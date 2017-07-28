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    28 июля 2017

    Все свадебные платья невесты Никиты Преснякова

    Три подвенечных наряда новоиспеченной супруги внука Аллы Пугачевой

    Вчера, 27 июля, сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова Никита Пресняков женился на своей возлюбленной Алене Красновой. Свадебная церемония, на которую собралось более 200 именитых гостей, прошла в банкетном зале в Подмосковье.

    За день невеста Преснякова сменила три свадебных наряда. К усыпанной цветами арке, где жених и невеста должны были произнести клятвы верности, 20-летняя Алена шла в роскошном платье с открытыми плечами, которое сшила для нее дизайнер Юлия Прохорова. Кружевной корсаж и пышную расшитую юбку украшал небольшой шлейф.

    На праздничном ужине Краснова сменила сложный наряд на более простое, но от того не менее соблазнительное и откровенное платье, обнажающее плечи. Силуэт «русалка» и полупрозрачное кружево подчеркивало все достоинства фигуры молодой невесты.

    Кульминацией вечера стал первый танец новобрачных. Никита и Алена подготовили настоящий акробатический номер, к которому готовились вместе с воздушных гимнастами. Чтобы было удобнее парить под крышей зала, теперь уже жена внука Аллы Пугачевой переоделась в ансамбль из короткой пышной юбки и кроп-топа.

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