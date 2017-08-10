Все самые знаменитые «голые платья» последних лет

Будем честны: мы долгое время считали, что «голые платья» - это мощнейший инструмент маркетинга. Звезды таким нехитрым способом как бы напоминают миру, что они еще ого-го, а хайп, который поднимается в прессе, обеспечивает им самый крутой пиар из всех возможных. И ведь самое интересное, что это работало всегда - и во времена Мэрилин Монро, которая пела «Happy Bithday, Mr President» в прозрачном наряде, расшитом тысячей кристаллов, и в 90-е, когда Хью Грант вывел в свет свою девушку, которая на утро проснулась знаменитой - наряд Versace, державшийся на огромных булавках, сделала юную Лиз Херли звездой. К слову, само платье на следующий день буквально смели с прилавков.



Не изменилось ничего и сейчас. Начнем с Ким Кардашьян - она стала самой популярной девушкой в мире благодаря умению раздеваться. Ники Минаж, Эмили Ратаковски, Белла Хадид - все эти девушки буквально построили свою карьеру за счет умения подбирать те самые «голые платья». Дальше - больше. Знаменитый выход Ирины Шейк на позапрошлом афтепати «Оскара» ознаменовало новый этап ее карьеры - прозрачное платье-комбинезон стало самым тиражируемым образом года, а русская красавица стремительно ворвалась в А-лист голливудской элиты.



Подтянулись и девушки не столь эпатажные - помимо Бейонсе, Джей Ло, Леди Гаги в голых платьях стали появляться даже такие персонажи, как идеальная домохозяйка Джада Пинкетт-Смит. По горячим следам на Elle.com даже вышла статья про новый феномен - разбирали ставшую хитом красных дорожек коллекцию Atelier Versace. Обычно, рассуждали редакторы американского сайта, кутюрная история - это романтика, сложная фактура, вышивка, детали, но крайне редко кутюр - это секс. Что же случилось в этом сезоне? Почему на пике популярности оказались два типа экстремально сексуальных платьев - либо полностью прозрачные, либо состоящие из ажурных сложносочиненных разрезов?



Словом, как ни относись к данному явлению, но отрицать, что это тренд, не сдающий своих позиций - бессмысленно. И тот редкий случай, когда мужчинам всего мира наблюдать за модой интересно и увлекательно.



40 самых знаменитых «голых платьев» в истории - в нашей подборке.