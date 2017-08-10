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    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    10 августа 2017Сергеева Алина

    Все самые знаменитые «голые платья» последних лет

    Эволюция самого неоднозначного тренда

    Будем честны: мы долгое время считали, что «голые платья» - это мощнейший инструмент маркетинга. Звезды таким нехитрым способом как бы напоминают миру, что они еще ого-го, а хайп, который поднимается в прессе, обеспечивает им самый крутой пиар из всех возможных. И ведь самое интересное, что это работало всегда - и во времена Мэрилин Монро, которая пела «Happy Bithday, Mr President» в прозрачном наряде, расшитом тысячей кристаллов, и в 90-е, когда Хью Грант вывел в свет свою девушку, которая на утро проснулась знаменитой - наряд Versace, державшийся на огромных булавках, сделала юную Лиз Херли звездой. К слову, само платье на следующий день буквально смели с прилавков.

    Не изменилось ничего и сейчас. Начнем с Ким Кардашьян - она стала самой популярной девушкой в мире благодаря умению раздеваться. Ники Минаж, Эмили Ратаковски, Белла Хадид - все эти девушки буквально построили свою карьеру за счет умения подбирать те самые «голые платья». Дальше - больше. Знаменитый выход Ирины Шейк на позапрошлом афтепати «Оскара» ознаменовало новый этап ее карьеры - прозрачное платье-комбинезон стало самым тиражируемым образом года, а русская красавица стремительно ворвалась в А-лист голливудской элиты.

    Подтянулись и девушки не столь эпатажные - помимо Бейонсе, Джей Ло, Леди Гаги в голых платьях стали появляться даже такие персонажи, как идеальная домохозяйка Джада Пинкетт-Смит. По горячим следам на Elle.com даже вышла статья про новый феномен - разбирали ставшую хитом красных дорожек коллекцию Atelier Versace. Обычно, рассуждали редакторы американского сайта, кутюрная история - это романтика, сложная фактура, вышивка, детали, но крайне редко кутюр - это секс. Что же случилось в этом сезоне? Почему на пике популярности оказались два типа экстремально сексуальных платьев - либо полностью прозрачные, либо состоящие из ажурных сложносочиненных разрезов?

    Словом, как ни относись к данному явлению, но отрицать, что это тренд, не сдающий своих позиций - бессмысленно. И тот редкий случай, когда мужчинам всего мира наблюдать за модой интересно и увлекательно.

    40 самых знаменитых «голых платьев» в истории - в нашей подборке.

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    • Все самые знаменитые «голые платья» последних лет | галерея [1] фото [1]
    • Все самые знаменитые «голые платья» последних лет | галерея [1] фото [2]
    • Все самые знаменитые «голые платья» последних лет | галерея [1] фото [3]
    • Все самые знаменитые «голые платья» последних лет | галерея [1] фото [4]
    • Все самые знаменитые «голые платья» последних лет | галерея [1] фото [5]
    • Все самые знаменитые «голые платья» последних лет | галерея [1] фото [6]
    • Все самые знаменитые «голые платья» последних лет | галерея [1] фото [7]
    • Все самые знаменитые «голые платья» последних лет | галерея [1] фото [8]
    • Все самые знаменитые «голые платья» последних лет | галерея [1] фото [9]
    • Все самые знаменитые «голые платья» последних лет | галерея [1] фото [10]
    • Все самые знаменитые «голые платья» последних лет | галерея [1] фото [11]
    • Все самые знаменитые «голые платья» последних лет | галерея [1] фото [12]
    • Все самые знаменитые «голые платья» последних лет | галерея [1] фото [13]
    • Все самые знаменитые «голые платья» последних лет | галерея [1] фото [14]
    • Все самые знаменитые «голые платья» последних лет | галерея [1] фото [15]
    • Все самые знаменитые «голые платья» последних лет | галерея [1] фото [16]
    • Все самые знаменитые «голые платья» последних лет | галерея [1] фото [17]
    • Все самые знаменитые «голые платья» последних лет | галерея [1] фото [18]
    • Все самые знаменитые «голые платья» последних лет | галерея [1] фото [19]
    • Все самые знаменитые «голые платья» последних лет | галерея [1] фото [20]
    • Все самые знаменитые «голые платья» последних лет | галерея [1] фото [21]
    • Все самые знаменитые «голые платья» последних лет | галерея [1] фото [22]
    • Все самые знаменитые «голые платья» последних лет | галерея [1] фото [23]
    • Все самые знаменитые «голые платья» последних лет | галерея [1] фото [24]
    • Все самые знаменитые «голые платья» последних лет | галерея [1] фото [25]
    • Все самые знаменитые «голые платья» последних лет | галерея [1] фото [26]
    • Крисси Тейген на премии American Music Awards 2016
    • Все самые знаменитые «голые платья» последних лет | галерея [1] фото [27]
    • Все самые знаменитые «голые платья» последних лет | галерея [1] фото [28]
    • Все самые знаменитые «голые платья» последних лет | галерея [1] фото [29]
    • Леди Гага в 2014 году
    • Все самые знаменитые «голые платья» последних лет | галерея [1] фото [31]
    • Тони Брэкстон на премии «Грэмми» в 2001 году
    • Келли Брук на премии British Independent Film Awards 2004
    • Все самые знаменитые «голые платья» последних лет | галерея [1] фото [30]
    • Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл на вечеринке агенства Elite Models d 1992 году
    • Кейт Мосс на 40-м дне рождении Рикардо Тиши
    • Коко Остин на премии MTV Video Music Awards 2005
    • Мелоди Торнтон на премии ELLE Women In Music Awards 2012
    • Мэрилин Монро в 1962 году

