресняков женился на своей возлюбленной Алене Красновой. Свадебная церемония, на которую собралось более 200 именитых гостей, прошла в банкетном зале в Подмосковье.

За день невеста Преснякова сменила три свадебных наряда. К усыпанной цветами арке, где жених и невеста должны были произнести клятвы верности, 20-летняя Алена шла в роскошном платье с открытыми плечами, которое сшила для нее дизайнер Юлия Прохорова. Кружевной корсаж и пышную расшитую юбку украшал небольшой шлейф.