    Белла Хадид на гала-вечере amfAR 2017 в Каннах

    Белла Хадид на Каннском кинофестивале в 2016 году

    Эмили Ратаковски на вечеринке в Нью-Йорке в 2016 году

    Эмили Ратаковски на афтепати премии «Оскар» в 2016 году

    Дженнифер Лопес на премии «Грэмми» в 2000 году

    Дженнифер Лопес на премии Billboard Music Awards 2015

    Дженнифер Лопес на Met Gala 2015

    Бейонсе на Met Gala 2015

    Элизабет Херли на премьере фильма «4 свадьбы и одни похороны» в 1994 году

    Рианна на CFDA Fashion Awards 2014

    Рианна на гала-ужине amfAR 2014 в Лос-Анджелесе

    Ким Кардашьян на Met Gala 2015

    Ким Кардашьян на показе Balenciaga осень 2015

    Ким Кардашьян на показе Lanvin осень 2015

    Ирина Шейк на афтепати премии «Оскар» в 2015 году

    Кара Делевинь на премьере фильма «Валериан и город тысячи планет» в Мехико в 2017 году

    Джада Пинкетт-Смит на премии Latin Grammy Awards 2015

    Майли Сайрус на премии MTV Video Music Awards 2015

    Майли Сайрус на iHeart Radio Festival 2013

    Джессика Стэм на гала-вечере Леонардо Ди Каприо в Сен-Тропе

    Рита Ора на афтепати премии «Оскар» в 2015 году

    Хлое Кардашьян и Кенндалл Дженнер

    Эмбер Роуз на премии MTV Video Music Awards 2014

    Игги Азалия на премии MTV Video Music Awards 2013

    Крисси Тейген на премии American Music Awards 2016

    Пэрис Хилтон на вечеринке в Лос-Анджелесе

    Леди Гага на CFDA Awards 2011

    Леди Гага в 2014 году

    Сара Джессика Паркер в роли Кэрри Брэдшоу в сериале «Секс в большом городе»

    Тони Брэкстон на премии «Грэмми» в 2001 году

    Келли Брук на премии British Independent Film Awards 2004

    Роуз МакГоун на премии MTV Video Music Awards 1998 году

    Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл на вечеринке агенства Elite Models d 1992 году

    Кейт Мосс на 40-м дне рождении Рикардо Тиши

    Коко Остин на премии MTV Video Music Awards 2005

    Мелоди Торнтон на премии ELLE Women In Music Awards 2012

    Мэрилин Монро в 1962 году

    ФотоGetty Images, Legion Media, East News, Instagram

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